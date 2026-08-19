Η Σενεγάλη εκκινεί την προετοιμασία της για τη B' φάση των προκριματικών του MundoBasket 2027 και στην αποστολή θα έχει τόσο τον Μπράνκου Μπάντιο όσο και τον Εμπάι Εντιάι.

Αμφότεροι οι Σενεγαλέζοι των «αιωνίων» στη διάθεση του εθνικού αντιπροσωπευτικού τους συγκροτήματος για τα παράθυρα του Αυγούστου! Ο Μπράνκου Μπάντιο του Παναθηναϊκού και ο Εμπάι Εντιάι του Ολυμπιακού θα βοηθήσουν την πατρίδα τους στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Η αφρικανική χώρα θα βρει απέναντί της τις Αίγυπτο (27 Αυγούστου, 21:30), Ανγκόλα (29 Αυγούστου, 21:30) και Μάλι (30 Αυγούστου, 21:30). Ξέχωρα από τα δύο νέα αποκτήματα του Τριφυλλιού και των Πειραιωτών, ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Σενεγαλέζων θα έχει στο... οπλοστάσιό του και τον Μουχαμαντού Γκέι, που θα αγωνίζεται την ερχόμενη σεζόν στη Βαλένθια και τον Μουχάμεντ Φέι, της Παρί.

Αναλυτικά η αποστολή της Σενεγάλης: