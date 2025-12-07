Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ, αλλά και το ενδεχόμενο να γίνει στις 30/12 το ματς με την Φενέρ.

Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε της ΑΕΚ για την 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι του ΣΕΦ και όχι μόνο.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο προπονητής της ομάδας μας ανέφερε: «Καταρχήν να ευχαριστήσουμε τους φιλάθλους μας που ήρθαν για μια ακόμα φορά να υποστηρίξουν την ομάδα. Πάντα έχει μια καλή ατμόσφαιρα. Η ομάδα μας θα έπρεπε να είναι πιο έτοιμη να ανταποδώσει αυτήν την αγάπη και τη στήριξη του κόσμου παίζοντας ένα πιο καλό παιχνίδι κυρίως αμυντικά, γιατί εάν υποτεθεί ότι σκοράραμε 100 πόντους, που προφανώς προέρχονται από το επιθετικό ταλέντο και τις συνεργασίες που έχουμε, η αμυντική μας απόδοση, ειδικά στο τελευταίο μέρος του παιχνιδιού δεν ήταν καλή. Δεχθήκαμε 30 πόντους σε 8 λεπτά και 57 από την ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο.

Δείχνει ότι για μια ακόμα φορά είχαμε έλλειψη κινήτρου και διάθεσης να εκπληρώσουμε τον ρόλο που έχουμε μέσα στην ομάδα και να παίξουμε με μεγαλύτερη ένταση. Και για εμάς ήταν σημαντικό παιχνίδι γιατί δεν είχαμε άλλο πιο πριν και δεν έχουμε άλλο μέχρι την Μπαρτσελόνα. Έπρεπε να είμαστε σε πολύ καλύτερη διάθεση να παίξουμε το παιχνίδι για να μας βοηθήσει αγωνιστικά.

Παρ’ όλα αυτά δεν το κάναμε και είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε. Επαναλαμβάνω ότι η εμφάνισή μας ήταν πάρα πολύ κακή στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω ότι πρέπει όλοι οι παίκτες μας να αναλογιστούν ότι ο χρόνος που παίρνουν σε αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα είναι πολύ σημαντικός. Έχει μεγάλη ευθύνη να παίζεις στον Ολυμπιακό και δεν μπορείς να είσαι ποτέ χαλαρός. Καλή συνέχεια στην ΑΕΚ στις ευρωπαϊκές της αναμετρήσεις».

Στη συνέχεια ο Γιώργος Μπαρτζώκας απάντησε σε ερώτηση για το αήττητο στην Stoiximan GBL και την σταθερότητα της ομάδας σχολιάζοντας: «Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είμαστε σοβαρή ομάδα. Πάντα παίζουμε καλά στα εκτός έδρας παιχνίδια. Αυτό συμβαίνει. Αν δείτε, με όλες τις ομάδες που παίζουμε παιχνίδια και εδώ δεν κυριαρχούμε, στις έδρες τους το κάνουμε. Μπορείτε να θυμηθείτε παιχνίδια και φέτος και τα προηγούμενα χρόνια. Είμαστε πιο συγκεντρωμένοι όταν παίζουμε εκτός έδρας, όταν το περιβάλλον είναι εχθρικό. Εδώ νομίζουμε ότι θα κερδίσουμε μόνο με τις φανέλες. Συνήθως αυτό συμβαίνει. Προφανώς υπάρχει διαφορά ταλέντου, δυναμικότητας μπάτζετ, κάτι το οποίο συμβαίνει και στα άλλα πρωταθλήματα.

Γενικά δεν θέλω να μηδενίσω και να απαξιώσω το ότι ο Ολυμπιακός είναι μια σοβαρή ομάδα, αλλά πρέπει οι παίκτες να είναι σοβαροί χωρίς πίεση από τον προπονητή, χωρίς πίεση από κανέναν. Πρέπει οι παίκτες μόνοι τους να καταλαβαίνουν ότι το χρόνο που παίρνουν, να τον απολαμβάνουν οι ίδιοι. Δεν μπορεί να φαίνεται ότι κάνεις αγγαρεία παίζοντας. Τα παιχνίδια είναι πολλά, εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα που υποστηρίζουμε τους παίκτες. Κάνουμε πάντα προπόνηση αποκατάστασης μετά από παιχνίδια, κάνουμε πάντα ατομικό πρόγραμμα για τους παίκτες. Όποτε παίζουμε, πρέπει να το κάνουμε σκληρά και σήμερα δεν το κάναμε».

Στη συνέχεια ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την αναβολή του αγώνα με την Φενέρμπαχτσε και σχολίασε τις συνθήκες που φέρνει η αναβολή: «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εμείς θέλαμε να παίξουμε το παιχνίδι προχθες. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι αν τελικά γίνει 30 Δεκεμβρίου, που δεν είναι σίγουρο, εμείς θα χάσουμε τις δύο ημέρες των Χριστουγέννων που θα μπορούσαμε να περάσουμε σπίτι μας με τις οικογένειες μας, αμέσως μετά το ματς με την Μπολόνια. Αν παίξουμε 30 Δεκεμβρίου, θα περάσουμε όλες τις ημέρες των γιορτών στο γήπεδο, γιατί δεν θα έχουμε κανένα ρεπό. Ταυτόχρονα, το ήδη φοβερά βεβαρυμένο πρόγραμμα του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου γίνεται ακόμα πιο βεβαρυμένο. Άρα λοιπόν θέλαμε να παίξουμε. Από εκεί και πέρα τα δεδομένα ήταν αυτά. Δεν παίξαμε και έπρεπε να είμαστε πιο φρέσκοι, να παίξουμε μεγαλύτερη ταχύτητα και ένταση και δεν το κάναμε. Αυτό είναι σίγουρα ένα πρόβλημα».