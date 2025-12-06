Περιστέρι - Μαρούσι 80-78: «Άντεξε» στην αντεπίθεση με Βαν Τούμπεργκεν
Βελτίωσε την απόδοση του στο δεύτερο ημίχρονο. το έκανε θρίλερ στο τέλος, αλλά κατάφερε να πάρει άλλο ένα ροζ φύλλο αγώνα το Περιστέρι. Η ομάδα του Ξανθόπουλου επικράτησε με 80-78 του Αμαρουσίου και έτσι ανέβηκε στο 5-3. Από την άλλη οι φιλοξενούμενοι έπεσαν στο 2-6.
Στην αναμέτρηση τραυματίστηκε ο Γιάνκοβιτς (λίγο πριν το ημίχρονο) στο μικρό δάχτυλο του δεξιού του χεριού, ενώ αποβλήθηκε ο Παπαθεοδώρου.
Κορυφαίος ο Βαν Τούμπεργκεν με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ και clutch μπλοκ. Καλό ματς και ο Καρντένας με 11 πόντους και 8 ασίστ. Στον αντίποδα ο Μέικον τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους.
Περιστέρι - Μαρούσι: Το ματς
To Περιστέρι μπήκε καλύτερα στο ματς και κατάφερε να προηγηθεί με 19-8 χάρη στο καλάθι του Βαν Τούμπεργκεν στο 7'. Το Μαρούσι αντέδρασε και μείωσε σε 20-17 χάρη στον Μέικον λίγο πριν το τέλος της περιόδου.
Η ομάδα του Παπαθεοδώρου κατάφερε να γράψει το 39-43, ένα λεπτό πριν το ημίχρονο με τον Γιαννόπουλο. Ο Χάρις με μια βολή διαμόρφωσε το 40-43 στο 20'.
Το σύνολο του Ξανθόπουλου μπήκε με το... πόδι στο γκάζι στο τρίτο δεκάλεπτο, βελτιώθηκε και στις δύο μεριές του παρκέ και κατάφερε να κάνει το 70-56 με τον Χάρις στη λήξη της τρίτης περιόδου.
Ο Ρέινολντς μείωσε σε 73-62, προσπαθώντας να απειλήσει τους γηπεδούχους. Ο Γουίλιαμς έκανε το 77-70, 1:20 για το τέλος. Ο Βαν Τούμπεργκεν έκανε φοβερό μπλοκ με το σκορ στο 78-72 στα 28 δευτερόλεπτα. Ο Καρντένας έγραψε 80-72 στα 15 δευτερόλεπτα, ενώ ο Περάντες μείωσε σε 80-78 στα 6 δευτερόλεπτα, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ.
Ο MVP: Ο Βαν Τούμπεργκεν τελείωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους και 8 ριμπάουντ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μέικον είχε 21 πόντους και 5 ριμπάουντ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 0/5 σουτ του Σάλας
Τα δεκάλεπτα: 23-17, 40-43, 70-56, 80-78
|Peristeri Betsson
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|INDEX
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|T. Nichols *
|23:51
|14
|5/13
|38%
|4/7
|57%
|1/6
|16%
|3/3
|100%
|0
|2
|2
|2
|4
|1
|1
|0
|6
|10
|1
|A. Cardenas *
|18:33
|11
|4/5
|80%
|4/5
|80%
|0/0
|0%
|3/3
|100%
|1
|4
|5
|8
|4
|4
|2
|0
|15
|21
|2
|J. van Tubbergen *
|26:55
|16
|6/13
|46%
|5/8
|62%
|1/5
|20%
|3/6
|50%
|1
|7
|8
|0
|3
|1
|1
|0
|8
|15
|4
|O. Payne *
|28:06
|15
|6/7
|85%
|6/7
|85%
|0/0
|0%
|3/4
|75%
|2
|3
|5
|0
|2
|0
|0
|0
|5
|22
|33
|V. Jankovic (C) *
|9:33
|5
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|6
|3
|3
|J. Petrakis
|11:54
|0
|0/3
|0%
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|2
|5
|J. Ittounas
|14:18
|0
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|-13
|-2
|7
|V. Mouratos
|21:27
|5
|1/6
|16%
|1/4
|25%
|0/2
|0%
|3/5
|60%
|0
|0
|0
|3
|4
|1
|1
|0
|-13
|2
|8
|A. Thomakos
|0:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|R. Abercrombie
|25:04
|5
|2/5
|40%
|1/2
|50%
|1/3
|33%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|1
|2
|0
|1
|0
|7
|7
|22
|C. Harris
|20:19
|9
|3/6
|50%
|3/4
|75%
|0/2
|0%
|3/5
|60%
|0
|1
|1
|2
|2
|1
|1
|0
|-8
|7
|77
|D. Papageorgiou
|0:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Team / Coaches
|2
|5
|7
|0
|1
|TOTAL
|200
|80
|29/65
|44%
|25/41
|60%
|4/24
|16%
|18/26
|69%
|7
|30
|37
|17
|9
|7
|6
|0
|Maroussi BC
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Coach: I. Papatheodorou — Assistants: D. Menoudakos, T. Nousis
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|BLKR
|PF
|+/-
|INDEX
|#
|Players
|2
|C. Reynolds *
|31:44
|17
|5/9
|55%
|0/1
|0%
|5/8
|62%
|2/2
|100%
|1
|3
|4
|0
|1
|1
|0
|0
|3
|-6
|17
|5
|A. Nikolaidis *
|12:06
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|-2
|-2
|7
|M. Salash *
|23:01
|2
|0/5
|0%
|0/3
|0%
|0/2
|0%
|2/2
|100%
|0
|5
|5
|1
|3
|2
|0
|1
|1
|-11
|2
|11
|J. King *
|14:19
|9
|3/8
|37%
|2/5
|40%
|1/3
|33%
|2/4
|50%
|0
|3
|3
|1
|3
|0
|0
|1
|4
|-11
|3
|22
|J. Williams *
|19:10
|7
|3/8
|37%
|3/8
|37%
|0/0
|0%
|1/4
|25%
|1
|4
|5
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|-10
|5
|3
|G. Karakostas
|0:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|D. Macon
|26:46
|21
|7/16
|43%
|4/9
|44%
|3/7
|42%
|4/4
|100%
|1
|4
|5
|3
|3
|0
|0
|1
|3
|3
|17
|9
|N. Touliatos
|17:06
|0
|0/4
|0%
|0/1
|0%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|1
|5
|6
|3
|0
|1
|0
|1
|3
|1
|6
|10
|M. Chatzidakis
|14:44
|5
|2/4
|50%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|3
|2
|5
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|4
|7
|16
|G. Kalaitzakis
|9:52
|4
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|1
|4
|5
|0
|2
|0
|0
|0
|3
|2
|7
|31
|C. Giannopoulos (C)
|4:39
|6
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|6
|32
|L. Perrantes
|26:33
|7
|3/7
|42%
|2/5
|40%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|6
|0
|1
|0
|0
|3
|0
|12
|Team / Coaches
|3
|1
|4
|0
|3
|TOTAL
|78
|26/65
|40%
|14/37
|37%
|12/28
|42%
|14/20
|70%
|12
|32
|44
|15
|14
|6
|0
|6
