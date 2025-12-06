Ζιάγκος: «Η Μύκονος να επανέλθει σε μία προπονητική κανονικότητα»

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μύκονος και τα οποία δεν της επιτρέπουν να προετοιμάζεται σωστά.

Η Μύκονος γνώρισε την ήττα από τον Προμηθέα στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, και ο Βαγγέλης Ζιάγκος ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα με τους Πατρινούς: «Συγχαρητήρια στον Προμηθέα για τη δίκαιη νίκη του. Όπως συνηθίζουμε να λέμε, το μπάσκετ δεν είναι πυρηνική φυσική. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο σκοράρεις 83 πόντους με σχεδόν 40% στο τρίποντο και 52% στα σουτ δύο πόντων, με 25 ασίστ, και παρ’ όλα αυτά χάνεις με 20 πόντους διαφορά, είναι προφανές ποιο είναι το πρόβλημα.

Η ομάδα, ενεργειακά και πνευματικά, ήταν τουλάχιστον ένα επίπεδο πίσω σε σχέση με τον Προμηθέα. Προφανώς υπάρχει μια αιτιολόγηση πίσω από αυτό, μια αιτία – και όχι “δικαιολογία” με την έννοια που δίνεται συνήθως στη λέξη. Η ομάδα εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα διαχειρίζεται κάποιες μη κανονικές καταστάσεις. Δεν προπονούμαστε όπως υπαγορεύει αυτό το επίπεδο, όπως θα θέλαμε να προπονούμαστε.

Και όπως συμβαίνει στον αθλητισμό, ο αγώνας είναι ο καθρέφτης της προετοιμασίας σου. Νομίζω δεν χρειάζεται να αναφερθώ πιο αναλυτικά σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε, ακόμα και σήμερα… Χάσαμε τον Καλίντ με διάστρεμμα, και οι πρώτες εκτιμήσεις δεν είναι πολύ αισιόδοξες. Ο Κάναντι σήμερα αγωνίστηκε με προσωπική μου ευθύνη, και με μεγάλη επιθυμία του ίδιου, παρά το γεγονός ότι είχε μία μικρή θλάση. Ήταν ένα πολύ μεγάλο ρίσκο, ευτυχώς απέφυγε τα χειρότερα.

Ενώ οι υπόλοιποι υγιείς αθλητές είναι ενεργειακά και πνευματικά άδειοι. Το ζητούμενο είναι να επανέλθει η ομάδα σε μία προπονητική κανονικότητα. Καλή επιτυχία στον Προμηθέα, καλή συνέχεια και προσωπικά στον κόουτς Σεγκούρα, και εμείς προετοιμαζόμαστε για το επόμενο παιχνίδι μας».

Και πρόσθεσε: «Ο Προμηθέας είναι μια ομάδα με ένα πολύ ποιοτικό ρόστερ, που χτίστηκε για να ανταπεξέλθει σε δύο πολύ απαιτητικές διοργανώσεις. Η GBL είναι από μόνη της μια πολύ απαιτητική διοργάνωση σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, και το BCL είναι επίσης μια σοβαρή διοργάνωση υψηλών απαιτήσεων. Υπάρχει λοιπόν μια διαφορά ποιότητας, είναι δεδομένο. Ωστόσο, το πρόβλημα δεν είναι μόνο ποιοτικό. Είναι και ποσοτικό. Το δικό μας πρόβλημα είναι ότι η ομάδα εδώ και πολύ καιρό – μια ομάδα με ρόστερ 15 αθλητών – κάνει προπόνηση με 8, 9 και 10 παίκτες. Αυτό από μόνο του εξηγεί πολλά σημεία της σημερινής εμφάνισης. Κάποια στιγμή θα εμφανιζόμασταν έτσι».

Σε ερώτηση για τη σοβαρότητα του τραυματισμού του Καλίντ Μουρ, ανέφερε: «Οι πρώτες εκτιμήσεις δεν είναι πολύ αισιόδοξες».