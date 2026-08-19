Αποκαλύφθηκε το ρόστερ της νεοσύστατης Ρόμα BC, στην οποία δεσπόζει το όνομα του Λούκα Ντόντσιτς ως ένας από τους διοικητικούς της ηγέτες.

Στην μπασκετική ζωή της Ιταλίας και του Eurocup θα κάνει φέτος την εμφάνισή της η Ρόμα BC, στην οποία θα έχει ειδικό ρόλο και ο Σέρτζιο Σκαριόλο ως Ειδικός Σύμβουλος Μπασκετικής Στρατηγικής.

Το ερώτημα είχε να κάνει με το ρόστερ της ομάδας, το οποίο και αποκαλύφθηκε ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν. Προπονητής θα είναι Αλεσάντρο Μάγκρο ενώ ξεχωρίζει ο πρώην NBAer και μέχρι πρότινος παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο, Νίκο Μάνιον.

Δίπλα του στην περιφέρεια θα βρίσκεται ο ο Κόρι Ντέιβις ο οποίος αγωνιζόταν στην Γερμανία και δη στην Χέμνιτζ ενώ την γραμμή των γκαρντ συνθέτουν επίσης οι Τζέραλντ Αγιαγί (πρώην παίκτης της Σολέ), Έρικ Στίβενσον (πρώην παίκτης της Σαραγόσα και της Μανίσα) και Μάικλ Ιουζολίνο (γιος του άλλοτε NBAer και πρώην παίκτη του Περιστερίου, Μάικ Ιουζολίνο).

Στις θέσεις των σμολ φόργουορντ υπολογίζονται οι Τρέντιν Φλάουερς (αγωνιζόταν στους Σικάγο Μπουλς και μέχρι πριν από λίγο καιρό σε ομαδα του Καναδά), Άρτουρς Στράουτινς (πρώην παίκτη της Ντερτόνα) και Γιάννης Οντζέμπε (έχει παίξει στο Rising Stars με την ιταλική Orange Bassano).

Στη θέση του πάουερ φόργουορντ, η ομάδα της Ρώμης θα στηριχθεί στους Πολ Γουότσον (τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στην G-League) και Αντρέα Μετζανότε (πρώην παίκτη της Σάσαρι.

Τέλος στους σέντερ βρίσκονται οι Τζέσι Έντουαρντς (μέχρι πρότινος σε Αυστραλία και Μπασκόνια), Μάρκο Σιμόνοβιτς (αγωνιζόταν στην Τουρκ Τέλεκομ) και Τζοβάνι Εμετζούρου (στο κολέγιο του Ιστ Καρολάινα).

Να σημειωθεί ότι η Ρόμα BC βρίσκεται στον 4ο όμιλο του Eurocup και θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στις 3/11 στην «PAOK Sports Arena» και στις 6/1/2027 στο «Palazzetto dello Sport».

Το ρόστερ της BC Roma: