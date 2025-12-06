Ζντοβτς: «Είμαστε στην αγορά αλλά δεν θα αδικήσω τους παίκτες μου»

Ο Γιούρι Ζντοβτς παραδέχθηκε ότι ο ΠΑΟΚ κινείται στην αγορά για την ενίσχυσή του και θέλησε να μοιραστεί τη σχετική πίεση με τον Νίκου Μπουντούρη.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη επί του Κολοσσού Ρόδου, ο Σλοβένος ρωτήθηκε για τις μεταγραφικές αναζητήσεις του Δικεφάλου. Για την ακρίβεια, ρωτήθηκε για το τί ακριβώς ψάχνει ο ΠΑΟΚ στην αγορά δεδομένου ότι η ομάδα τα πάει υπέροχα σε Ελλάδα και Ευρώπη αλλά και των επαφών της διοίκησης με αρκετούς παίκτες απάντησε ότι… «πράγματι η καλή πορεία της ομάδας μας ικανοποιεί και είμαστε συγκεντρωμένοι στο μέλλον μας. Πολλά σπουδαία πράγματα έγιναν στο παρελθόν, αλλά αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Πρέπει να παίξουμε καλά όλη τη σεζόν κι όπως είχα πει και παλιότερα θα πρέπει να είμαστε δυνατοί τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Είναι αλήθεια ότι έχουμε κάνει φοβερή δουλειά με το μπάτζετ που έχουμε. Πλέον υπάρχει μια νέα κατάσταση. Νέα διοίκηση, υψηλότερες προσδοκίες και είμαι χαρούμενος γι’ αυτό. Δεν θα σας πω ψέματα ότι δεν είμαστε στην αγορά αλλά ταυτόχρονα πρέπει να σεβαστούμε και να είμαστε δίκαιοι με τα παιδιά που διαθέτουμε και τα οποία κάθε μέρα προσπαθούν. Δεν μπορώ να απαντήσω στην ερώτηση… Ίσως, για να μοιραστώ την πίεση με τον νέο τζένεραλ μάνατζερ, τον Νίκο Μπουντούρη, να σας απαντήσει επί αυτού του θέματος».

Βάσει της συμφωνίας που υπήρχε με τον Αρτούρας Γκουντάιτις και στη συνέχεια της ακύρωσής της καθώς ο Λιθουανός σέντερ επέλεξε να μείνει στη Ρίτας, κατατέθηκε ερώτηση για την απόδοση του Μάρβιν Τζόουνς ο οποίος ήταν ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ απέναντι στον Κολοσσό. «Απόψε πραγματικά μου άρεσε πολύ η απόδοσή του. Αμυντικά θα μπορούσε να ήταν καλύτερος με περισσότερη ένταση αλλά επιθετικά ήταν εξαιρετικός και του το είπα», απάντησε.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ αναφέρθηκε στον τραυματισμό του Στέφεν Μπράουν λέγοντας ότι… «αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τη σοβαρότητα του τραυματισμού του. Θα υποβληθεί σε εξετάσεις και θα δούμε τι ακριβώς ισχύει».

Σχετικά με το παιχνίδι στάθηκε αρκετά στη σημασία της νίκης λέγοντας ότι… «Ο Κολοσσός δεν είχε τίποτα να χάσει σε αντίθεση με μας. Πολλοί μπορεί να πίστευαν ότι το παιχνίδι ήταν κερδισμένο πριν καν αρχίσει αλλά εγώ ξέρω την ομάδα μου. Γι’ αυτό είναι μεγάλη νίκη». Εκεί ρωτήθηκε για τον ρυθμό της ομάδας του κι αν περίμενε μια τόσο εύκολη νίκη αλλά και το χαμηλό ποσοστό ευστοχίας στα σουτ από μακρινή απόσταση. «Η αλήθεια είναι ότι κάναμε αρκετά λάθη, όπως και ότι χάσαμε αρκετά ελεύθερα σουτ. Είχαμε ζήτημα με την άμυνα του Κολοσσού αντιμετωπίζοντας δυσκολία στη διάσπαση της άμυνάς τους. Είναι αλήθεια όμως ότι μετά από διακοπή αγώνων, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα είναι η ομάδα σε επίπεδο ρυθμού. Είδαμε ότι στην πρώτη περίοδο είχαμε πρόβλημα στο ριμπάουντ. Στο τέλος της ημέρας, αυτό που μετράει περισσότερο είναι η νίκη».