O Αντώνης Καλκαβούρας σχολιάζει την ασύλληπτη επίδοση του Νίκου Ρογκαβόπουλου, επιχειρεί τον απολογισμό της 9ης αγωνιστικής στην Stoiximan GBL και έχει υστερόγραφα για φαινόμενα που πρέπει εξαφανιστούν από το ελληνικό μπάσκετ.

Η επιστροφή στην αγωνιστική δράση του πρωταθλήματος ήρθε με ένα χορταστικό διήμερο με πολύ συναρπαστικά παιχνίδια σε Περιστέρι και Καρδίτσα και με εντυπωσιακές «κατοστάρες» σε ΟΑΚΑ και ΣΕΦ, με τον Ρογκαβόπουλο να μας αναγκάζει κυριακάτικα, να ξεψαχνίζουμε το αρχειακό μας υλικό για να θυμηθούμε τις προηγούμενες αντίστοιχες επιδόσεις σε επίπεδο σκοραρίσματος και αριθμού εύστοχων τριπόντων.

Βαθμολογικά, η εικόνα δεν άλλαξε, απλά άρχισαν να ξεχωρίζουν σε έναν βαθμό οι τρεις ομάδες που έχουν επιδείξει την μεγαλύτερη συνέπεια και θα έχουν τον πρώτο λόγο για να μπουν στην 4άδα αλλά και εκείνες που δείχνουν ότι θα περάσουν το υπόλοιπο της κανονικής περιόδου, με βασικό στόχο την παραμονή. Ας τα πάρουμε όλα, όμως, με την σειρά, σεβόμενοι την κατάταξη.

Ολυμπιακός: Κάκιστη αμυντική εικόνα με κέρδη “Παπ” και Νιλικίνα, παίκτης Euroleague o Σίλβα!

Στο Φάληρο, οι πολλές απουσίες της ΑΕΚ (Κατσίβελης, Χαραλαμπόπουλος και οι δυο νεοφερμένοι ξένοι, Μπράουν και Κλαβέλ) έδωσαν κίνητρο σε παίκτες που έως τώρα είχαν κάνει ελάχιστα αισθητή την παρουσία τους, όπως περισσότερο ο Αρμς και ο Πετσάρσκι και λιγότερο ο Κουζμίνσκας (ξεκίνησε καλά αλλά τραυματίστηκε στο πρώτο μέρος) κι έτσι οι φιλοξενούμενοι ανάγκασαν τον Ολυμπιακό να ξυπνήσει απότομα από τον λήθαργο με τον οποίο μπήκε στο ματς.



Το παθητικό των 28 πόντων στα πρώτα 11,5 λεπτά ήταν «απαγορευτικό» για τους «ερυθρόλευκους», που για την απόσταση των 12 ημερών από την τελευταία τους αγωνιστική υποχρέωση και για τις καλές προπονήσεις που έγιναν στο μεσοδιάστημα, είχαν πολύ κακή αμυντική εικόνα στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα.

Όταν μία ομάδα δέχεται 93 πόντους στην έδρα της και για την ακρίβεια 30 από εκείνο το σημείο που έχει πάει την διαφορά στο +21 (84-63 στο 32’40”) και μετά και αντί να κλείσεις χωρίς άγχος το ματσάκι, αγχώνεται, αν εξαιρέσουμε το αποτέλεσμα (100-93), ο βαθμός που παίρνει η εμφάνιση της δεν είναι καλός. Εξού και τα απόλυτα δικαιολογημένα παράπονα του Γιώργου Μπαρτζώκα στις δηλώσεις του.

Αν θέλουμε να βρούμε κάποια “takeaways”, αυτά ήταν σίγουρα τα 9 λάθη και τα 10 κλεψίματα, η εξαιρετική απόδοση του Κώστα Παπανικολάου (14π. & 3ασ. με 4/5 τριπ.) με χέρι αλφάδι από μακριά καθώς επίσης και το “I am back” του Φρανκ Νιλικίνα (14π. & 2κλ. με 6/7 σουτ), που έβγαλε διάθεση και ενέργεια στο παρκέ σε μία εποχή που η ομάδα του τον χρειάζεται.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα (Μπάρτλεϊ 18π. & 4ασ. με 4/8 τριπ.) παρουσίασε πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο και παρά τα προβλήματα και τις ατυχίες με τον Κλαβέλ και τον Μπράουν (ο πρώτος δύσκολα θα παίξει μέσα στο 2025), είχε εντυπωσιακή κυκλοφορία και χάρη στην δημιουργία της (26 ασίστ) και το φανταστικό μεσημέρι του Κρις Σίλβα (31π. & 9ρ., 3κοψ. & 2κλ. με 11/16 σουτ), αξιοποίησε πλήρως τα μεγάλα διαστήματα χαλαρότητας των «ερυθρολεύκων» και χτύπησε σε όλες τις αμυντικές τους ανισορροπίες.

Ο Γκαμπονέζος σέντερ με την αμερικανική παιδεία (πήγε σχολείο στο Νιου Τζέρσι και πανεπιστήμιο στο Σάουθ Καρολάινα) και την 4ετή θητεία στο ΝΒΑ, έδειξε για πολλοστή φορά φέτος (απλά στο ΣΕΦ το έκανε εμφατικά απέναντι σε παίκτες από το υψηλότερο επίπεδο), ότι από πλευράς ποιότητας ανήκει στην Euroleague και αν συνεχίσει έτσι, η «βασίλισσα» θα δυσκολευτεί να τον κρατήσει μέχρι το τέλος της σεζόν.

Παναθηναϊκός: Νικόλα βάλτα όλα!

Στο “Telecom Center Athens”, με τον Άταμαν να έχει προαποφασίσει την ξεκούραση του Ναν και του Ερνανγκόμεθ (DNP) και να δώσει λίγο χρόνο στον Σλούκα (έτσι απλά για να ιδρώσει και να μην χάσει την μέρα), τα βλέμματα ήταν ευθύς εξαρχής στραμμένα στις επιστροφές των Τολιόπουλου (12π. & 9ασ. σε 29’), Σαμοντούροβ (3π., 5ρ., 1ασ. & 1κοψ. σε 22’) και Γιούρτσεβεν (13π., 9ρ. & 2κοψ. σε 23’), που θα έπαιρναν τα περισσότερα λεπτά στις θέσεις “1”, “4” και “5” και σε όποιον άλλον από τους υπόλοιπους είχε κέφια.

Η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων δεν άφηνε περιθώρια για ανταγωνιστικό παιχνίδι και αν εξαιρέσουμε την επιθετική αντίσταση του Πανιωνίου στην 1η περίοδο, τα υπόλοιπα 30 λεπτά ήταν παράσταση για έναν ρόλο! Αυτόν που ανέλαβε να παίξει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και τον έφερε εις πέρας με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, βάζοντας από τα 24 του, το όνομά του δίπλα σε αστέρα με τεράστια καριέρα όπως ο τεράστιος Ντομινίκ, και οι σπουδαίοι Πρέλεβιτς και Σέιν Χιλ.

Με τους 40 πόντους που έβαλε ο “Ρόγκα” (είχε ακόμη 3 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα σε 32’), ισοφάρισε την καλύτερη επιθετική επίδοση στην ιστορία του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα (την είχε ο Γουίλκινς από τις 3 Μαρτίου του 1996), ενώ με τα 12 τρίποντα στα οποία ευστόχησε, «συνέτριψε» το προηγούμενο ρεκόρ των 10 εύστοχων σε ένα αγώνα που είχαν από κοινού ο Μπάνε (1990) με τον Αυστραλό point-guard (1999) που έπαιξε στην Νήαρ-Ηστ!

Μαθημένος από την εφηβική του ηλικία στο να δίνει απαντήσεις και παρά το ταλέντο του να μην βρίσκει σε κανένα προορισμό του μία στρωμένη κατάσταση, ούτε κάποιον προπονητή που να τον πιστέψει με κλειστά μάτια (με εξαίρεση την χρονιά στην Μερκεζεφέντι), ο 24χρονος Έλληνας διεθνής forward με την εντυπωσιακή ευχέρεια στο μακρινό σουτ, έδωσε μία ακόμη! Αυτή την φορά, ίσως την πιο ηχηρή στην έως τώρα διαδρομή του.

Και μάλιστα με απόσταση λιγότερο των 48 ωρών, από τα 5 λεπτά που χρησιμοποιήθηκε (απόντος και του Όσμαν και με DNP τον Γκριγκόνις) στην εντός έδρας ήττα από την Βαλένθια. Το ερώτημα που τίθεται είναι εύλογο...

Πως ένας παίκτης που αποτέλεσε μία πολύ δαπανηρή επένδυση για τους «πράσινους» το περασμένο καλοκαίρι, με την ικανότητα όχι μόνο να σκοράρει 12 τρίποντα σε ένα ματς, αλλά και να πάρει 19 προσπάθειες και ο οποίος μπήκε στην σεζόν της Euroleague με ποσοστό καριέρα 41,8% στα τρίποντα (92/220 στα δύο πρώτα χρόνια του στην Μπασκόνια) είναι δυνατόν να τυγχάνει αυτής της μεταχείρισης;

Κατά τα άλλα, το 110-66 αποτέλεσε την πρώτη εφετινή εγχώρια «κατοστάρα» του «τριφυλλιού» και «βύθισε» ακόμη περισσότερο τους «κυανέρυθρους» στα προβλήματά τους. Το χειρότερο απ’ όλα είναι ότι η ομάδα του Ηλία Ζούρου δεν έδειξε κάποια βελτίωση, απόρροια της δουλειάς και των προπονήσεων που έγιναν στην διάρκεια της διακοπής και το ματς του Σαββάτου (13/12, 18.15) με τον Προμηθέα κρίνεται ως κομβικό για την δύσκολη συνέχεια.

Ειδικότερα από την στιγμή που το ταξίδι στην Γερμανία (για την αναμέτρηση με την Κέμνιτζ στο πλαίσιο του Eurocup) δεν μπορεί να αποφευχθεί και ταυτόχρονα δεν προβλέπεται (για την ώρα τουλάχιστον και λόγω έλλειψης παικτών στην αγορά) έξτρα ενίσχυση.

ΠΑΟΚ: Σημαντικό να κερδίζει εύκολα, χωρίς να παίζει καλά!

Στην Πυλαία και στον απόηχο του «φιάσκου» με Γκουντάιτις, με το οποίο άρχισε η εποχή Μυστακίδη στον ΠΑΟΚ, ο «δικέφαλος του Βορρά» φάνηκε επηρεασμένος από την διακοπή και έπαιξε όσο χρειαζόταν για να κάμψει την αντίσταση ενός αντιπάλου που δεν έχει ταυτότητα, ψάχνεται και βρίσκεται σε διαδικασία μαζεμένων αλλαγών.

Οι παίκτες του Γιούρι Ζντοβτς σούταραν πολύ άσχημα πίσω από τα 6,75 (18,5% με 5/27 τριπ.) και δεν είχαν σε καλό επιθετικό απόγευμα τους τα guard τους (Μπράουν, Τζάκσον και Ντίμσα είχαν μαζί 7/31 σουτ), ωστόσο, εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο τα πολλά λάθη (20) των φιλοξενουμένων και τις δικές τους δεύτερες ευκαιρίες (πήραν συνολικά 48 πόντους από τις προαναφερθείσες πηγές).

Μεγάλος πρωταγωνιστής στο τελικό 82-70, που έφερε την ομάδα της Θεσσαλονίκης μόνη της στην 3η θέση της βαθμολογίας, ήταν ο αψεγάδιαστος Μάρβιν Τζόουνς (20π., 7ρ. & 2κλ. με 7/7 σουτ σε 22’), ενώ σταθερά κομβική είναι η συνεισφορά των Περσίδη και Κόνιαρη που κάνουν πολλή δουλειά που δεν φαίνεται.

Ο Κολοσσός ήταν για μία ακόμη φορά απογοητευτικός και πληρώνει την έλλειψη «χημείας» και τις πολύ κακές επιλογές ξένων του Χαβιέ Καράσκο, που μένει στον πάγκο της ομάδας μέχρι να φύγει!

Χωρίς ψηλό playmaker (o Μπάρμπιτς ήταν ένα ρίσκο το οποίο πλήρωσε «ακριβά», μεταφορικά και μη η ομάδα) και τον μοναδικό παίκτη που μπορεί να βάλει με συνέπεια την μπάλα στο καλάθι να οδεύει στο 38ο έτος της ηλικίας (Γκάουντλοκ), οι Ροδίτες χρειάζονται άμεση ενίσχυση στον «άσο», το «τρία» (χτύπησε και ο Τέιλορ) και το «πέντε» και να αλλάξουν άμεσα τεχνική κατεύθυνση!

