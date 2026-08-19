Μάντζαρης: «Περιμένω με ανυπομονησία το FIBA Europe Cup, το κάναμε κι αυτό στα... γεράματά μας»

Ο Βαγγέλης Μάντζαρης μίλησε για την προετοιμασία της ομάδας της Μυκόνου ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν και τη συμμετοχή στο FIBA Europe Cup.

Η Μύκονος BC ξεκίνησε την προετοιμασία της και ετοιμάζεται για μια... μεγάλη σεζόν, με αποκορύφωμα, φυσικά, την παρθενική της εμφάνιση στα ευρωπαϊκά παρκέ με την συμμετοχή της στο FIBA Europe Cup.

Ο έμπειρος Βαγγέλης Μάντζαρης μίλησε για τη νέα σεζόν και την ευρωπαϊκή πρόκληση της ομάδας του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Καταρχάς, να ευχηθώ να έχουμε μια καλή χρονιά, με υγεία, γιατί πάνω απ’ όλα αυτό είναι το σημαντικότερο. Μακάρι να πετύχουμε όλους τους στόχους που έχουμε θέσει ως ομάδα και να έχουμε μια όμορφη και επιτυχημένη χρονιά.

Όπως έλεγα και στον Καββαδά, μετά τον Ολυμπιακό και το Περιστέρι, η Μύκονος είναι η πρώτη ομάδα στην οποία συμπληρώνω τρία χρόνια. Οπότε, μόνο και μόνο από αυτό καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντική είναι για μένα αυτή η ομάδα!»

Και συνέχισε: «Όταν ήρθα στη Μύκονο, ήμασταν στην Elite League και είχαμε ως στόχο να κάνουμε το βήμα παραπάνω και να ανέβουμε. Τα καταφέραμε με την πρώτη προσπάθεια και αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα. Στη συνέχεια, είχα την ευκαιρία να είμαι παρών και στην παρθενική συμμετοχή της ομάδας στη μεγάλη κατηγορία. Ήταν ένα πολύ σημαντικό γεγονός, όχι μόνο για την ομάδα, αλλά και για ολόκληρο το νησί και τον κόσμο της Μυκόνου. Αυτό που ζήσαμε πέρυσι ήταν πραγματικά πρωτόγνωρο.

Και τώρα θα είμαι και πάλι παρών σε ένα ακόμη ιστορικό βήμα, στην πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον οργανισμό και όλη την οικογένεια της Μυκόνου που μου δίνουν τη δυνατότητα να βρίσκομαι εδώ και να ζήσω και αυτή την ξεχωριστή στιγμή.

Για μένα, πλέον, η Μύκονος είναι κάτι περισσότερο από μια ομάδα. Είναι σαν οικογένεια. Έχω ζήσει μαζί της αυτά τα τρία χρόνια και αισθάνομαι πολύ χαρούμενος που αποτελώ ένα κομμάτι αυτής της μπασκετικής πορείας. Εύχομαι να πετύχουμε ακόμη μεγαλύτερους στόχους και να είμαι παρών σε όσο το δυνατόν περισσότερα από τα επόμενα βήματα της ομάδας».

Για τον ρόλο τους ως αρχηγός και και τι μεταφέρει στους νέους παίκτες: «Αρχικά, θέλω να καταλάβουν τι σημαίνει να παίζεις στη Μύκονο, σε έναν τόσο ιδιαίτερο τόπο και μπροστά σε έναν κόσμο που ζει πραγματικά για την ομάδα. Το λέμε πολλές φορές, αλλά πραγματικά το μπάσκετ στη Μύκονο είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχω ζήσει στις άλλες ομάδες. Έχω αγωνιστεί στον Ολυμπιακό και σε πολλές ακόμη ομάδες και μπορώ να καταλάβω τη διαφορά. Αυτό που ζούμε εδώ είναι πραγματικά ξεχωριστό.

Το βλέπεις πρώτα απ’ όλα στον κόσμο. Πραγματικά, δεν ξέρω αν υπάρχει βραβείο Fair Play για τους φιλάθλους μιας ομάδας, αλλά αν υπήρχε, πιστεύω ότι ο κόσμος της Μυκόνου θα έπρεπε να το πάρει με διαφορά. Αυτό που παρουσιάζει και πρεσβεύει ο μπασκετικός κόσμος της Μυκόνου είναι κάτι διαφορετικό. Τελειώνει ο αγώνας και περιμένουν να χειροκροτήσουν τον αντίπαλο! Εγώ αυτό έχω να το δει από το προ-μίνι! Δεν το έχω ξαναζήσει στη ζωή μου.

Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να περάσουμε και στη νέα γενιά, στα παιδιά που έρχονται στην ομάδα. Πρέπει να καταλάβουν ότι η Μύκονος δεν είναι μόνο αυτό που όλοι γνωρίζουν το καλοκαίρι, η διασκέδαση και τα πάρτι. Υπάρχει μια διαφορετική Μύκονος τον χειμώνα. Υπάρχουν άνθρωποι, ντόπιοι, που είναι εκεί, αγαπούν πραγματικά την ομάδα, αγωνιούν για αυτήν και κάνουν τα πάντα για να τη στηρίξουν.

Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς και, κατά τη γνώμη μου, ένας από τους λόγους που η ομάδα μέσα σε τρία χρόνια έχει κάνει τόσο μεγάλα βήματα μπροστά. Δεν είναι τυχαίο. Υπάρχει κόσμος που την αγαπάει πραγματικά και βρίσκεται δίπλα της σε κάθε βήμα.

Ως αρχηγός, αλλά και ως ένας από τους πιο έμπειρους παίκτες, θέλω να μεταφέρω αυτή τη νοοτροπία στους νεότερους. Να καταλάβουν τι σημαίνει να είσαι μέλος της Μυκόνου, να σέβονται τον κόσμο και την προσπάθεια που γίνεται και να αισθάνονται ότι αποτελούν και οι ίδιοι κομμάτι αυτής της πορείας».

Για το πόσο δύσκολο είναι να διατηρηθεί η ομάδα σ' ένα καλό επίπεδο: «Σίγουρα, όπως λέγαμε και παλιότερα, όταν ήμουν στον Ολυμπιακό, όταν φτάνεις στην κορυφή, το πιο δύσκολο είναι να παραμείνεις στην κορυφή. Για εμάς, βέβαια, η έβδομη θέση που κατακτήσαμε πέρυσι ήταν ουσιαστικά μία κορυφή για τα δεδομένα μας. Οπότε, σίγουρα, φέτος τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα και πρέπει να γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε και τι μπορούμε πραγματικά να πετύχουμε.

Υπάρχουν φέτος πολύ μεγάλοι και δυνατοί οργανισμοί. Βλέπουμε τον Άρη, τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και ομάδες με πολύ μεγάλη ιστορία και δυναμική. Οπότε πρέπει να έχουμε επίγνωση του επιπέδου στο οποίο βρισκόμαστε και να ξέρουμε ποιες είναι οι πραγματικές μας δυνατότητες.

Από εκεί και πέρα, θέλουμε σίγουρα να παίξουμε όμορφο μπάσκετ, αντίστοιχο με αυτό που παρουσιάσαμε πέρυσι, και να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Έχουμε, όμως, μπροστά μας και μια πολύ σημαντική πρόκληση, την Ευρώπη. Είναι η πρώτη μας συμμετοχή στο FIBA Europe Cup και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.

Για εμάς, το σημαντικό είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί, να παρουσιάσουμε ένα καλό πρόσωπο σε όλες τις διοργανώσεις και να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε ως ομάδα. Η συμμετοχή στο FIBA Europe Cup είναι κάτι πρωτόγνωρο για τη Μύκονο και αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην πορεία της. Θέλουμε να το ζήσουμε, να το απολαύσουμε, αλλά και να παρουσιαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Για τη συμμετοχή της ομάδας στο FIBA Europe Cup: «Επειδή έχω αρκετό καιρό να παίξω στην Ευρώπη, σίγουρα και για μένα θα είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία που έχω καιρό να ζήσω. Με έναν τρόπο, λοιπόν, θα είναι και κάτι πρωτόγνωρο.

Ουσιαστικά, το FIBA Europe Cup είναι η μόνη ευρωπαϊκή διοργάνωση που δεν είχα ζήσει μέχρι τώρα, οπότε, όπως λέμε και μεταξύ μας, το κάναμε κι αυτό στα… γεράματά μας! Είναι κάτι που το περιμένω με χαρά και ανυπομονησία.

Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στη Μύκονο και μπορώ να είμαι παρών σε αυτά τα πρώτα βήματα της ομάδας στην Ευρώπη. Έχω ζήσει από κοντά την πορεία της τα τελευταία χρόνια και είναι πολύ όμορφο να βλέπεις έναν σύλλογο να μεγαλώνει συνεχώς και να ανοίγει νέους δρόμους.

Μακάρι του χρόνου να έχουμε ακόμη περισσότερα παιχνίδια στην Ευρώπη και να μπορέσουμε να πάμε ακόμη πιο ψηλά. Πιστεύω ότι θα το ζήσουμε και θα το χαρούμε πάρα πολύ, τόσο εμείς όσο και ο κόσμος της Μυκόνου.

Από εκεί και πέρα, όμως, δεν πάμε στην Ευρώπη απλώς για να συμμετάσχουμε και να πούμε ότι το ζήσαμε. Πάμε γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, να διεκδικήσουμε την πρόκριση και να προσπαθήσουμε να γράψουμε ακόμη μία όμορφη σελίδα στην μπασκετική ιστορία της Μυκόνου».