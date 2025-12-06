Το Περιστέρι άντεξε στη μάχη με το Μαρούσι και επικράτησε με 80-78. Πρωταγωνιστής Βαν Τούμπεργκεν.

Βελτίωσε την απόδοση του στο δεύτερο ημίχρονο. το έκανε θρίλερ στο τέλος, αλλά κατάφερε να πάρει άλλο ένα ροζ φύλλο αγώνα το Περιστέρι. Η ομάδα του Ξανθόπουλου επικράτησε με 80-78 του Αμαρουσίου και έτσι ανέβηκε στο 5-3. Από την άλλη οι φιλοξενούμενοι έπεσαν στο 2-6.

Στην αναμέτρηση τραυματίστηκε ο Γιάνκοβιτς (λίγο πριν το ημίχρονο) στο μικρό δάχτυλο του δεξιού του χεριού, ενώ αποβλήθηκε ο Παπαθεοδώρου.

Κορυφαίος ο Βαν Τούμπεργκεν με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ και clutch μπλοκ. Καλό ματς και ο Καρντένας με 11 πόντους και 8 ασίστ. Στον αντίποδα ο Μέικον τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους.

Περιστέρι - Μαρούσι: Το ματς

To Περιστέρι μπήκε καλύτερα στο ματς και κατάφερε να προηγηθεί με 19-8 χάρη στο καλάθι του Βαν Τούμπεργκεν στο 7'. Το Μαρούσι αντέδρασε και μείωσε σε 20-17 χάρη στον Μέικον λίγο πριν το τέλος της περιόδου.

Η ομάδα του Παπαθεοδώρου κατάφερε να γράψει το 39-43, ένα λεπτό πριν το ημίχρονο με τον Γιαννόπουλο. Ο Χάρις με μια βολή διαμόρφωσε το 40-43 στο 20'.

Το σύνολο του Ξανθόπουλου μπήκε με το... πόδι στο γκάζι στο τρίτο δεκάλεπτο, βελτιώθηκε και στις δύο μεριές του παρκέ και κατάφερε να κάνει το 70-56 με τον Χάρις στη λήξη της τρίτης περιόδου.

Ο Ρέινολντς μείωσε σε 73-62, προσπαθώντας να απειλήσει τους γηπεδούχους. Ο Γουίλιαμς έκανε το 77-70, 1:20 για το τέλος. Ο Βαν Τούμπεργκεν έκανε φοβερό μπλοκ με το σκορ στο 78-72 στα 28 δευτερόλεπτα. Ο Καρντένας έγραψε 80-72 στα 15 δευτερόλεπτα, ενώ ο Περάντες μείωσε σε 80-78 στα 6 δευτερόλεπτα, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ.

Ο MVP: Ο Βαν Τούμπεργκεν τελείωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μέικον είχε 21 πόντους και 5 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 0/5 σουτ του Σάλας

Τα δεκάλεπτα: 23-17, 40-43, 70-56, 80-78

Peristeri Betsson FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- INDEX View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 T. Nichols * 23:51 14 5/13 38% 4/7 57% 1/6 16% 3/3 100% 0 2 2 2 4 1 1 0 6 10 1 A. Cardenas * 18:33 11 4/5 80% 4/5 80% 0/0 0% 3/3 100% 1 4 5 8 4 4 2 0 15 21 2 J. van Tubbergen * 26:55 16 6/13 46% 5/8 62% 1/5 20% 3/6 50% 1 7 8 0 3 1 1 0 8 15 4 O. Payne * 28:06 15 6/7 85% 6/7 85% 0/0 0% 3/4 75% 2 3 5 0 2 0 0 0 5 22 33 V. Jankovic (C) * 9:33 5 2/4 50% 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 6 3 3 J. Petrakis 11:54 0 0/3 0% 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 3 4 1 0 0 0 0 2 2 5 J. Ittounas 14:18 0 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 1 0 0 -13 -2 7 V. Mouratos 21:27 5 1/6 16% 1/4 25% 0/2 0% 3/5 60% 0 0 0 3 4 1 1 0 -13 2 8 A. Thomakos 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 R. Abercrombie 25:04 5 2/5 40% 1/2 50% 1/3 33% 0/0 0% 0 3 3 1 2 0 1 0 7 7 22 C. Harris 20:19 9 3/6 50% 3/4 75% 0/2 0% 3/5 60% 0 1 1 2 2 1 1 0 -8 7 77 D. Papageorgiou 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Team / Coaches 2 5 7 0 1 TOTAL 200 80 29/65 44% 25/41 60% 4/24 16% 18/26 69% 7 30 37 17 9 7 6 0