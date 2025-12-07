Η νέα ήττα του Κολοσσού από τον ΠΑΟΚ φέρνει σε δύσκολη θέση τον Χαβιέ Καράσκο, καθώς η εικόνα αγωνιστικά δεν βελτιώνεται.

Η ήττα από τον ΠΑΟΚ στην PAOK Sports Arena και κυρίως η αγωνιστική εικόνα της ομάδας που δεν δείχνει σημάδια βελτίωσης βαραίνει το κλίμα στον Κολοσσό, όσον αφορά την παραμονή του Χαβιέ Καράσκο στην άκρη του πάγκου. Ο Ισπανός τεχνικός που ασφαλώς είχε τεράστιο μερίδιο στην επιτυχία της παραμονής της ομάδας στην Stoiximan GBL την περσινή αγωνιστική περίοδο, πλέον δείχνει να δυσκολεύεται να επηρεάσει το παιχνίδι της ομάδας.

Επίσης, οι επιλογές των παικτών που έχουν γίνει και δεν έχουν βγει αποτελούν έναν ακόμη λόγο, που ο προβληματισμός έχει ενταθεί και ο Χαβιέ Καράσκο είναι στα... σκοινιά.

Μετά την ήττα από το Περιστέρι ο τεχνικός των «θαλασσί» στηρίχθηκε από τη διοίκηση και του δόθηκε ψήφος εμπιστοσύνης, ωστόσο, πλέον φαίνεται ότι είναι δύσκολα τα πράγματα κυρίως γιατί δεν υπάρχει καμία αλλαγή της αγωνιστικής εικόνας της ομάδας.

Αυτός είναι και ο μεγαλύτερος προβληματισμός των ανθρώπων του Κολοσσού, που εξετάζουν ξεκάθαρα την πιθανότητα αντικατάστασης του, καθώς μεσολαβούν το ρεπό της αγωνιστικής και η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, πριν τους δυο πολύ σημαντικούς αγώνες που ακολουθούν με τη Μύκονο και το Μαρούσι στο κλειστό της Καλλιθέας στη Ρόδο.

Παράλληλα, εκτός από το θέμα του προπονητή, που έχει προβληματίσει τη διοίκηση, στο τραπέζι υπάρχει και η συζήτηση για την ενίσχυση στην περιφέρεια. Είναι εμφανές πως χρειάζεται να αποκτηθεί ένας παίκτης πρώτης γραμμής στα γκαρντ και γι’ αυτό έχουν βγει στην αγορά, ώστε να αποκτήσουν κάποιον. Παρακολουθούν τις περιπτώσεις όλων όσων είναι διαθέσιμοι, αλλά και εκείνων που μπορούν να αποδεσμευτούν από κάποια άλλη ελληνική ομάδα. Και αναλόγως θα πράξουν...

