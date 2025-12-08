Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έκανε καταπληκτική εμφάνιση στη Stoiximan GBL, «πυροβολώντας» με 12 τρίποντα και 40 πόντους, σε μια βραδιά που τον ανέδειξε MVP της 9ης αγωνιστικής.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έγραψε ιστορία με τη φανέλα του Παναθηναϊκού καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ στο ελληνικό Πρωτάθλημα. Η εμφάνιση-ορόσημο τον ανέδειξε σε Stoiximan MVP of the Week μετά το πέρας της 9ης αγωνιστικής.

Ο Έλληνας φόργουορντ σταμάτησε στους 40 πόντους με συνολικά 36 μονάδες στο ranking σκοράροντας 12 φορές έξω από τη γραμμή των 6.75 μέτρων απέναντι στον Πανιώνιο! Με τα 12/19 τρίποντα σημείωσε το απόλυτο ρεκόρ στην Stoiximan GBL όσον αφορά τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα σ' ένα ματς και φυσικά έγινε και ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Παναθηναϊκού που το καταφέρνει.

Πρόκειται για τον τέταρτο παίκτη του Παναθηναϊκού που κατακτά τον τίτλο του πολυτιμότερου στη φετινή Stoiximan GBL, μετά τους Μήτογλου (1η αγ.), Γιουρτσέβεν (4η αγ.) και Ναν (6η αγ.).