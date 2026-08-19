Η Βαλένθια παρουσίασε με κάθε επισημότητα τον Τσάβι Άλμπερτ, ο οποίος θα αποτελέσει και τον διάδοχο του Πέδρο Μαρτίνεθ στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Σε μια τελείως διαφορετική εποχή μπαίνει η Βαλένθια μετά την άκρως πετυχημένη της σεζόν με την κατάκτηση του ισπανικού πρωταθλήματος και της συμμετοχής της στο Final Four της Euroleague, το οποίο και διεξήχθη στο «Telekon Center Athens».

Συγκεκριμένα πραγματοποίησε ολικό λίφτινγκ στο ρόστερ της ομάδας έχοντας οκτώ νέους παίκτες ενώ αποτέλεσαν παρελθόν βασικά στελέχη της πετυχημένης της πορείας όπως οι Μοντέρο, Μπάντιο, Τόμπσον, Κι, Πραντίγια, Κοστέλο, Ντε ΛαΡέα.

Η μεγαλύτερη αλλαγή φυσικά έχει να κάνει με τον προπονητή καθώς τη θέση του Πέδρο Μαρτίνεθ πήρε ο μέχρι πρότινος άμεσος συνεργάτης του, Τσάβι Άλμπερτ. Ο 39χρονος προπονητής παρουσιάστηκε επίσημα από την διοίκηση της Βαλένθια και τον ίδιο να εξηγεί τα πλάνα του για τη νέα αγωνιστική χρονιά.

«Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Είχα την εμπειρία των 11 αγώνων πριν από μερικές σεζόν, αλλά τώρα αλλάζει το γεγονός ότι μπορούμε να θεμελιώσουμε όλα όσα θέλουμε να κάνουμε. Το να ηγούμαι από την πρώτη μέρα του συλλόγου της ζωής μου και να έχω την ευκαιρία να κάθομαι στον πάγκο της Βαλένθια είναι προνόμιο και το αντιμετωπίζω με όλο τον ενθουσιασμό, την προσμονή και την όρεξη» ανέφερε κατά τη διάρκεια της επίσημης παρουσίασής του και συνέχισε:

«Ξεκινάμε μια νέα φάση, ένα νέο project. Το παρελθόν αφήνει υπέροχες αναμνήσεις, αλλά έχουμε ένα παρόν και σε αυτό εστιαζόμαστε, στη δουλειά με το προπονητικό επιτελείο. Δεν σκεφτόμαστε συγκρίσεις ούτε μακρόχρονα σενάρια. Έχουμε όλη τη διάθεση να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Το να υπόσχεσαι τίτλους είναι κάτι εξωπραγματικό. Δεν μπορούμε να θέσουμε ως στόχο το να είμαστε οι καλύτεροι από την πρώτη μέρα, αλλά να δουλεύουμε καθημερινά για να βελτιωνόμαστε»

Όσον αφορά την αναπάντεχη αποχώρηση του Πέδρο Μαρτίνεθ και περισσότερων από τους μισούς παίκτες του περσινού ρόστερ, παρότι κατέκτησαν το Πρωτάθλημα Ισπανίας και έφτασαν μέχρι το Final Four, ο Άλμπερτ, είπε: «Η αξία όλων μας ανεβαίνει, εμφανίζονται ευκαιρίες για νέα συμβόλαια. Υπήρχαν παίκτες που ήθελαν να αναζητήσουν νέες προκλήσεις, αλλά υπάρχει επίσης ευγνωμοσύνη και υπερηφάνεια για όσους συνεχίζουν. Παράλληλα, κι άλλοι παίκτες εμπιστεύονται το brand name και τον σύλλογο και έρχονται εδώ».

Και εξήγησε: «Η ιδέα είναι να στήσουμε τα θεμέλια από την πρώτη μέρα: τι είδος μπάσκετ, τι παιχνίδι και τι ταυτότητα θέλουμε να έχουμε. Δυναμισμό, ταχύτητα, ελκυστικό παιχνίδι, αν και μπορούμε να δουλέψουμε και σε άλλους τρόπους παιχνιδιού. Υπάρχει μια διαδικασία που θα βιώσουμε, υπάρχουν πολλά νέα πρόσωπα και πρέπει να δημιουργήσουμε μια δεμένη ομάδα με αυτές τις αξίες. Είμαι πολύ ικανοποιημένος με το ρόστερ που διαμορφώσαμε, είμαστε πολύ χαρούμενοι με κάθε προσθήκη. Ίσως έχουμε περισσότερες μεταγραφές από ό,τι συνήθως άλλες χρονιές, αλλά κλείσαμε μια ομάδα που μπορεί να γίνει άκρως ανταγωνιστική».