Αν υπάρχει κάτι θετικό, αυτό έχει να κάνει με το ότι έχουν μακράν την μεγαλύτερη παραγωγικότητα από τους γηγενείς παίκτες τους, μετά τον Παναθηναϊκό!

Περιστέρι: Δεν κάνει λάθη και «τιμωρεί» αυτά των αντιπάλων!

Στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» έγινε το ένα από τα δύο πολύ ανταγωνιστικά παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής στην Stoiximan GBL. Παρά τα προβλήματα τους (πέραν της γνωστής απουσίας του Παπαδάκη, έπαιξαν χωρίς τον Κακλαμανάκη και στην διάρκειά του ματς έχασαν και τον Γιάνκοβιτς με τραυματισμό στο μικρό δάχτυλο του χεριού), οι γηπεδούχοι είχαν την γνωστή ενέργειά τους στην άμυνα (7 κλεψίματα και 6 κοψίματα) και συνέχισαν να είναι η μοναδική ομάδα που βρίσκεται στο όριο του μονοψήφιου μέσου όρου λαθών.

Με αυτά τα δεδομένα και σε ένα απόγευμα που οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου σούταραν με πολύ χαμηλά ποσοστά από μακριά (16,6% με 4/24 τριπ.), ο εξαιρετικός Άλβαρο Καρντένας (11π., 5ρ., 8ασ., 2κλ. με 4/5 σουτ) φρόντισε να πηγαίνει ολοένα και συχνότερα η μπάλα κοντά στο καλάθι για να αξιοποιήσει η ομάδα του το πλεονέκτημα του physicality, που έχουν τα ψηλά παιδιά της απέναντι σε εκείνα του Αμαρουσίου.

Κάπως έτσι, οι 20 περισσότεροι πόντοι που σκόραρε το Περιστέρι μέσα στην ρακέτα (44-24), παρ’ ότι οι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν για μία ακόμη φορά στα επιθετικά ριμπάουντ (7-12), σε συνδυασμό με την «θραύση» που έκανε μέσα στο ζωγραφιστό ο Βαν Τούμπεργκεν (16π. & 8ρ. με 6/13 σουτ σε 27’), ήταν το κομμάτι που έκανε την διαφορά και έσπρωξε τους «πρίγκηπες της δυτικής όχθης» στην 2η συνεχόμενη νίκη τους (80-78). Ένα αποτέλεσμα, που πάντως ήρθε στις λεπτομέρειες και που κάλλιστα θα μπορούσε να είναι και εις βάρος τους.

Αν ο Νίκολς, ο Βαν Τούμπεργκεν, ο Καρντένας και ο Αμπερκρόμπι έχουν πάρει ήδη αρκετό credit και έχουν δικαιώσει απόλυτα τον προπονητή τους για τις επιλογές του, καιρός είναι να προσθέσουμε σε αυτή την λίστα και τον Ομάρ Πέιν (15π., 5ρ. & 4κοψ. με 6/7 διπ. σε 28’).

O 25χρονος ψηλός από το Μαϊάμι, που έπαιξε σε 4 κολέγια πριν ξεκινήσει πέρυσι στην Φινλανδία την επαγγελματική του καριέρα, αποδεικνύεται λίρα εκατό καθώς πέρα από το μέγεθος και την συνέπειά του στην άμυνα (1ο μπλοκέρ του πρωταθλήματος με μ.ο. 2,3 τάπες), έχει εξαιρετικά τελειώματα ως αποδέκτης της δημιουργίας από το pick’n’roll.

Το Μαρούσι, αν και στερήθηκε για 10 μέρες τον Ηλία Παπαθεοδώρου και τον Δημήτρη Μενουδάκο λόγω των υποχρεώσεών τους με την Εθνική Ελβετίας, έδειξε αρκετά βελτιωμένο σε σχέση με το διάστημα πριν την διακοπή και θα μπορούσε ακόμη και να έχει φύγει με το «διπλό» από τις δυτικές συνοικίες.

