Περιστέρι - Μαρούσι: Ο Γιάνκοβιτς τραυματίστηκε στο δάχτυλο του χεριού του και πήγε αποδυτήρια

Νίκος Καρφής
Γιάνκοβιτς

Τραυματισμός για τον Βλάντο Γιάνκοβιτς στο ματς του Περιστερίου με το Μαρούσι.

Άτυχος στάθηκε ο Έλληνας φοργουορντ στο ματς του Περιστερίου κόντρα στο Μαρούσι. Ο Βλάντο Γιάνκοβιτς τραυματίστηκε στο μικρό δάχτυλο του δεξιού του χεριού, 1:30 λεπτό περίπου πριν το ημίχρονο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να πάει στα αποδυτήρια και έδειξε να πονάει πολύ .

Ο έμπειρος φόργουορντ υπέστη εξάρθρωση στο δάχτυλο του και αναγκάστηκε να φύγει πρόωρα από την αναμέτρηση. Φυσικά δεν θα συνεχίσει στο ματς κόντρα στο Μαρούσι. Πρόλαβε να παίξει 9:33 και είχε 5 πόντους με 2/4 σουτ.

@Photo credits: INTIME
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα