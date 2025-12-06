Ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου, επιβάλλοντας τον ρυθμό του στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και επικρατώντας με 82-70 για την 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
ΠΑΟΚ-Κολοσσός: Ο αγώνας
Ο Κολοσσός ξεκίνησε τον αγώνα στην PAOK Sports Arena με σερί 7-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα μέχρι τα τελευταία λεπτά της πρώτης περιόδου, όταν ο Μάρβιν Τζόουνς ισοφάρισε σε 14-14. Η πρώτη περίοδος έκλεισε στο 16-16, με τον Κολοσσό να βασίζεται στις πρωτοβουλίες του Γκάμπριελ Γκαλβανίνι (10 π., 3 ριμπ.).
Στη συνέχεια, οι γηπεδούχοι βρήκαν ρυθμό στην επίθεση και προηγήθηκαν για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά, όταν ο Τόμας Ντίμσα διαμόρφωσε το 39-29 με τρίποντο. Το πρώτο ημίχρονο στο «Παλατάκι» έκλεισε στο 43-34 για την ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς, που επέβαλε τον ρυθμό της, σουτάροντας 15/20 δίποντα και κερδίζοντας δεύτερες ευκαιρίες με τα οκτώ επιθετικά ριμπάουντ.
Ο ΠΑΟΚ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, με τον Νίκο Περσίδη να διαμορφώνει το 55-38 στο 25'. Ο Κολοσσός Ρόδου απάντησε με σερί 8-0, μειώνοντας σε 55-46 με τον Κολοβέρο. Ωστόσο, οι «ασπρόμαυροι» έκλεισαν το τρίτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 64-51. Ο ΠΑΟΚ είχε τον έλεγχο ως το φινάλε, φτάνοντας στη νίκη με 82-70 και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 6-2, ενώ οι Ροδίτες έπεσαν στο 2-7.
Τα δεκάλεπτα: 16-16, 43-34, 64-51, 82-70.
Ο MVP: Ο Μάρβιν Τζόουνς σημείωσε 20 πόντους (7/7 δίποντα, 6/7 βολές), 7 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα στα 22:21 που έμεινε στο παρκέ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Γκάμπριελ Γκαλβανίνι έκανε double-double με 14 πόντους (7/13 δίποντα) και 10 ριμπάουντ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 17 επιθετικά ριμπάουντ του ΠΑΟΚ.
|PAOK BC
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Coach: J. ZDOVC Assistant: P. BOUTSKOS, C. KARAISKOS
|Mins
|Pts
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|Off
|Def
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|BLKR
|PF
|Fls on
|+/-
|Index
|2
|C. MELVIN
|30:07
|14
|4-12
|33%
|2-7
|28%
|2-5
|40%
|4-6
|66%
|4
|4
|8
|1
|2
|0
|2
|1
|0
|4
|13
|13
|18
|N. PERSIDIS
|25:40
|10
|5-8
|62%
|5-5
|100%
|0-3
|0%
|0-0
|0%
|2
|5
|7
|2
|2
|2
|1
|0
|1
|1
|0
|17
|22
|S. BROWN
|26:57
|10
|4-13
|30%
|4-8
|50%
|0-5
|0%
|2-2
|100%
|3
|1
|4
|5
|3
|0
|0
|1
|3
|3
|11
|7
|26
|B. MOORE
|24:60
|10
|4-6
|66%
|4-6
|66%
|0-0
|0%
|2-3
|66%
|3
|1
|4
|3
|1
|1
|0
|1
|4
|5
|3
|14
|33
|T. DIMSA
|28:39
|8
|2-10
|20%
|1-3
|33%
|1-7
|14%
|3-4
|75%
|0
|1
|1
|2
|2
|0
|0
|0
|3
|1
|5
|0
|6
|A. KONIARIS
|14:45
|8
|3-4
|75%
|1-1
|100%
|2-3
|66%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|4
|1
|0
|0
|0
|5
|2
|11
|10
|10
|D. SLAFTSAKIS
|1:40
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|1
|1
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|0
|-5
|0
|13
|T. ZARAS (C)
|0:00
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|K. JACKSON
|23:28
|2
|1-8
|12%
|1-4
|25%
|0-4
|0%
|0-0
|0%
|1
|1
|2
|3
|3
|0
|0
|1
|1
|12
|-2
|17
|M. JONES
|22:21
|20
|7-7
|100%
|7-7
|100%
|0-0
|0%
|6-7
|85%
|3
|4
|7
|0
|1
|2
|0
|0
|4
|5
|14
|27
|20
|K. IATRIDIS
|0:06
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-3
|0
|25
|G. FILLIOS
|1:17
|0
|0-1
|0%
|0-1
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-1
|0
|Team / Coach
|2
|2
|4
|0
|TOTAL
|82
|30-69
|25-42
|59%
|5-27
|18%
|17-22
|77%
|17
|21
|38
|19
|16
|8
|3
|3
|23
|22
|90
|Kolossos H Hotels Collection
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Coach: J. CARRASCO Assistant: A. GAVALAS, Z. DJURIC
|Mins
|Pts
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|Off
|Def
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|BLKR
|PF
|Fls on
|+/-
|Index
|6
|I. KOLOVEROS
|26:26
|10
|3-10
|30%
|3-9
|33%
|0-1
|0%
|4-6
|66%
|0
|2
|2
|3
|1
|2
|0
|0
|2
|3
|-5
|7
|9
|A. PETROPOULOS (C)
|27:02
|5
|2-6
|33%
|1-3
|33%
|1-3
|33%
|0-0
|0%
|0
|2
|2
|2
|2
|0
|0
|1
|3
|1
|1
|3
|14
|R. TAYLOR
|3:05
|1
|0-2
|0%
|0-2
|0%
|0-0
|0%
|1-2
|50%
|1
|1
|2
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|1
|7
|2
|25
|G. GALVANINI
|29:41
|14
|7-13
|53%
|7-13
|53%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|3
|7
|10
|1
|3
|3
|0
|2
|3
|3
|-15
|19
|30
|N. AKIN
|25:56
|5
|2-2
|100%
|2-2
|100%
|0-0
|0%
|1-3
|33%
|3
|4
|7
|2
|1
|1
|1
|0
|4
|6
|5
|13
|0
|A. GOUDELOCK
|30:49
|17
|6-13
|46%
|4-6
|66%
|2-7
|28%
|3-4
|75%
|1
|2
|3
|1
|4
|2
|0
|0
|2
|5
|-15
|11
|1
|C. GOODWIN
|13:28
|2
|1-2
|50%
|1-2
|50%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|2
|3
|5
|2
|0
|1
|0
|3
|1
|-16
|5
|4
|Z. KARAMPELAS
|17:59
|7
|3-4
|75%
|2-2
|100%
|1-2
|50%
|0-0
|0%
|1
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|2
|-3
|9
|10
|M. BARBITCH
|10:28
|3
|1-3
|33%
|0-0
|0%
|1-3
|33%
|0-0
|0%
|0
|1
|1
|0
|2
|0
|1
|0
|2
|0
|-8
|1
|13
|N. KAMARIANOS
|3:42
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|19
|A. KALAITZAKIS
|5:19
|2
|1-2
|50%
|1-1
|100%
|0-1
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-11
|2
|21
|P. KOUROUPAKIS
|6:05
|4
|1-2
|50%
|1-2
|50%
|0-0
|0%
|2-2
|100%
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|2
|Team / Coach
|2
|1
|3
|2
|TOTAL
|70
|27-59
|22-42
|52%
|5-17
|29%
|11-17
|64%
|12
|23
|35
|13
|20
|12
|3
|3
|24
|23
