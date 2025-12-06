Περιστέρι - Μαρούσι: Ο Γιάνκοβιτς τραυματίστηκε στο δάχτυλο του χεριού του και πήγε αποδυτήρια
Άτυχος στάθηκε ο Έλληνας φοργουορντ στο ματς του Περιστερίου κόντρα στο Μαρούσι. Ο Βλάντο Γιάνκοβιτς τραυματίστηκε στο μικρό δάχτυλο του δεξιού του χεριού, 1:30 λεπτό περίπου πριν το ημίχρονο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να πάει στα αποδυτήρια και έδειξε να πονάει πολύ .
Ο έμπειρος φόργουορντ υπέστη εξάρθρωση στο δάχτυλο του και αναγκάστηκε να φύγει πρόωρα από την αναμέτρηση. Φυσικά δεν θα συνεχίσει στο ματς κόντρα στο Μαρούσι. Πρόλαβε να παίξει 9:33 και είχε 5 πόντους με 2/4 σουτ.
