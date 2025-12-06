Περιστέρι - Μαρούσι 80-78: «Άντεξε» στην αντεπίθεση με Βαν Τούμπεργκεν

Περιστέρι - Μαρούσι 80-78: «Άντεξε» στην αντεπίθεση με Βαν Τούμπεργκεν

Νίκος Καρφής
Φαν Τούμπεργκεν

bet365

Το Περιστέρι άντεξε στη μάχη με το Μαρούσι και επικράτησε με 80-78. Πρωταγωνιστής Βαν Τούμπεργκεν.

Βελτίωσε την απόδοση του στο δεύτερο ημίχρονο. το έκανε θρίλερ στο τέλος, αλλά κατάφερε να πάρει άλλο ένα ροζ φύλλο αγώνα το Περιστέρι. Η ομάδα του Ξανθόπουλου επικράτησε με 80-78 του Αμαρουσίου και έτσι ανέβηκε στο 5-3. Από την άλλη οι φιλοξενούμενοι έπεσαν στο 2-6.

Στην αναμέτρηση τραυματίστηκε ο Γιάνκοβιτς (λίγο πριν το ημίχρονο) στο μικρό δάχτυλο του δεξιού του χεριού, ενώ αποβλήθηκε ο Παπαθεοδώρου.

Κορυφαίος ο Βαν Τούμπεργκεν με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ και clutch μπλοκ. Καλό ματς και ο Καρντένας με 11 πόντους και 8 ασίστ. Στον αντίποδα ο Μέικον τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους.

Περιστέρι - Μαρούσι: Το ματς

To Περιστέρι μπήκε καλύτερα στο ματς και κατάφερε να προηγηθεί με 19-8 χάρη στο καλάθι του Βαν Τούμπεργκεν στο 7'. Το Μαρούσι αντέδρασε και μείωσε σε 20-17 χάρη στον Μέικον λίγο πριν το τέλος της περιόδου.

 

Η ομάδα του Παπαθεοδώρου κατάφερε να γράψει το 39-43, ένα λεπτό πριν το ημίχρονο με τον Γιαννόπουλο. Ο Χάρις με μια βολή διαμόρφωσε το 40-43 στο 20'.

Το σύνολο του Ξανθόπουλου μπήκε με το... πόδι στο γκάζι στο τρίτο δεκάλεπτο, βελτιώθηκε και στις δύο μεριές του παρκέ και κατάφερε να κάνει το 70-56 με τον Χάρις στη λήξη της τρίτης περιόδου.

Ο Ρέινολντς μείωσε σε 73-62, προσπαθώντας να απειλήσει τους γηπεδούχους. Ο Γουίλιαμς έκανε το 77-70, 1:20 για το τέλος. Ο Βαν Τούμπεργκεν έκανε φοβερό μπλοκ με το σκορ στο 78-72 στα 28 δευτερόλεπτα. Ο Καρντένας έγραψε 80-72 στα 15 δευτερόλεπτα, ενώ ο Περάντες μείωσε σε 80-78 στα 6 δευτερόλεπτα, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ.

Ο MVP: Ο Βαν Τούμπεργκεν τελείωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους και 8 ριμπάουντ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μέικον είχε 21 πόντους και 5 ριμπάουντ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 0/5 σουτ του Σάλας

Τα δεκάλεπτα: 23-17, 40-43, 70-56, 80-78

Peristeri BetssonFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-INDEX
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0T. Nichols *23:51145/1338%4/757%1/616%3/3100%02224110610
1A. Cardenas *18:33114/580%4/580%0/00%3/3100%145844201521
2J. van Tubbergen *26:55166/1346%5/862%1/520%3/650%17803110815
4O. Payne *28:06156/785%6/785%0/00%3/475%23502000522
33V. Jankovic (C) *9:3352/450%1/250%1/250%0/00%0000100063
3J. Petrakis11:5400/30%0/20%0/10%0/00%1341000022
5J. Ittounas14:1800/30%0/00%0/30%0/00%02200100-13-2
7V. Mouratos21:2751/616%1/425%0/20%3/560%00034110-132
8A. Thomakos0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
11R. Abercrombie25:0452/540%1/250%1/333%0/00%0331201077
22C. Harris20:1993/650%3/475%0/20%3/560%01122110-87
77D. Papageorgiou0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
Team / Coaches25701
TOTAL2008029/6544%25/4160%4/2416%18/2669%73037179760
Maroussi BCFG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: I. Papatheodorou — Assistants: D. Menoudakos, T. NousisMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTTOSTLBLKBLKRPF+/-INDEX
#Players
2C. Reynolds *31:44175/955%0/10%5/862%2/2100%134011003-617
5A. Nikolaidis *12:0600/10%0/00%0/10%0/00%000010002-2-2
7M. Salash *23:0120/50%0/30%0/20%2/2100%055132011-112
11J. King *14:1993/837%2/540%1/333%2/450%033130014-113
22J. Williams *19:1073/837%3/837%0/00%1/425%145001013-105
3G. Karakostas0:0000/00%0/00%0/00%0/00%00000000000
4D. Macon26:46217/1643%4/944%3/742%4/4100%145330013317
9N. Touliatos17:0600/40%0/10%0/30%0/00%15630101316
10M. Chatzidakis14:4452/450%2/450%0/00%1/250%32511001347
16G. Kalaitzakis9:5241/1100%1/1100%0/00%2/2100%14502000327
31C. Giannopoulos (C)4:3962/2100%0/00%2/2100%0/00%000000000106
32L. Perrantes26:3373/742%2/540%1/250%0/00%112601003012
Team / Coaches31403
TOTAL7826/6540%14/3737%12/2842%14/2070%1232441514606
@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα