Ο Προμηθέας ξεκίνησε την προετοιμασία του και κανονικά ακολουθεί το πρόγραμμα ο Απόστολος Νικολαΐδης.

Ο Προμηθέας έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό για την παραχώρηση του Νίκου Πλώτα και στην ομάδα της Πάτρας αυξάνονται πλέον σημαντικά οι πιθανότητες να υπογράψει συμβόλαιο ο Απόστολος Νικολαΐδης (30χρ., 1.85).

Ο διεθνής γκαρντ προπονείται με τον Προμηθέα και έχει αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις. Μάλιστα, από τη στιγμή που θα αποχωρήσει ο Πλώτας αυξάνονται οι πιθανότητες να υπογράψει συμβόλαιο με τους Πατρινούς, καθώς χρειάζονται παίκτες που να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, ειδικά από την ώρα που μειώνονται οι θέσεις των Ελλήνων παικτών στην ομάδα.

Ο Απόστολος Νικολάΐδης την περσινή σεζόν με τον Πανερυθραϊκό σε 28 αγώνες της Elite League είχε 10.4 πόντους μέσο όρο, 5.1 ριμπάουντ και 5.1 ασίστ σε 26.9 λεπτά συμμετοχής.

Στο μεταξύ, ο Προμηθέας ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας με τον Ιωάννη Ράλλη. Η ανακοίνωση της Πατρινής ΚΑΕ αναφέρει: «Ο Οργανισμός του Προμηθέα Πάτρας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας της με τον αθλητή Ιωάννη Ράλλη, για τη σεζόν 2026-27. Ο νεαρός forward θα έχει διπλό ρόλο στην ομάδα μας, καθώς θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ανδρικής μας ομάδας, ενώ παράλληλα θα συνεχίσει κανονικά να προσφέρει τις υπηρεσίες του και στην ομάδα του Προμηθέα 2014.

Ο Ιωάννης Ράλλης γεννήθηκε στις 23 Οκτωβρίου του 2007. Βλέπει τον κόσμο από τα 198 εκατοστά και αγωνίζεται στις θέσεις των forward και κυρίως στο ”3”. Ο Ράλλης έχει αγωνιστεί σε Κόροιβο και Υπερίωνα Αμαλιάδας αντίστοιχα, έχοντας μάλιστα καταγράψει και λεπτά συμμετοχής στην Elite League με την ομάδα της Ηλείας. Παράλληλα, ήταν μέλος των επίλεκτων ομάδων Rising Stars και Rising Stars South αντίστοιχα. Την περασμένη σεζόν ενσωματώθηκε στο ρόστερ με τον Προμηθέα 2014, στο πρωτάθλημα της National League 1, όπου και πραγματοποίησε μια πάρα πολύ μεστή σεζόν, βοηθώντας την ομάδα μας να πετύχει τους στόχους της. Ευχόμαστε στον Ιωάννη Ράλλη να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες, βοηθώντας την ομάδα μας να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει».

