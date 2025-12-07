Θωρηκτό ο Σίλβα: Τι έκανε ο σέντερ της ΑΕΚ κόντρα στον Ολυμπιακό
Ο Ολυμπιακός επικράτησε της ΑΕΚ, ωστόσο ο Κρις Σίλβα ήταν αυτός που έστρεψε πάνω του τα βλέμματα, με τα πεπραγμένα του στο παρκέ, στην 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Ο σέντερ της ΑΕΚ πραγματοποίησε μια απίθανη εμφάνιση, την οποία συνδύασε με 31 πόντους. Όσα, δηλαδή και τα λεπτά τα οποία βρέθηκε στο παρκέ.
Σε 31'08'' που αγωνίστηκε ο Κρις Σίλβα, σκόραρε 31 με 10/14 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 8/10 βολές. Και δεν έμεινε εκεί, αφού κυριάρχησε και στον τομέα των ριμπάουντ. Ο Σίλβα μάζεψε 9 ριμπάουντ, εκ των οποίων ένα επιθετικό.
Μοίρασε 3 ασίστ, έκανε 2 μπλοκ και είχε ισάριθμα λάθη, σε μια πολύ γεμάτη εμφάνιση στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Οι αριθμοί του Σίλβα
- Πόντοι - 31
- Λεπτά - 31'08''
- Δίποντα - 10/14
- Τρίποντα - 1/2
- Βολές - 8/10
- Ριμπάουντ - 9 (1επ.)
- Ασίστ - 3
- Λάθη - 2
- Μπλοκ - 2
Τα highlights του Σίλβα
