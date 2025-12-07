Ο Ντράγκαν Σάκοτα είχε πολλά παράπονα από τη διαιτησία στο ημίχρονο του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται το μεσημέρι της Κυριακής (7/12) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας απέναντι στον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, έχοντας τέσσερις σημαντικές απουσίες στο Φάληρο.

Συγκεκριμένα, ο Ντράγκαν Σάκοτα δεν μπορεί να υπολογίζει στους Τζιαν Κλαβέλ, Δημήτρη Κατσίβελη, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και Γκρεγκ Μπράουν, με τον Ολυμπιακό να κλείνει το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 51-36.

Μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ, ο Σάκοτα εξέφρασε τα παράπονά του για τη διαιτησία: «Εννοείται ότι το rotation δεν είναι αυτό που θα ήταν υπό φυσιολογικές συνθήκες. Είμαστε εκτός ρυθμού και είναι λογικό να κάνουμε κάποια λάθη. Από την άλλη, πραγματικά δεν μου αρέσουν τα non calls που βλέπω μπροστά μου μερικές φορές, γιατί δεν πρόκειται απλώς για 1-2 σφυρίγματα. Μιλάμε για φάσεις αιφνιδιασμού. Μπαίνει το καλάθι και δίνεται κι ένα έξτρα φάουλ… Δηλαδή η διαφορά στα φάουλ είναι τεράστια. Εμείς από τη μία πρέπει να προσέχουμε να μη κάνουμε φάουλ επειδή δεν έχουμε παίκτες… Τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή το παιχνίδι δεν είναι στα μέτρα μας για πολλούς λόγους».