Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος του Παναθηναϊκού έκανε μυθική εμφάνιση κόντρα στον Πανιώνιο με 40 πόντους και 12/19 τρίποντα, με τον διεθνή φόργουορντ να μιλά στην ΕΡΤ για το απίθανο επίτευγμά του.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος σταμάτησε στους 40 πόντους απέναντι στον Πανιώνιο, έχοντας 12/19 τρίποντα, σε μια μυθική και συνάμα ιστορική εμφάνιση για το ελληνικό μπάσκετ.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μίλησε στην ΕΡΤ και στάθηκε στην σπουδαία του επίδοση, αλλά και στην εμπιστοσύνη που χαίρει από όλους μέσα στην ομάδα του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος:

«Αν και έχασα το πρώτο σουτ, ένιωθα καλά γενικά και έδωσα ό,τι καλύτερο είχα. Τα παιδιά μου πάσαραν την μπάλα, μου δείχνουν γενικότερα εμπιστοσύνη. Και σήμερα με πίστευαν και ο κόουτς το ίδιο που έβγαζε τα plays πάνω μου και έλεγε να βγαίνω και να σουτάρω. Ελπίζω να συνεισφέρω ακόμα περισσότερο στα επόμενα παιχνίδια.

Δεν αισθάνομαι άγχος, είναι ρυθμικό το σουτ και θεωρώ ότι θα στρώσει. Δε θα σταματήσω να προσπαθώ και να σουτάρω ακόμα και αν τα χάνω. Βγήκε σήμερα αυτό με τα σερί εύστοχα τρίποντα. Το ζήτημα είναι να μη σκέφτεσαι το χαμένο, να έχεις πίστη, ένας σουτέρ μπορεί να έχει 0/5 σουτ ή και 5/5. Είναι θέμα στιγμής και ημέρας, αλλά δεν πρέπει να τα παρατάς.

Για τους συμπαίκτες του και το… ξύλο στο τέλος: «Εχουν εξαιρετική ποιότητα, όλοι είναι τρομεροί παίκτες και μου κάνουν με τις πάσες τους τη ζωή μου πιο εύκολη. Ημουν χαρούμενος, στο τέλος γελούσα και με τα παιδιά στον πάγκο. Γενικότερα τα παιδιά με πιστεύουν πολύ. Όλοι είμαστε πολύ δεμένοι και ο κόουτς με παροτρύνει να σουτάρω. Στο τέλος του αγώνα με… χτύπησαν λίγο και προσπάθησα να αντέξω.

Πρέπει να είμαι και στην άμυνα συνεπής, δεν πρέπει να είμαι αρνητικός, στα ριμπάουντ και να δίνω ενέργεια γενικά. Πρέπει να είσαι έτοιμος , να ανταπεξέλθεις σε κάθε πρόκληση που σου δίνει ο προπονητής και να ακολουθήσουμε το πλάνο του και όλα αυτά που επιθυμεί».

Για τη δουλειά του στο σουτ: «Είναι πάρα πολλά χρόνια δουλειάς αλλά και αποτυχίας. Έχω χάσει πολλές φορές σουτ που μπορεί να ήταν και εύκολα. Το θέμα είναι να μην τα παρατάς ποτέ».

Για την ομάδα: «Δεν υπάρχει χρόνος να σκεφτείς, να πανηγυρίσεις ή να απογοητευτείς μετά από κάθε ήττα ή νίκη. Είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια και συνεχόμενα και σκέφτεσαι το επόμενο. Στόχος είναι να φτάσουμε ως το τέλος. Η ταυτότητα της ομάδας είναι το πλούσιο ταλέντο και το καλό κλίμα και θα παλέψουμε για να κάνουμε χαρούμενο τον κόσμο».