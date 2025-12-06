ΠΑΟΚ-Κολοσσός 82-70: Υπέταξε τους Ροδίτες και συνεχίζει στα ψηλά

Γιάννης Σταυρουλάκης

bet365

Ο ΠΑΟΚ ήταν κυρίαρχος απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου, επικρατώντας με 82-70 στην PAOK Sports Arena.

Ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου, επιβάλλοντας τον ρυθμό του στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και επικρατώντας με 82-70 για την 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

ΠΑΟΚ-Κολοσσός: Ο αγώνας

Ο Κολοσσός ξεκίνησε τον αγώνα στην PAOK Sports Arena με σερί 7-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα μέχρι τα τελευταία λεπτά της πρώτης περιόδου, όταν ο Μάρβιν Τζόουνς ισοφάρισε σε 14-14. Η πρώτη περίοδος έκλεισε στο 16-16, με τον Κολοσσό να βασίζεται στις πρωτοβουλίες του Γκάμπριελ Γκαλβανίνι (10 π., 3 ριμπ.).

Στη συνέχεια, οι γηπεδούχοι βρήκαν ρυθμό στην επίθεση και προηγήθηκαν για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά, όταν ο Τόμας Ντίμσα διαμόρφωσε το 39-29 με τρίποντο. Το πρώτο ημίχρονο στο «Παλατάκι» έκλεισε στο 43-34 για την ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς, που επέβαλε τον ρυθμό της, σουτάροντας 15/20 δίποντα και κερδίζοντας δεύτερες ευκαιρίες με τα οκτώ επιθετικά ριμπάουντ.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, με τον Νίκο Περσίδη να διαμορφώνει το 55-38 στο 25'. Ο Κολοσσός Ρόδου απάντησε με σερί 8-0, μειώνοντας σε 55-46 με τον Κολοβέρο. Ωστόσο, οι «ασπρόμαυροι» έκλεισαν το τρίτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 64-51. Ο ΠΑΟΚ είχε τον έλεγχο ως το φινάλε, φτάνοντας στη νίκη με 82-70 και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 6-2, ενώ οι Ροδίτες έπεσαν στο 2-7.

 

Τα δεκάλεπτα: 16-16, 43-34, 64-51, 82-70.

Ο MVP: Ο Μάρβιν Τζόουνς σημείωσε 20 πόντους (7/7 δίποντα, 6/7 βολές), 7 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα στα 22:21 που έμεινε στο παρκέ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Γκάμπριελ Γκαλβανίνι έκανε double-double με 14 πόντους (7/13 δίποντα) και 10 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 17 επιθετικά ριμπάουντ του ΠΑΟΚ.

PAOK BCFG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: J. ZDOVC Assistant: P. BOUTSKOS, C. KARAISKOSMinsPtsM/A%M/A%M/A%M/A%OffDefREBASTTOSTLBLKBLKRPFFls on+/-Index
2C. MELVIN30:07144-1233%2-728%2-540%4-666%44812021041313
18N. PERSIDIS25:40105-862%5-5100%0-30%0-00%2572221011017
22S. BROWN26:57104-1330%4-850%0-50%2-2100%3145300133117
26B. MOORE24:60104-666%4-666%0-00%2-366%3143110145314
33T. DIMSA28:3982-1020%1-333%1-714%3-475%011220003150
6A. KONIARIS14:4583-475%1-1100%2-366%0-00%00041000521110
10D. SLAFTSAKIS1:4000-00%0-00%0-00%0-00%1120100020-50
13T. ZARAS (C)0:0000-00%0-00%0-00%0-00%000000000000
16K. JACKSON23:2821-812%1-425%0-40%0-00%11233001112-2
17M. JONES22:21207-7100%7-7100%0-00%6-785%34701200451427
20K. IATRIDIS0:0600-00%0-00%0-00%0-00%0000000000-30
25G. FILLIOS1:1700-10%0-10%0-00%0-00%1120000000-10
Team / Coach2240
TOTAL8230-6925-4259%5-2718%17-2277%1721381916833232290
Kolossos H Hotels CollectionFG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: J. CARRASCO Assistant: A. GAVALAS, Z. DJURICMinsPtsM/A%M/A%M/A%M/A%OffDefREBASTTOSTLBLKBLKRPFFls on+/-Index
6I. KOLOVEROS26:26103-1030%3-933%0-10%4-666%0223120023-57
9A. PETROPOULOS (C)27:0252-633%1-333%1-333%0-00%022220013113
14R. TAYLOR3:0510-20%0-20%0-00%1-250%112002000172
25G. GALVANINI29:41147-1353%7-1353%0-00%0-00%37101330233-1519
30N. AKIN25:5652-2100%2-2100%0-00%1-333%3472111046513
0A. GOUDELOCK30:49176-1346%4-666%2-728%3-475%1231420025-1511
1C. GOODWIN13:2821-250%1-250%0-00%0-00%235201031-165
4Z. KARAMPELAS17:5973-475%2-2100%1-250%0-00%1231100022-39
10M. BARBITCH10:2831-333%0-00%1-333%0-00%0110201020-81
13N. KAMARIANOS3:4200-00%0-00%0-00%0-00%000110010000
19A. KALAITZAKIS5:1921-250%1-1100%0-10%0-00%0001001001-112
21P. KOUROUPAKIS6:0541-250%1-250%0-00%2-2100%00010001102
Team / Coach2132
TOTAL7027-5922-4252%5-1729%11-1764%122335132012332423
@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα