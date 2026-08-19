Το fund του Τζαμάλ Μάσμπερν αποσύρθηκε από την διοικητική ανάληψη της Μονακό και πλέον η ομάδα του Πριγκιπάτου εναποθέτει όλες τις ελπίδες επιβίωσης στον Ροναλντίνιο!

Ο... κακός χαμός συμβαίνει στη Μονακό λίγες μόνο ώρες πριν από την προγραμματισμένη ακρόαση στην στην Εθνική Ολυμπιακή και Αθλητική Επιτροπή όσον αφορά την παρουσίαση του πλάνου για την συμμετοχή της σε όλες τις επαγγελματικές διοργανώσεις.

Κάτι που δεν... πρόκειται να συμβεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Συγκεκριμένα ο άλλοτε NBAer Τζαμάλ Μάσμπερν απέτυχε να εγγυηθεί την ρευστότητα ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ με αποτέλεσμα η Μονακό να επαναφέρει την πρόταση εξαγοράς στην οποία εμπλέκεται ο Ροναλντίνιο.

Γι' αυτόν τον λόγοι, οι Μονεγάσκοι ζήτησαν την αναβολή της κρίσιμης ακρόασης στη Γαλλική Ολυμπιακή Επιτροπή (CNOSF) για τις 25 Αυγούστου, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η νέα συμφωνία ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με την «L' Equipe» η Μονακό ετοιμαζόταν να παρουσιάσει το πλάνο εξαγοράς του Μάσμπερν στη Γαλλική Εθνική Ολυμπιακή και Αθλητική Επιτροπή (CNOSF) την Πέμπτη το πρωί (20/08, 11:00 ώρα Ελλάδας), ωστόσο ς ο Αμερικανός, άλλοτε σταρ του NBA, αποχώρησε την τελευταία στιγμή καθώς απέτυχε να προσκομίσει τις απαραίτητες οικονομικές εγγυήσεις.

Το γεγονός αυτό σήμανε πραγματικό... συναγερμό στις τάξεις της Μονακό καθώς επιστρέφουν στην εναλλακτική πρόταση εξαγοράς που περιλαμβάνει το επενδυτικό ταμείο Clayton Sport και τον θρύλο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, Ροναλντίνιο.

Το εν λόγω εγχείρημα είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα ωστόσο η η Μονακό συνέχιζε τις διαπραγματεύσεις με τον Μάσμπερν. Πλέον τα δεδομένα άλλαξαν, με αποτέλεσμα να επανέλθει στο προσκήνιο η πρόταση στην οποία εμπλέκεται και ο Ροναλντίνιο.

Μια σημαντική λεπτομέρεια βάσει του ρεπορτάζ της «L' Equipe» είναι ότι το εν λόγω fund παρουσιάζεται διατεθειμένο να ολοκληρώσει την εξαγορά ακόμα κι αν η Μονακό υποχρεωθεί τελικά να αγωνιστεί σε χαμηλότερη κατηγορία.