Υστέρησε πολύ μέσα στην ρακέτα, γιατί ο Ουίλιαμς (ο μοναδικός physical ψηλός του) χρεώθηκε με φάουλ στο πρώτο μέρος και στο σημείο που προσπέρασε και είχε το momentum, «πλήρωσε» την... λαίλαπα των έξι αχρείαστων τεχνικών ποινών!

Μοιραία, μέσα σε λίγα λεπτά έχασε τον προπονητή του και τον Τζόρνταν Κινγκ και ταυτόχρονα και την επαφή με το σκορ (το 40-46, μέσα σε 2,5 λεπτά έγινε 54-50), με αποτέλεσμα να αποσυντονιστεί και να χάσει την επαφή με το σκορ.

Στα συν για την ομάδα των βορείων προαστίων, η αντίδρασή της και το ανταγωνιστικό πρόσωπο που παρουσίασε στα τελευταία 4 λεπτά (λίγο ήθελε για να κάνει την ανατροπή) και σίγουρα η απόδοση του Ντάριλ Μέικον τζούνιορ (21π., 5ρ., 3ασ.), ο οποίος φαίνεται ότι θα γλιτώσει το «κόψιμο» (πρώτος υποψήφιος ο Περάντες), λόγω της έλευσης του Νιγηριανού playmaker με αμερικανικές ρίζες, Τζόρνταν Ογκουντίραν.

Προμηθέας: 26 ασίστ, 17 τρίποντα και μεγάλο κέρδος οι Έλληνες!

Στην Πάτρα, η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία (Σεγκούρα αντί Λιμνιάτη), η αναζωογόνηση του Καραγιαννίδη (μέσω Εθνικής ομάδας) και ο παραπάνω χρόνος που πήραν οι Έλληνες σε συνδυασμό με την προβληματική εικόνα που παρουσίασε η Μύκονος (έπαιξε χωρίς τον βασικό της σέντερ, Τζέρεμι Έβανς, που αποτελεί παρελθόν λόγω τραυματισμού), ήταν οι παράμετροι που μπορούν να «εξηγήσουν» την άνετη επικράτηση (103-83) του Προμηθέα.

Οι «πορτοκαλί» πέτυχαν τους νησιώτες στην χειρότερή τους φάση (ο Κάναντι έπαιξε με θλάση, ο Έϊπλμπι έχει μείνει στο... Ιβανόφειο, ο νεοαποκτηθείς Γκαμπλ «μαζεύτηκε» από το αεροδρόμιο, ενώ η πολυαναμενόμενη ενσωμάτωση του Τζάστιν Γκρέι δεν θα συμβεί) και τους «χτύπησαν» με το καλησπέρα στο... ψαχνό! «Χτίζοντας» μία διαφορά 20 πόντων (23-3 στο 5’23”), η οποία δεν κατέστη ποτέ δυνατόν να πέσει σε μονοφήφιο νούμερο.

Οι γηπεδουχοι (Χάμοντς 22π. με 6/10 τριπ.) «έχτισαν» ψυχολογία από το πολύ δυναμικό τους ξεκίνημα, με αποτέλεσμα να σουτάρουν με πολύ υψηλά ποσοστά ευστοχίας (66,6% διπ. & 43,6% τρίποντα με 17 εύστοχα), ενώ η έλλειψη σοβαρής αντίστασης μέσα στην ρακέτα, έδωσε έξτρα ώθηση στον Αντώνη Καραγιαννίδη (16π., 12ρ., 2κλ. & 2κοψ. με 7/10 σουτ σε 24’), ο οποίος έκανε την καλύτερη εφετινή του εμφάνιση.

Με τους Έλληνες παίκτες (Πλώτας 11π. και Σταυρακόπουλος 8π. με 2/4 τριπ.) να συνεισφέρουν σχεδόν το 40% της παραγωγικότητας, ο Προμηθέας έχει μπροστά του μία γεμάτη εβδομάδα δουλειάς και μονταρίσματος στο πλαίσιο της νέας προπονητικής φιλοσοφίας (ο Μάριος Μπατής έβαλε τις βάσεις στην διάρκεια της διακοπής).

Στόχος του να πετύχει το 2ο νικηφόρο σερί του στο πρωτάθλημα απέναντι στον Πανιώνιο (13/12) και να προετοιμάσει το ματς με την Βίλνιους (17/12) που θα κρίνει το εφετινό ευρωπαϊκό του μέλλον.

