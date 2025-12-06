Καρδίτσα - Ηρακλής 80-87: Έσπασε το εντός έδρας αήττητο παρά την προσπάθεια για ανατροπή
Η Καρδίτσα υποδέχθηκε τον Ηρακλή για την 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Οι γηπεδούχοι έδειξαν μαχητικό χαρακτήρα και επέστρεψαν από το -20 στο -3 χωρίς να καταφέρουν να πετύχουν την ανατροπή με τον «Γηραιό» να σπάει το εντός έδρας αήττητο επικρατώντας με 80-87.
Καρδίτσα - Ηρακλής: Το ματς
Οι φιλοξενούμενοι με μπροστάρη τον Φόρμαν ξεκίνησαν πιο δυναμικά στην αναμέτρηση διατηρώντας ένα μικρό προβάδισμα (7-10). Ο Έλις ήταν εκείνος που αντιδρούσε για την Καρδίτσα, που μαζί με τον Δίπλαρο κατάφερε να περάσει μπροστά στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου (22-18).
Δίπλαρος και Έλις συνέχισαν με την ίδια ένταση στο δεύτερο δεκάλεπτο, όμως οι Φόρμαν και Μωραΐτης έβαλαν μπροστά τον «Γηραιό» και πάλι μπροστά στο σκορ (31-32).
Μετά την ανάπαυλα και το 0-8 που είχε ξεκινήσει από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο Ηρακλής έχτισε διαφορά ασφαλείας (33-42). Οι Τζέφερσον και Κασελάκης «ροκάνιζαν» τη διαφορά για την Καρδίτσα (40-47), όμως το 14-25 επιμέρους σε αυτή την περίοδο εκτόξευσε το προβάδισμα των φιλοξενούμενων που έκλεισαν το δεκάλεπτο στο +15 (47-62).
Με ένα 2-7 στην τελευταία περίοδο, ο Ηρακλής άγγιξε τη διαφορά 20 πόντων (49-69) βάζοντας τελεία από νωρίς στο ματς. Ωστόσο, με ένα επιμέρους 12-2 η Καρδίτσα έδειχεν σημάδια ζωής μειώνοντας στο -10 (61-71). Οι γηπεδούχοι είχαν ακόμα αντοχές και με ένα επιμέρους 12-2 μείωσαν στο τρίποντο 43" πριν το φινάλε. Ο Φόρμαν ωστόσο έβαλε την υπογραφή στο τέλος με την ομάδα του να επικρατεί με 80-87.
Τα δεκάλεπτα: 22-18, 33-37, 47-62, 80-87
Ο MVP... Ο Τζάστιν Ραϊτ-Φόρμαν με31 πόντους, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο.
O ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Ελ Έλις με 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 12 κλεψίματα και τα 6 μπλοκ του Ηρακλή.
|ASK Karditsa
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Coach: N. PAPANIKOLOPOULOS Assistant: K. PAPAMARKOS, I. MISSAS
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|BLKR
|PF
|Fls on
|+/-
|Index
|#
|Players
|2
|B. JEFFERSON
|30:34
|7
|2/11
|18%
|1/5
|20%
|1/6
|16%
|2/2
|100%
|0
|0
|0
|8
|4
|1
|0
|0
|3
|3
|-11
|3
|4
|E. ELLIS
|32:00
|23
|8/15
|53%
|6/9
|66%
|2/6
|33%
|5/6
|83%
|2
|3
|5
|1
|3
|1
|0
|3
|3
|5
|19
|14
|L. KASELAKIS
|26:51
|12
|5/7
|71%
|4/4
|100%
|1/3
|33%
|1/2
|50%
|3
|2
|5
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|5
|-1
|13
|23
|D. JEFFERSON
|33:36
|12
|4/9
|44%
|2/5
|40%
|2/4
|50%
|2/3
|66%
|4
|4
|8
|3
|3
|0
|1
|0
|3
|2
|-11
|15
|24
|A. MADSEN
|12:52
|4
|2/4
|50%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|2
|2
|0
|1
|5
|0
|-11
|4
|3
|N. HORCHLER
|26:02
|10
|4/7
|57%
|3/5
|60%
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|2
|3
|5
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|2
|1
|15
|5
|M. LIAPIS
|0:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|T. ZEVGARAS
|0:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|N. DIPLAROS (C)
|14:31
|10
|3/9
|33%
|2/4
|50%
|1/5
|20%
|3/3
|100%
|0
|1
|1
|1
|4
|1
|0
|1
|2
|4
|-7
|3
|21
|G. KAMBERIDIS
|11:36
|0
|0/4
|0%
|0/0
|0%
|0/4
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|4
|1
|1
|-3
|22
|Γ. Ουασινγκτον
|11:58
|2
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|2/4
|50%
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|1
|1
|2
|2
|-1
|2
|33
|R. CHOUGKAZ
|0:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Team/Coaches
|2
|4
|6
|1
|2
|TOTAL
|80
|28/68
|41%
|20/38
|52%
|8/30
|26%
|16/22
|72%
|15
|21
|36
|15
|18
|6
|3
|6
|28
|24
|76
|Iraklis BC
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Coach: Z. LUKIC | Assistant: S. KARAPOSTOLOU, S. EVGENIADIS
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|BLKR
|PF
|Fls on
|+/-
|Index
|#
|Players
|0
|D. FUNDERBURK
|23:29
|15
|4/7
|57%
|3/6
|50%
|1/1
|100%
|6/8
|75%
|3
|3
|6
|0
|2
|1
|0
|1
|5
|8
|-11
|15
|3
|J. WRIGHT-FOREMAN
|35:50
|31
|11/19
|57%
|7/9
|77%
|4/10
|40%
|5/5
|100%
|0
|5
|5
|6
|2
|1
|0
|2
|1
|3
|5
|33
|5
|C. SMITH
|20:11
|6
|2/4
|50%
|2/3
|66%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|0
|5
|5
|0
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|14
|9
|10
|D. MORAITIS (C)
|32:40
|10
|2/7
|28%
|2/3
|66%
|0/4
|0%
|6/6
|100%
|1
|2
|3
|8
|4
|2
|0
|0
|3
|4
|3
|14
|16
|C. SYLLAS
|27:60
|3
|1/4
|25%
|1/2
|50%
|0/2
|0%
|1/2
|50%
|4
|2
|6
|1
|1
|4
|2
|0
|1
|2
|9
|11
|4
|K. FOSTER
|16:23
|5
|1/7
|14%
|0/3
|0%
|1/4
|25%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|0
|4
|3
|2
|1
|7
|N. TSIAKMAS
|13:18
|4
|1/3
|33%
|1/1
|100%
|0/2
|0%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|2
|1
|2
|0
|0
|3
|1
|9
|6
|8
|M. POULIANITIS
|0:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|L. WARE
|21:16
|10
|4/6
|66%
|4/6
|66%
|0/0
|0%
|2/6
|33%
|3
|4
|7
|0
|0
|0
|3
|0
|1
|4
|11
|14
|12
|K. KABOURIDIS
|0:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|V. CHRISTIDIS
|0:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|19
|J. EDLER DAVIS
|8:53
|3
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|0
|-7
|1
|Team / Coach
|2
|2
|4
|2
|1
|TEAM TOTALS
|87
|27/59
|45%
|20/33
|60%
|7/26
|26%
|26/33
|78%
|13
|26
|39
|17
|16
|12
|6
|3
|25
|26
|106
