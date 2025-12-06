Ο ΠΑΟΚ ήταν κυρίαρχος απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου, επικρατώντας με 82-70 στην PAOK Sports Arena.

Ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου, επιβάλλοντας τον ρυθμό του στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και επικρατώντας με 82-70 για την 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

ΠΑΟΚ-Κολοσσός: Ο αγώνας

Ο Κολοσσός ξεκίνησε τον αγώνα στην PAOK Sports Arena με σερί 7-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα μέχρι τα τελευταία λεπτά της πρώτης περιόδου, όταν ο Μάρβιν Τζόουνς ισοφάρισε σε 14-14. Η πρώτη περίοδος έκλεισε στο 16-16, με τον Κολοσσό να βασίζεται στις πρωτοβουλίες του Γκάμπριελ Γκαλβανίνι (10 π., 3 ριμπ.).

Στη συνέχεια, οι γηπεδούχοι βρήκαν ρυθμό στην επίθεση και προηγήθηκαν για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά, όταν ο Τόμας Ντίμσα διαμόρφωσε το 39-29 με τρίποντο. Το πρώτο ημίχρονο στο «Παλατάκι» έκλεισε στο 43-34 για την ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς, που επέβαλε τον ρυθμό της, σουτάροντας 15/20 δίποντα και κερδίζοντας δεύτερες ευκαιρίες με τα οκτώ επιθετικά ριμπάουντ.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, με τον Νίκο Περσίδη να διαμορφώνει το 55-38 στο 25'. Ο Κολοσσός Ρόδου απάντησε με σερί 8-0, μειώνοντας σε 55-46 με τον Κολοβέρο. Ωστόσο, οι «ασπρόμαυροι» έκλεισαν το τρίτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 64-51. Ο ΠΑΟΚ είχε τον έλεγχο ως το φινάλε, φτάνοντας στη νίκη με 82-70 και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 6-2, ενώ οι Ροδίτες έπεσαν στο 2-7.

Τα δεκάλεπτα: 16-16, 43-34, 64-51, 82-70.

Ο MVP: Ο Μάρβιν Τζόουνς σημείωσε 20 πόντους (7/7 δίποντα, 6/7 βολές), 7 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα στα 22:21 που έμεινε στο παρκέ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Γκάμπριελ Γκαλβανίνι έκανε double-double με 14 πόντους (7/13 δίποντα) και 10 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 17 επιθετικά ριμπάουντ του ΠΑΟΚ.

PAOK BC FG 2PT FG 3PT FG FT REB Coach: J. ZDOVC Assistant: P. BOUTSKOS, C. KARAISKOS Mins Pts M/A % M/A % M/A % M/A % Off Def REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls on +/- Index 2 C. MELVIN 30:07 14 4-12 33% 2-7 28% 2-5 40% 4-6 66% 4 4 8 1 2 0 2 1 0 4 13 13 18 N. PERSIDIS 25:40 10 5-8 62% 5-5 100% 0-3 0% 0-0 0% 2 5 7 2 2 2 1 0 1 1 0 17 22 S. BROWN 26:57 10 4-13 30% 4-8 50% 0-5 0% 2-2 100% 3 1 4 5 3 0 0 1 3 3 11 7 26 B. MOORE 24:60 10 4-6 66% 4-6 66% 0-0 0% 2-3 66% 3 1 4 3 1 1 0 1 4 5 3 14 33 T. DIMSA 28:39 8 2-10 20% 1-3 33% 1-7 14% 3-4 75% 0 1 1 2 2 0 0 0 3 1 5 0 6 A. KONIARIS 14:45 8 3-4 75% 1-1 100% 2-3 66% 0-0 0% 0 0 0 4 1 0 0 0 5 2 11 10 10 D. SLAFTSAKIS 1:40 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 1 1 2 0 1 0 0 0 2 0 -5 0 13 T. ZARAS (C) 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 K. JACKSON 23:28 2 1-8 12% 1-4 25% 0-4 0% 0-0 0% 1 1 2 3 3 0 0 1 1 12 -2 17 M. JONES 22:21 20 7-7 100% 7-7 100% 0-0 0% 6-7 85% 3 4 7 0 1 2 0 0 4 5 14 27 20 K. IATRIDIS 0:06 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 25 G. FILLIOS 1:17 0 0-1 0% 0-1 0% 0-0 0% 0-0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 Team / Coach 2 2 4 0 TOTAL 82 30-69 25-42 59% 5-27 18% 17-22 77% 17 21 38 19 16 8 3 3 23 22 90