Υπό τις συνθήκες που περιέγραψα πιο πάνω, η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου (17π., 5ρ., 3ασ. & 2κλ. με 6/9 σουτ) δεν μπορούσε να διεκδικήσει κάτι περισσότερο, οπότε κρατάει το ότι από το 6ο λεπτό, οπότε και βρέθηκε στο -20, κατέβασε τρεις φορές την διαφορά στους 10, καθώς επίσης και την καλή εικόνα των Ελλήνων παικτών.

Ηρακλής: Η πιο «καυτή» ομάδα του πρωταθλήματος μετά τους «αιώνιους»!

Στο «Γιάννης Μπουρούσης», ο «Γηραιός» απέδειξε περίτρανα ότι είναι εντελώς άλλη ομάδα από την στιγμή που στον πάγκο του κάθισε ο Ζόραν Λούκιτς. Ο Σέρβος τεχνικός που δεν μπήκε στην διαδικασία αλλαγών στο ρόστερ (πλην της αναγκαστικής του τραυματία Ντάρκο Κέλι με τον Έντλερ-Ντέιβις), ανέβασε πολύ την ένταση των προπονήσεων, έκλεισε το rotation κι έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στην άμυνα (μεγάλη η συνεισφορά του Ελληνοκαναδού guard, Σύλλας), αλλά και στην εκτέλεση μέσα από δημιουργία, αλλάζοντας σχετικά γρήγορα την αγωνιστική εικόνα των «κυανόλευκων».

Το δεύτερο συνεχόμενο «διπλό» (87-80) που έφερε τον Ηρακλή στο 50% (ρεκόρ 4-4), είχε την υπογραφή της μεγάλης ενέργειας που έβγαλαν οι Θεσσαλονικείς στην άμυνα (12 κλεψίματα, 22 πόντους από λάθη και 19 στον αιφνιδιασμό) και φυσικά μεγάλο πρωταγωνιστική τον Ράιτ-Φόρμαν (31π., 5ρ. & 6ασ. με 4/10 τριπ.), που είναι μακράν πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος (μ.ο. 19,6π.).

Ο «Γηραιός» έφτασε τις 6 συνεχόμενες σε Ελλάδα και Ευρώπη και η συμμετοχή του στην North European Basketball League, αποδεικνύεται ευεργετική από πλευράς ρυθμού.

Αντίθετα, η διακοπή των υποχρεώσεων φάνηκε ότι έκανε ζημιά στην Καρδίτσα, που έχασε την ευκαιρία να «ρεφάρει» την ήττα από τον Πανιώνιο και να ξεφύγει από την επικίνδυνη ζώνη. Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου υπέπεσε σε πολλά λάθη (18), επέμεινε πολύ στο μακρινό σουτ (26,6% με 8/30 τρίποντα) και γνώρισε την πρώτη εφετινή εντός έδρας ήττα της στην Stoiximan GBL!

Υγ.1: Το πρωτάθλημά μας έχει κάνει τεράστια βήματα μπροστά. Ωστόσο, στο 2025, είναι ανεπίτρεπτο να κρίνονται παιχνίδια στον «βωμό» μίας προσωπικής «βεντέτας». Δεν είναι καλό για το μπάσκετ και για όποιον καταλαβαίνει τι βλέπει, ο εξόφθαλμος τρόπος με τον οποίο εμποδίστηκε το Μαρούσι να διεκδικήσει το ματς στο Περιστέρι (από έναν εκ των τριών διαιτητών), αποτέλεσε μπασκετικό πισωγύρισμα.

Υγ.2: Οι όποιες προσωπικές διαφορές υπάρχουν δεν γίνεται να λύνονται μέσα στις τέσσερις γραμμές και να την πληρώνουν ομάδες και το άθλημα το ίδιο. Πολλώ δε μάλλον, όταν στο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν υπήρξε και η παραμικρή αφορμή. Σπάνια ασχολούμαι με το κομμάτι της διαιτησίας, αλλά όταν καταγράφεται τόσο «ανεξήγητη» (για κάποιον που δεν ξέρει «ονόματα και διευθύνσεις») αδικία, είμαι της άποψης ότι πρέπει να επισημαίνεται για να μην ξανασυμβεί.

