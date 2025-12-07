Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το εμπόδιο της ΑΕΚ, παρά την υπερπροσπάθεια του Κρις Σίλβα και επικράτησε με 100-93 στην 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Με ένα ξέσπασμα στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός έχτισε διαφορά απέναντι στην ΑΕΚ και οδηγήθηκε στη νίκη με 100-93 στο ματς της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να βλέπει έντεκα παίκτες του να σκοράρουν, απέναντι στην ΑΕΚ, που είχε σε τρομερά κέφια τον Σίλβα.

Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Ο αγώνας

Η ΑΕΚ ήταν αυτή που μπήκε πιο δυνατά στο ματς, κυρίως λόγω του Αρμς. Ο οποίος ξεκίνησε με 10 πόντους και έτσι η ομάδα του Σάκοτα πήρε προβάδισμα με 7-14 (6') και 13-19 (8'). Ο Μπαρτζώκας δεν ήταν ευχαριστημένος με τη διάθεση των παικτών του και πάνω που ο Πίτερς μείωσε στον πόντο, ήρθε ο Κουζμίνσκας από τον πάγκο με πέντε σερί δικούς του για το 18-24 (10').

Το σκηνικό άλλαξε με την παρουσία του Κώστα Παπανικολάου. Με τη δημιουργία, την εκτέλεση αλλά και την παρουσία του στην άμυνα, άλλαξε προς το καλύτερο την εικόνα του Ολυμπιακού. Οι γηπεδούχοι με ένα κάρφωμα του Πίτερς στο τρανζίσιον πέρασαν μπροστά 31-30 (15'), ενώ και ο Χολ με την ενέργειά του έγινε παράγοντας, για να διαμορφωθεί το 38-30. Με τους Πειραιώτες να σφίγγουν ακόμα περισσότερο την άμυνά τους και να ξεφεύγουν με 15 (51-36, 20') στο ημίχρονο, με επιμέρους 33-12.

Οι δύο ομάδες μπήκαν με ρυθμό στην επίθεση στο τρίτο δεκάλεπτο. Κάτι που προφανώς δε θα άλλαζε την εικόνα της αναμέτρησης, με τον Ολυμπιακό να έχει χτίσει τη διαφορά του. Ο Μιλουτίνοφ τελείωσε μερικές μπάλες, η ΑΕΚ έβρισκε λύσεις με τον Σίλβα αλλά παρέμενε μακριά (63-47, 25'). Σε ένα σημείο που ανέλαβε ο Σάσα Βεζένκοβ επιθετικά, με τον Ολυμπιακό να συντηρείται στο +15 (75-60).

Οι Πειραιώτες, παρά το rotation, είχαν τρόπο να διαχειριστούν και να αυξήσουν τη διαφορά, έως το 35. Ο Σίλβα μείωσε σε 84-71 (35'), ο Μπαρτζώκας κάλεσε τάιμ άουτ, αλλά η ΑΕΚ βρήκε μερικά σουτ από την περίμετρο για να μειώσει σε 90-81 (37'), με τον Σίλβα να φέρνει την ομάδα του ακόμα πιο κοντά (94-88, στο τελευταίο 1'20''), αλλά ένα καλάθι του Λι έβαλε τέλος στα όνειρα της ΑΕΚ.

Τα δεκάλεπτα: 18-24, 51-36, 75-60, 100-93

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Ήταν σοβαρός στο δεύτερο δεκάλεπτο και παρότι η ΑΕΚ προσπάθησε να μειώσει στο φινάλε, δεν είχε άλλες απαντήσεις απέναντι στην πολυφωνία του Ολυμπιακού.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Κώστας Παπανικολάου που άλλαξε τον ρυθμό στο δεύτερο δεκάλεπτο και τελείωσε με 12 πόντους (4/5 3π.). Εξίσου καλός και ο Φρανκ Νιλικίνα με 14 πόντους, μία ασίστ, ένα λάθος, 2 κλεψίματα.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Διψήφιοι οι Βεζένκοβ (13π.), Πίτερς (11π.), Λι (10π.).

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Δεν υστέρησε κάποιος από την ΑΕΚ, που είχε και περιορισμένο rotation.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Εκπληκτικός ο Κρις Σίλβα, με 31 πόντους (10/14 2π.), 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη, 2 μπλοκ.

Player POS MIN PTS FG 2P 3P FT REB (O/D/T) AST TO STL BLK PF +/- Index T. Walkup PG 19:07 8 3-6 (50%) 1-2 (50%) 2-4 (50%) 0-0 1/0/1 7 2 3 0 1 -4 14 T. Ward SF 16:27 7 3-12 (25%) 2-8 (25%) 1-4 (25%) 0-2 (0%) 3/3/6 0 1 1 0 3 -7 2 S. Vezenkov PF 21:42 13 3-6 (50%) 3-3 (100%) 0-3 (0%) 7-8 (87%) 1/4/5 1 0 0 0 0 6 15 T. Dorsey SG 20:00 6 2-9 (22%) 0-3 (0%) 2-6 (33%) 0-0 1/0/1 1 0 0 0 0 -6 1 N. Milutinov C 16:21 6 3-6 (50%) 3-6 (50%) 0-0 0-0 2/2/4 1 1 0 0 3 2 7 F. Ntilikina PG 17:03 14 6-7 (85%) 5-6 (83%) 1-1 (100%) 1-1 (100%) 0/0/0 1 1 2 0 2 16 15 G. Larentzakis SG 8:14 5 1-2 (50%) 1-2 (50%) 0-0 3-4 (75%) 0/1/1 1 1 0 0 0 2 4 S. Lee SG 15:36 10 1-1 (100%) 1-1 (100%) 0-0 8-8 (100%) 0/1/1 3 0 0 0 3 5 14 K. Papanikolaou SF 23:33 12 4-5 (80%) 0-0 4-5 (80%) 0-0 0/0/0 3 0 1 0 0 14 15 A. Peters PF 19:21 11 4-6 (66%) 3-4 (75%) 1-2 (50%) 2-2 (100%) 0/3/3 1 3 2 0 3 4 12 K. Antetokounmpo C 5:05 0 0-2 (0%) 0-2 (0%) 0-0 0-0 0/1/1 0 0 0 0 1 2 -1 D. Hall C 17:31 8 3-4 (75%) 3-4 (75%) 0-0 2-2 (100%) 3/4/7 0 0 1 1 3 2 16 Total 200:00 100 33-66 (50%) 22-41 (53%) 11-25 (44%) 23-27 (85%) 11/21/32 19 9 10 1 19 116