Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Τα highlights της «ερυθρόλευκης» 100άρας
Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη απέναντι στην ΑΕΚ, για την 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL, παρόλο που στο φινάλε έχασε τη διαφορά των 21 πόντων την οποία είχε χτίσει.
Κάτι που έφερε το ξέσπασμα του Γιώργου Μπαρτζώκα στην κάμερα της ΕΡΤ, αναφερόμενος στην ένταση που δεν είχαν οι παίκτες του στο φινάλε.
Για τον Ολυμπιακό, πρώτος σκόρερ ήταν ο Φρανκ Νιλικίνα με 14 πόντους, ενώ διψήφιοι ήταν οι Σάσα Βεζένκοβ (13π.), Κώστας Παπανικολάου (12π.), Άλεκ Πίτερς (11π.), Σέιμπεν Λι (10π.).
Για την ΑΕΚ, απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Κρις Σίλβα. Ο οποίος σκόραρε 31 πόντους με 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 λάθη.
Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Τα highlights
