Ο Εργκίν Άταμαν αποθέωσε τον Νίκο Ρογκαβόπουλο αλλά και τον Βασίλη Τολιόπουλο για τις εμφανίσεις τους κόντρα στον Πανιώνιο ενώ αναφέρθηκε και στην περίπτωση μεταγραφής.

Μετά το τέλος του αγώνα στο Telekom Center Athens όπου ο Παναθηναϊκός διέλυσε τον Πανιώνιο με 110-66 χάρη στο ιστορικό παιχνίδι του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ο Εργκίν Άταμαν είπε στη συνέντευξη Τύπου όσον αφορά το παιχνίδι:

«Αντιμετωπίσαμε τον αγώνα με σοβαρότητα από την αρχή. Πήραν περισσότερο χρόνο συμμετοχής κάποια παιδιά και τα πήγαν καλά, ο Ρογκαβόπουλος ήταν εκπληκτικός και έκανε και ρεκόρ. Τολιόπουλος και Σαμοντούροβ έπαιξαν καλά, το ίδιο και ο Γιούρτσεβεν. Παίξαμε μπάσκετ με επιθετικότητα, παίξαμε έξυπνο μπάσκετ. Ένας παίκτης πήρε 19 τρίποντα και έβαλε τα 12, οπότε όλα πήγαν καλά στην επίθεση.»

Για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο: «Ο Ρογκαβόπουλος έκανε σπουδαίο παιχνίδι και ελπίζω ότι θα συνεχίσει αυτές τις εμφανίσεις και στη EuroLeague. Το σημερινό επίπεδο ήταν εντελώς διαφορετικό από εκείνο που έχει η EuroLeague.»

Για το αν ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην αγορά για σέντερ: «Περιμένουμε τον Ρισόν Χολμς να μπει στην ομάδα. Νομίζω ότι είναι στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του. Θα δούμε αν μπορεί να μπει αυτήν την εβδομάδα. Όμως δεν είμαστε στην αγορά.

Για τι μπορεί να κρατήσει από το ματς με τον Πανιώνιο και να το χρησιμοποιήσει σε ματς της Euroleague: «Είναι πολύ δύσκολο να συγκρίνεις τις ομάδες της Euroleague με παιχνίδια όπως αυτό απέναντι στον Πανιώνιο που δεν έκανε καλό ματς. Το επίπεδο είναι πολύ διαφορετικό. Οι προπονήσεις που θα κάνουμε θα είναι ενόψει της Αρμάνι. Αυτό το ματς δεν μπορώ να το συγκρίνω ενόψει του αγώνα με την Αρμάνι. Το καλό είναι ότι ο Ρογκαβόπουλος και ο Τολιόπουλος όπως και ο Ομέρ έπαιξαν καλά. Και έδειξαν ότι ειναι έτοιμοι. Όμως τα λεπτά είναι... συγκεκριμένα. Δεν μπορεί να παίζεις με 12 παίκτες στην Euroleague. Όμως είναι σημαντικό ότι βοηθούν πολύ σε ματς του πρωταθλήματος».

Για τον Βασίλη Τολιόπουλο και αν μπορεί να παίξει περισσότερο στην Euroleague: «Πως; Σλούκας, Γκραντ, Τι Τζέι Σορτς. Πώς; Ξέρω ότι ο Τολιόπουλος είναι καλός παίκτης. Όμως και αυτοί οι 3 γκαρντ δεν είναι ικαοποιημένοι με τα λεπτά. Πώς θα βάλω τον Τολιόπουλο στο ρόστερ; Είναι όμως πολύ καλό ότι όποτε χρειάζεται θα είναι εκεί για να βοηθήσει. Όμως ήταν και άτυχος επειδή είχε τραυματιστεί πριν από τις εθνικές ομάδες. Έδειξε ότι είναι έτοιμος και αν βρεθεί ο χώρος είμαι σίγουρος ότι θα βοηθήσει. Όμως με αυτά τα τρία γκαρντ είναι δύσκολο να μπει στο ροτέισον και όλοι να είναι χαρούμενοι»