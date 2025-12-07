Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έκανε πράγματα και θαύματα απέναντι στον Πανιώνιο διαλύοντας όλα τα ρεκόρ!

Σίγουρα θα θυμάται για όλη του τη ζωή το ματς της 7ης Δεκεμβρίου 2025 ο Νίκος Ρογκαβόπουλος! Εκτός και αν έχει κρατήσει «κάβα» και για τη... συνέχεια!

Ο Έλληνας φόργουορντ σταμάτησε στους 40 πόντους σκοράροντας 12 φορές έξω από τη γραμμή των 6.75 μέτρων απέναντι στον Πανιώνιο! Με τα 12/19 τρίποντα σημείωσε το απόλυτο ρεκόρ στην Stoiximan GBL όσον αφορά τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα σ' ένα ματς και φυσικά έγινε και ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Παναθηναϊκού που το καταφέρνει.

Η προηγούμενη καλύτερη επίδοση όσον αφορά τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα από παίκτη των «πρασίνων» άνηκε στους Τι Τζέι Μπρέι και Νεμανια Νέντοβιτς οι οποίοι είχαν από 8 εύστοχα τρίποντα σε ματς απέναντι στον Άρη και στη Λάρισα.

Μάλιστα με τους 40 πόντους που σημείωσε άγγιξε και τους... 41 πόντους του Ταϊρίς Ράις από τη σεζόν 2019-20 σε ματς απέναντι στον Ολυμπιακό που είναι και το απόλυτο ρεκόρ από παίκτη Παναθηναϊκού σε οποιαδήποτε διοργάνωση.

Το μυθικό ματς του Ρογκαβόπουλου