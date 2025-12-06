Καρδίτσα - Ηρακλής 80-87: Έσπασε το εντός έδρας αήττητο παρά την προσπάθεια για ανατροπή

Ευτυχία Οικονομίδου
Hρακλης

Ο Ηρακλής έσπασε το εντός έδρας αήττητο της Καρδίτσας επικρατώντας με 80-87, παρά τον μαχητικό χαρακτήρα των γηπεδούχων που παρά λίγο να ανατρέψουν την εικόνα του παιχνιδιού.

Η Καρδίτσα υποδέχθηκε τον Ηρακλή για την 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Οι γηπεδούχοι έδειξαν μαχητικό χαρακτήρα και επέστρεψαν από το -20 στο -3 χωρίς να καταφέρουν να πετύχουν την ανατροπή με τον «Γηραιό» να σπάει το εντός έδρας αήττητο επικρατώντας με 80-87.

Καρδίτσα - Ηρακλής: Το ματς

Οι φιλοξενούμενοι με μπροστάρη τον Φόρμαν ξεκίνησαν πιο δυναμικά στην αναμέτρηση διατηρώντας ένα μικρό προβάδισμα (7-10). Ο Έλις ήταν εκείνος που αντιδρούσε για την Καρδίτσα, που μαζί με τον Δίπλαρο κατάφερε να περάσει μπροστά στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου (22-18).

Δίπλαρος και Έλις συνέχισαν με την ίδια ένταση στο δεύτερο δεκάλεπτο, όμως οι Φόρμαν και Μωραΐτης έβαλαν μπροστά τον «Γηραιό» και πάλι μπροστά στο σκορ (31-32).

Μετά την ανάπαυλα και το 0-8 που είχε ξεκινήσει από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο Ηρακλής έχτισε διαφορά ασφαλείας (33-42). Οι Τζέφερσον και Κασελάκης «ροκάνιζαν» τη διαφορά για την Καρδίτσα (40-47), όμως το 14-25 επιμέρους σε αυτή την περίοδο εκτόξευσε το προβάδισμα των φιλοξενούμενων που έκλεισαν το δεκάλεπτο στο +15 (47-62).

 

Με ένα 2-7 στην τελευταία περίοδο, ο Ηρακλής άγγιξε τη διαφορά 20 πόντων (49-69) βάζοντας τελεία από νωρίς στο ματς. Ωστόσο, με ένα επιμέρους 12-2 η Καρδίτσα έδειχεν σημάδια ζωής μειώνοντας στο -10 (61-71). Οι γηπεδούχοι είχαν ακόμα αντοχές και με ένα επιμέρους 12-2 μείωσαν στο τρίποντο 43" πριν το φινάλε. Ο Φόρμαν ωστόσο έβαλε την υπογραφή στο τέλος με την ομάδα του να επικρατεί με 80-87.

Τα δεκάλεπτα: 22-18, 33-37, 47-62, 80-87

Ο MVP... Ο Τζάστιν Ραϊτ-Φόρμαν με31 πόντους, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο.

O ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Ελ Έλις με 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 12 κλεψίματα και τα 6 μπλοκ του Ηρακλή.

ASK KarditsaFG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: N. PAPANIKOLOPOULOS Assistant: K. PAPAMARKOS, I. MISSASMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTTOSTLBLKBLKRPFFls on+/-Index
#Players
2B. JEFFERSON30:3472/1118%1/520%1/616%2/2100%0008410033-113
4E. ELLIS32:00238/1553%6/966%2/633%5/683%235131033519
14L. KASELAKIS26:51125/771%4/4100%1/333%1/250%3250100015-113
23D. JEFFERSON33:36124/944%2/540%2/450%2/366%4483301032-1115
24A. MADSEN12:5242/450%2/450%0/00%0/00%1120220150-114
3N. HORCHLER26:02104/757%3/560%1/250%1/250%2352011032115
5M. LIAPIS0:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000000
11T. ZEVGARAS0:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000000
12N. DIPLAROS (C)14:31103/933%2/450%1/520%3/3100%0111410124-73
21G. KAMBERIDIS11:3600/40%0/00%0/40%0/00%0110000411-3
22Γ. Ουασινγκτον11:5820/20%0/20%0/00%2/450%1230001122-12
33R. CHOUGKAZ0:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000000
Team/Coaches24612
TOTAL8028/6841%20/3852%8/3026%16/2272%1521361518636282476

Iraklis BCFG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: Z. LUKIC | Assistant: S. KARAPOSTOLOU, S. EVGENIADISMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTTOSTLBLKBLKRPFFls on+/-Index
#Players
0D. FUNDERBURK23:29154/757%3/650%1/1100%6/875%3360210158-1115
3J. WRIGHT-FOREMAN35:503111/1957%7/977%4/1040%5/5100%0556210213533
5C. SMITH20:1162/450%2/366%0/10%2/2100%0550211041149
10D. MORAITIS (C)32:40102/728%2/366%0/40%6/6100%1238420034314
16C. SYLLAS27:6031/425%1/250%0/20%1/250%4261142012911
4K. FOSTER16:2351/714%0/30%1/425%2/2100%022011004321
7N. TSIAKMAS13:1841/333%1/1100%0/20%2/2100%011212003196
8M. POULIANITIS0:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000000
11L. WARE21:16104/666%4/666%0/00%2/633%34700030141114
12K. KABOURIDIS0:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000000
14V. CHRISTIDIS0:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000000
19J. EDLER DAVIS8:5331/250%0/00%1/250%0/00%0000100020-71
Team / Coach22421
TEAM TOTALS8727/5945%20/3360%7/2626%26/3378%132639171612632526106
@Photo credits: eurokinissi
     

