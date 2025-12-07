Θωρηκτό ο Σίλβα: Τι έκανε ο σέντερ της ΑΕΚ κόντρα στον Ολυμπιακό

Ο Κρις Σίλβα ήταν εξωπραγματικός στο ΣΕΦ, απέναντι στον Ολυμπιακό, με 31 πόντους και μια γεμάτη στατιστική σε όλους τους τομείς.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της ΑΕΚ, ωστόσο ο Κρις Σίλβα ήταν αυτός που έστρεψε πάνω του τα βλέμματα, με τα πεπραγμένα του στο παρκέ, στην 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο σέντερ της ΑΕΚ πραγματοποίησε μια απίθανη εμφάνιση, την οποία συνδύασε με 31 πόντους. Όσα, δηλαδή και τα λεπτά τα οποία βρέθηκε στο παρκέ.

Σε 31'08'' που αγωνίστηκε ο Κρις Σίλβα, σκόραρε 31 με 10/14 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 8/10 βολές. Και δεν έμεινε εκεί, αφού κυριάρχησε και στον τομέα των ριμπάουντ. Ο Σίλβα μάζεψε 9 ριμπάουντ, εκ των οποίων ένα επιθετικό.

Μοίρασε 3 ασίστ, έκανε 2 μπλοκ και είχε ισάριθμα λάθη, σε μια πολύ γεμάτη εμφάνιση στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Οι αριθμοί του Σίλβα

Πόντοι - 31

Λεπτά - 31'08''

Δίποντα - 10/14

Τρίποντα - 1/2

Βολές - 8/10

Ριμπάουντ - 9 (1επ.)

Ασίστ - 3

Λάθη - 2

Μπλοκ - 2