Μπαρτζώκας: «Σταματήσαμε να σεβόμαστε τον κόσμο που ήρθε να μας δει και πρέπει να το συζητήσουμε στα αποδυτήρια»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε το παράπονό του για τον τρόπο που έκλεισε ο Ολυμπιακός το ματς απέναντι στην ΑΕΚ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν ήταν ευχαριστημένος από την εικόνα του Ολυμπιακού στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης με την ΑΕΚ. Εκεί όπου το +21 της ομάδας του απειλήθηκε, με την ΑΕΚ να μειώνει στους 6.

Με τον Μπαρτζώκα να τονίζει πως τόσο οι παίκτες, όσο και το προπονητικό σταφ, πρέπει να συζητήσουν το τι συνέβη σε αυτό το διάστημα στα αποδυτήρια.

Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα

«Όλο το γήπεδο είδε ότι δεχτήκαμε 30 πόντους στα τελευταία 7 λεπτά. Αποφάσισε ο καθένας να περπατάει. Καμία φορά με back to back αγωνιστικές, καταλαβαίνω η ένταση να είναι μειωμένη. Τώρα, μετά την απραξία και τις καλές προπονήσεις δεν υπάρχει δικαιολογία για τους παίκτες και για εμάς τους προπονητές. Σταματήσαμε να σεβόμαστε τον κόσμο που ήρθε να μας δει και πρέπει να το συζητήσουμε στα αποδυτήρια».

Για το ματς με την Μπαρτσελόνα: «Οι βοηθοί μου, εγώ δεν έχω προλάβει. Έπρεπε να ασχοληθούμε με το σημερινό ματς. Έχουμε χρόνο, κάθε παιχνίδι είναι απαιτητικό, πρέπει να είμαστε έτοιμοι».

Για την απουσία του Φουρνιέ: «Ο Φουρνιέ είχε πυρετό τις προηγούμενες ημέρες και πρέπει να κάνει κάποιες καλές προπονήσεις για να βρει ρυθμό».