Το Περιστέρι πραγματοποίησε την επίσημη «πρώτη» για τη νέα σεζόν παρουσία του Τάιταν Άντερσον.

Την επίσημη «πρώτη» πραγματοποίησε το Περιστέρι το απόγευμα της Τετάρτης (19/8) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου». Ο προπονητής των «κυανοκιτρίνων» Βασίλης Ξανθόπουλος μίλησε στους παίκτες και έδωσε το στίγμα για τη νέα σεζόν εξηγώντας και τη φιλοσοφία που διέπει τον Σύλλογο.

Στην ομιλία του προς τους παίκτες του Περιστερίου ο Βασίλης Ξανθόπουλος, τόνισε: «Θέλω να σας καλωσορίσω όλους. Σε κάποιους από εσάς λέω “καλώς ήρθατε”, σε κάποιους άλλους “καλώς ήρθατε πίσω”. Θέλω να ξέρετε όλοι ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε μαζί μας. Είστε επιλογές μας, σας πιστεύουμε πάρα πολύ…».

Και συνέχισε: «Εμείς αυτό που θέλουμε να καταλάβετε είναι ότι εκπροσωπείτε μια ομάδα, αρχικά τους εαυτούς σας, μετά μια ομάδα και σίγουρα την πόλη του Περιστερίου. Οπότε θέλω να είστε επαγγελματίες όχι μόνο εντός γηπέδου, αλλά και εκτός γηπέδου. Να δείχνετε το καλό παράδειγμα, γιατί για κάποια παιδιά μπορεί να είστε πρότυπα.

Και το μόνο που ζητάμε είναι να δίνετε το 100% του εαυτού σας στις προπονήσεις και στους αγώνες και να γίνετε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας. Και στο τέλος να πηγαίνουμε σπίτι μας όλοι και να είμαστε χαρούμενοι με αυτό που έχουμε δώσει μέσα στον αγώνα, μέσα στην προπόνηση και να μην έχουμε κάνει εκπτώσεις σε τίποτα. Να έχουμε δώσει τα πάντα μέσα στο γήπεδο».

Στη διάθεση του Βασίλη Ξανθόπουλου και των συνεργατών του τέθηκαν οι εξής παίκτες: Τάι Νίκολς, Τζέιλεν Φιντς, Τζο Πετράκης, Ομάρ Πέιν, Τζον Ιτούνας, Βαγγέλης Ασωνίτης, Πολ Σκραγκς, Γιώργος Γκιουζέλης, Μανώλης Χατζηδάκης, Αναστάσιος Καματερός, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Γουίλ Κάριους, Αθανάσιος Ασημένιος, Τάιταν Άντερσον, Αλέξανδρος Νικολαΐδης, Αλέξανδρος Θωμάκος, Γκρέις Νγκίντου, Δημήτρης Παπαγεωργίου, Νίκος Τζιάλλας, Χριστόφορος Γκόλαντας και Χρήστος Γαβριηλίδης.