Η ΑΕΚ παρατάσσεται με απουσίες στο ΣΕΦ για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στην 9η αγωνιστική. Δείτε τη 12άδα των «κιτρινόμαυρων».

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στην 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον κόουτς Σάκοτα να αντιμετωπίζει προβλήματα, λόγω των τραυματισμών.

Θυμίζουμε πως ο Τζιάν Κλαβέλ, το νέο απόκτημα της ΑΕΚ τραυματίστηκε στην πρώτη προπόνηση της ομάδας και τέθηκε νοκ άουτ από το παιχνίδι του ΣΕΦ.

Δεν θα αγωνιστούν, επίσης, εξαιτίας προβλημάτων τραυματισμών, που αντιμετωπίζουν οι Κατσίβελης, Χαραλαμπόπουλος, Μπράουν, ενώ ο Γκρέι δίνει κανονικά το παρών.

Η 12άδα της ΑΕΚ για το ματς με τον Ολυμπιακό