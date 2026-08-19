Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα αποτελεί τον νέο αρχηγό της εθνικής ομάδας της Γαλλίας όπως ανακοίνωσε στους διεθνείς παίκτες ο προπονητής, Φρεντερίκ Φοτού.

Λίγο πριν αναχωρήσει η αποστολή της Γαλλίας για το Βελιγράδι ενόψει του φιλικού αγώνα με την Σερβία (20/08, 21:00), ο ομοσπονδιακός τεχνικός των «τρικολόρ» ανακοίνωσε στους παίκτες ότι ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα θα αποτελέσει τον νέο αρχηγό της εθνικής ομάδας.

Όπως είπε ο Φρεντερίκ Φοτού, «επιλέχθηκε για την υποδειγματικότητά του, την εργασιακή του ηθική και το μέλλον» ενώ ο ίδιος ο Γουεμπανιάμα, ανέφερε: «Παρακολουθούσα τους παλαιότερους να αγωνίζονται στην Εθνική Γαλλίας όταν ήμουν. Το να είσαι αρχηγός είναι πάνω από όλα ένας ρόλος παραδειγματισμού και ηγεσίας, μέσα από την απόδοση στο παρκέ, τη γνώση των συστημάτων και των αντιπάλων, καθώς και την παροχή ηρεμίας στην ομάδα».

Και συνέχισε: «Αυτό το "παράθυρο" είναι μια καλή ευκαιρία να ζήσω αυτή τη νέα εμπειρία με το προπονητικό επιτελείο ως αρχηγός. Είναι αναμφίβολα νωρίτερα από ό,τι περιέμενα και ενδεχομένως από ό,τι περιέμεναν οι περισσότεροι. Ωστόσο, δεν είναι και βιαστικό. Νιώθω τιμή και ενθουσιασμό. Δεν το περίμενα αλλά είναι μεγάλη τιμή».

Για να καταλήξει ο 22χρονος σούπερ σταρ των Σαν Αντόνιο Σπερς, χαμογελώντας: ««Ελπίζω να είναι για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα»