Ρογκαβόπουλος: Τα ιστορικά του επιτεύγματα
Σίγουρα θα θυμάται για όλη του τη ζωή το ματς της 7ης Δεκεμβρίου 2025 ο Νίκος Ρογκαβόπουλος! Εκτός και αν έχει κρατήσει «κάβα» και για τη... συνέχεια!
Ο Έλληνας φόργουορντ σταμάτησε στους 40 πόντους σκοράροντας 12 φορές έξω από τη γραμμή των 6.75 μέτρων απέναντι στον Πανιώνιο! Με τα 12/19 τρίποντα σημείωσε το απόλυτο ρεκόρ στην Stoiximan GBL όσον αφορά τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα σ' ένα ματς και φυσικά έγινε και ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Παναθηναϊκού που το καταφέρνει.
Η προηγούμενη καλύτερη επίδοση όσον αφορά τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα από παίκτη των «πρασίνων» άνηκε στους Τι Τζέι Μπρέι και Νεμανια Νέντοβιτς οι οποίοι είχαν από 8 εύστοχα τρίποντα σε ματς απέναντι στον Άρη και στη Λάρισα.
Μάλιστα με τους 40 πόντους που σημείωσε άγγιξε και τους... 41 πόντους του Ταϊρίς Ράις από τη σεζόν 2019-20 σε ματς απέναντι στον Ολυμπιακό που είναι και το απόλυτο ρεκόρ από παίκτη Παναθηναϊκού σε οποιαδήποτε διοργάνωση.
Το μυθικό ματς του Ρογκαβόπουλου
- Χρόνος Συμμετοχής: 31:55
- Πόντοι: 40
- Δίποντα: 1/2
- Τρίποντα: 12/19
- Βολές: 2/3
- Ριμπάουντ: 3
- Ασίστ: 1
- Κλεψίματα: 4
- Τάπες: 1
- Λάθη: 3
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.