Την... δική του ιστορία έγραψε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με την «40άρα» του κόντρα στον Πανιώνιο, βάζοντας το όνομά του δίπλα από αυτό του θρυλικού, Ντομινίκ Γουίλκινς.

Έπρεπε να περάσουν 29 χρόνια μέχρι να σημειώσει ένας ακόμα παίκτης του Παναθηναϊκού, τουλάχιστον 40 πόντους σε ματς της Stoiximan GBL!

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος όχι μόνο έγραψε ιστορία με τα 12/19 τρίποντα απέναντι στον Πανιώνιο σημειώνοντας το απόλυτο ρεκόρ στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά έγινε ο 2ος παίκτης στην ιστορία των «πρασίνων» μετά τον Ντομινίκ Γουίλκινς της σεζόν 1995-96 που σημειώνει τουλάχιστον 40 πόντους σε παιχνίδια της GBL!

Συγκεκριμένα ήταν 3 Μαρτίου 1996 όταν ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει μέσα στο κλειστό του ΜΕΤΣ τους Αμπελοκήπους με 93-79. Σ' εκείνο το παιχνίδι ο Ντομινίκ Γουίλκινς είχε σημειώσει 40 πόντους, έχοντας 13/17 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 8/8 βολές, 11 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 τάπα, 1 κλέψιμο και 4 λάθη σε 40 λεπτά συμμετοχής.

Ύστερα από 10.871 ημέρες ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έμελλε να γράψει το όνομά του δίπλα από αυτό του άλλοτε σούπερ σταρ του NBA και του Παναθηναϊκού.

Με αυτήν την επίδοση έσπασε και το αμέσως προηγούμενο ρεκόρ από παίκτη του Παναθηναϊκού στην Stoiximan GBL που ήταν οι 38 πόντοι του Νεμάνια Νέντοβιτς τη σεζόν 2021-22 σε αναμέτρηση με αντίπαλο τη Λάρισα εκτός έδρας.

Να σημειωθεί ωστόσο ότι το απόλυτο ρεκόρ πόντων από παίκτη Παναθηναϊκού σε οποιαδήποτε διοργάνωση, είναι οι 41 πόντοι που είχε σημειώσει ο Ταϊρίς Ράις τη σεζόν 2019-20 στο ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό, αλλά για την Euroleague.