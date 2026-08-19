Σενεγάλη: Με Μπάντιο και Εντιάι για τα παράθυρα του Αυγούστου
Αμφότεροι οι Σενεγαλέζοι των «αιωνίων» στη διάθεση του εθνικού αντιπροσωπευτικού τους συγκροτήματος για τα παράθυρα του Αυγούστου! Ο Μπράνκου Μπάντιο του Παναθηναϊκού και ο Εμπάι Εντιάι του Ολυμπιακού θα βοηθήσουν την πατρίδα τους στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.
Η αφρικανική χώρα θα βρει απέναντί της τις Αίγυπτο (27 Αυγούστου, 21:30), Ανγκόλα (29 Αυγούστου, 21:30) και Μάλι (30 Αυγούστου, 21:30). Ξέχωρα από τα δύο νέα αποκτήματα του Τριφυλλιού και των Πειραιωτών, ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Σενεγαλέζων θα έχει στο... οπλοστάσιό του και τον Μουχαμαντού Γκέι, που θα αγωνίζεται την ερχόμενη σεζόν στη Βαλένθια και τον Μουχάμεντ Φέι, της Παρί.
Αναλυτικά η αποστολή της Σενεγάλης:
- Ζαν Ζακ Μπουασί: Αλ Αχλί Μπενγκάζι
- Αμπντού Καρίμ Μανέ: Σασκατούν Μάμπα
- Μπράνκου Μπάντιο: Παναθηναϊκός
- Παπέ Ιμπραΐμα Ντιαγέ: Αλιάνς Σπορτίβ ντε Καζαμπλάνκα
- Σάμπα Νταλί Φαλ: ΑΣ Βιλ ντε Ντακάρ
- Μπαμπακάρ Ντιαλό: Πανεπιστήμιο Χάι Πόιντ
- Παπέ Μουσταφά Ντιόπ: Σεν Σαμόν Μπάσκετ
- Κάρα Σενέ: Πρίσμαγουορξ
- Μουχαμαντού Γκέι: Βαλένθια
- Εμπάι Εντιάι: Ολυμπιακός
- Ιμπραΐμα Φαλ Φέι: Σανσί Λουνγκς
- Αμάρ Σύλλα: Κομοντόρο
- Γκόρα Καμαρά: Ρόμα Μπάσκετ
- Ατουμάνε Ντιανέ: Λέιδα Μπάσκετ
- Αμαντού Γουέιντ: ΑΣ Ντουάν
- Ιμπού Ντιάνκο Μπάτζι: Σενζέν Λέοπαρντς
- Μουχάμεντ Φέι: Παρί
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