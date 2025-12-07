Παναθηναϊκός: Επιστροφή Σαμοντούροβ στην 12άδα
Το διάστρεμμα που ταλαιπώρησε για λίγες ημέρες τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ αποτελεί... παρελθόν και ο 21χρονος φόργουορντ θα δώσει κανονικά το «παρών» στην αναμέτρηση με αντίπαλο τον Πανιώνιο στο Telekom Center Athens.
Σε σύγκριση με το τελευταίο ματς κόντρα στη Βαλένθια, ο μοναδικός που έμεινε εκτός ήταν ο Μάριους Γκριγκόνις, ο οποίος -έτσι και αλλιώς- δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής καθώς δεν συμπεριλαμβάνεται στο ρόστερ του εγχώριου πρωταθλήματος στην Stoiximan GBL.
Ο Ρισόν Χολμς δεν είναι ακόμα έτοιμος ωστόσο ανεβάζει στροφές ώστε να προλάβει το παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο στις 11/12, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον Τσέντι Όσμαν. Εκτός έμεινε ο Γιάννης Κουζέλογλου, ενώ ο Ματίας Λεσόρ βρίσκεται σε διαδικασία αποθεραπείας μετά και τη νέα επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.
Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν.
Η 12άδα του Πανιωνίου: Γουότσον, Λέμον, Σταρκς, Πάπας, Τσαλμπούρης, Λιούις, Γόντικας, Κρούζερ, Χαντς, Πατρίκης, Γκίκας.
