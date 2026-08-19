Ο Κέντρικ Ναν θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον ενάμιση μήνα, γεγονός που θα τον κρατήσει εκτός από τα πρώτα επίσημα ματς του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας σεζόν.

Μεγάλο πρόβλημα προέκυψε στον Παναθηναϊκό μετά τον ξαφνικό τραυματισμό του Κέντρικ Ναν στις ατομικές του προπονήσεις στις ΗΠΑ.

Όπως έγινε γνωστό από την «πράσινη» ΚΑΕ, ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου με αποτέλεσμα να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Αυτό σημαίνει ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Αμερικανού σκόρερ για τον πρώτο ενάμιση με δύο μήνες.

Κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει τα πρώτα επίσημα παιχνίδια του επτάστερου, τόσο εντός, όσο και εκτός των συνόρων. Εκτός του ότι θα απουσιάσει από την προετοιμασία της ομάδας, ο Κέντρικ Ναν θα χάσει τα πρώτα τουρνουά της ομάδας, θα απουσιάσει από το Super Cup της Ρόδου, όπως επίσης και από τα πρώτα ματς της GBL και της Euroleague.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το πρόγραμμα του ελληνικού πρωταθλήματος (σ.σ. κάτι που αναμένεται να συμβεί στα μέσα του Σεπτεμβρίου) αλλά λίγο πολύ είναι γνωστά τα ματς από τα οποία θα απουσιάσει ο Ναν όσον αφορά την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Εάν και εφόσον ο Ναν μείνει εκτός για ενάμιση μήνα, αναμένεται να επιστρέψει στην ενεργό δράση ύστερα από έξι εβδομάδες και πιο συγκεκριμένα στις αρχές Οκτωβρίου. Όπερ και σημαίνει ότι θα απουσιάσει από τα τρία εντός έδρας παιχνίδια κόντρα σε Παρί (24/9), Βιλερμπάν (30/9) και Μακάμπι (2/10).

Εάν και εφόσον χρειαστούν οκτώ «γεμάτες» εβδομάδες μέχρι την επιστροφή του Ναν στο παρκέ, τότε αναμένεται επιστροφή στα μέσα του Οκτωβρίου, όπερ και σημαίνει ότι αναμένεται να χάσει τις αναμετρήσεις με Παρί (24/9), Βιλερμπάν (30/9), Μακάμπι (2/10), Φενέρ (8/10), Παρτίζαν (13/10 - εκτός) και κατά πάσα πιθανότητα και Χάποελ (16/10).