Με αφορμή τα βρεγμένα αποδυτήρια από το μπουγέλο στον Ρογκαβόπουλο, ο Εργκίν Άταμαν θέλησε να... τρολάρει την κατάσταση στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας!

Ο Παναθηναϊκός ήταν επιβλητικός απέναντι στον Πανιώνιο για την 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να κάνει το ματς της ζωής του.

Μετά το τέλος ήταν αρκετά ορεξάτος ο Εργκίν Άταμαν ο οποίος μόλις είδε τα βρεγμένα αποδυτήρια από το «μπουγέλο» που είχε προηγηθεί στον Έλληνα φόργουορντ, είπε χαρακτηριστικά:

«Τι συνέβη; Νόμιζα ότι μόνο στο ΣΕΦ υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή βρέχει και εδώ;» ήταν η χαρακτηριστική του ατάκα και συνέχισε δίνοντας τα εύσημα στον Ρόγκα.

«Καλή δουλειά. Κάνατε ένα καλό παιχνίδι. Ρόγκα συγχαρητήρια για το ρεκόρ. Μεγάλο ρεκόρ Συγχαρητήρια. Επίσης, αύριο (σ.σ. Δευτέρα) θα παραλείψεις το ατομικό, γιατί ήδη έκανες το ατομικό σήμερα. Για τους άλλους, 15:00 ατομική, 16:00 ομαδική προπόνηση για να είμαστε έτοιμοι για το Μιλάνο. Πάμε!»

Μάλιστα πολλοί περίμεναν... ρεπό αλλά δεν του έκανε το χατίρι: «Δεν το έδωσε...» ακούστηκε από τους παίκτες!