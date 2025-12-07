Ο Κρις Σίλβα της ΑΕΚ τράβηξε τα βλέμματα πάνω του με τους 31 πόντους που σημείωσε απέναντι στον Ολυμπιακό και το Gazzetta σκιαγραφεί το στάτους του.

Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ, όμως ο παίκτης που τράβηξε περισσότερο την προσοχή δεν ήταν άλλος από τον Κρις Σίλβα της Ένωσης.

Ο Γκαμπονέζος (29χρ., 2.03) τελείωσε το ματς με 31 πόντους, έχοντας 11/16 εντός παιδιάς, 8/10 βολές, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 μπλοκ, με την αξιολόγηση να φτάνει στο 36, απέναντι στην φροντ λάιν του Ολυμπιακού.

Ο Σίλβα άφησε το όνειρο του ΝΒΑ το 2023 και μετακόμισε στην Ευρώπη, έχοντας στο παλμαρέ του 70 αγώνες με Μαϊάμι Χιτ, Σακραμέντο Κινγκς, Μινεσότα Τίμπεργουλβς και Ντάλας Μάβερικς. Αφού πρώτα έπαιξε μπάσκετ στο Πουέρτο Ρίκο, το 2024 υπέγραψε με την Μπνέι Χερζίλια, ενώ το 2025 η ΑΕΚ τον έκανε δικό της, με τον Γκαμπονέζο να κάνει συγκλονιστική σεζόν φέτος, έχοντας κεντρίσει το ενδιαφέρον ακόμη και του Παναθηναϊκού, χωρίς όμως να προχωρά η υπόθεση.

Σε Ελλάδα και Ευρώπη μετρά 14 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1.4 ασίστ και 1.2 κλεψίματα, αποτελώντας, μαζί με τον Γκρέι, τους πυλώνες της ΑΕΚ. Μάλιστα σουτάρει και με εξαιρετικά ποσοστά, καθώς στα εντός παιδιάς έχει το εντυπωσιακό 72%, ενώ στις βολές μετρά 82.4%.

Το συμβόλαιό του ανέρχεται στις 400.000 το χρόνο, μαζί με τα μπόνους, νούμερο που δεν είναι απαγορευτικό για τις ομάδες της EuroLeague, ενώ πλησιάζει και η εποχή που θα μπορεί να τον διεκδικήσει ομάδα από την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, καθώς στην 1/1/2026 τίθεται σε ισχύ το EuroLeague out.

Δεν θα είναι παράλογο λοιπόν να τον δούμε να παίζει στην EuroLeague το επόμενο διάστημα, καθώς οι καλοί ψηλοί είναι είδος προς εξαφάνιση και ο Κρις Σίλβα μπορεί να σταθεί επάξια σε αυτό το επίπεδο. Άλλωστε στο… τεστ απέναντι στην γραμμή των ψηλών του Ολυμπιακού πήρε… άριστα 10!

