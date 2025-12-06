Ο Ηρακλής έσπασε το εντός έδρας αήττητο της Καρδίτσας επικρατώντας με 80-87, παρά τον μαχητικό χαρακτήρα των γηπεδούχων που παρά λίγο να ανατρέψουν την εικόνα του παιχνιδιού.

Η Καρδίτσα υποδέχθηκε τον Ηρακλή για την 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Οι γηπεδούχοι έδειξαν μαχητικό χαρακτήρα και επέστρεψαν από το -20 στο -3 χωρίς να καταφέρουν να πετύχουν την ανατροπή με τον «Γηραιό» να σπάει το εντός έδρας αήττητο επικρατώντας με 80-87.

Καρδίτσα - Ηρακλής: Το ματς

Οι φιλοξενούμενοι με μπροστάρη τον Φόρμαν ξεκίνησαν πιο δυναμικά στην αναμέτρηση διατηρώντας ένα μικρό προβάδισμα (7-10). Ο Έλις ήταν εκείνος που αντιδρούσε για την Καρδίτσα, που μαζί με τον Δίπλαρο κατάφερε να περάσει μπροστά στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου (22-18).

Δίπλαρος και Έλις συνέχισαν με την ίδια ένταση στο δεύτερο δεκάλεπτο, όμως οι Φόρμαν και Μωραΐτης έβαλαν μπροστά τον «Γηραιό» και πάλι μπροστά στο σκορ (31-32).

Μετά την ανάπαυλα και το 0-8 που είχε ξεκινήσει από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο Ηρακλής έχτισε διαφορά ασφαλείας (33-42). Οι Τζέφερσον και Κασελάκης «ροκάνιζαν» τη διαφορά για την Καρδίτσα (40-47), όμως το 14-25 επιμέρους σε αυτή την περίοδο εκτόξευσε το προβάδισμα των φιλοξενούμενων που έκλεισαν το δεκάλεπτο στο +15 (47-62).

Με ένα 2-7 στην τελευταία περίοδο, ο Ηρακλής άγγιξε τη διαφορά 20 πόντων (49-69) βάζοντας τελεία από νωρίς στο ματς. Ωστόσο, με ένα επιμέρους 12-2 η Καρδίτσα έδειχεν σημάδια ζωής μειώνοντας στο -10 (61-71). Οι γηπεδούχοι είχαν ακόμα αντοχές και με ένα επιμέρους 12-2 μείωσαν στο τρίποντο 43" πριν το φινάλε. Ο Φόρμαν ωστόσο έβαλε την υπογραφή στο τέλος με την ομάδα του να επικρατεί με 80-87.

Τα δεκάλεπτα: 22-18, 33-37, 47-62, 80-87

Ο MVP... Ο Τζάστιν Ραϊτ-Φόρμαν με31 πόντους, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο.

O ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Ελ Έλις με 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 12 κλεψίματα και τα 6 μπλοκ του Ηρακλή.

ASK Karditsa FG 2PT FG 3PT FG FT REB Coach: N. PAPANIKOLOPOULOS Assistant: K. PAPAMARKOS, I. MISSAS MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls on +/- Index # Players 2 B. JEFFERSON 30:34 7 2/11 18% 1/5 20% 1/6 16% 2/2 100% 0 0 0 8 4 1 0 0 3 3 -11 3 4 E. ELLIS 32:00 23 8/15 53% 6/9 66% 2/6 33% 5/6 83% 2 3 5 1 3 1 0 3 3 5 19 14 L. KASELAKIS 26:51 12 5/7 71% 4/4 100% 1/3 33% 1/2 50% 3 2 5 0 1 0 0 0 1 5 -1 13 23 D. JEFFERSON 33:36 12 4/9 44% 2/5 40% 2/4 50% 2/3 66% 4 4 8 3 3 0 1 0 3 2 -11 15 24 A. MADSEN 12:52 4 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 2 2 0 1 5 0 -11 4 3 N. HORCHLER 26:02 10 4/7 57% 3/5 60% 1/2 50% 1/2 50% 2 3 5 2 0 1 1 0 3 2 1 15 5 M. LIAPIS 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 T. ZEVGARAS 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 N. DIPLAROS (C) 14:31 10 3/9 33% 2/4 50% 1/5 20% 3/3 100% 0 1 1 1 4 1 0 1 2 4 -7 3 21 G. KAMBERIDIS 11:36 0 0/4 0% 0/0 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 4 1 1 -3 22 Γ. Ουασινγκτον 11:58 2 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 2/4 50% 1 2 3 0 0 0 1 1 2 2 -1 2 33 R. CHOUGKAZ 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Team/Coaches 2 4 6 1 2 TOTAL 80 28/68 41% 20/38 52% 8/30 26% 16/22 72% 15 21 36 15 18 6 3 6 28 24 76