Η ΑΕΚ μάζεψε τη διαφορά στο ΣΕΦ και ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν έξαλλος στο τάιμ άουτ.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, κάνοντας επιμέρους σκορ 33-12 στο δεύτερο δεκάλεπτο και διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα από εκείνο το σημείο του αγώνα.

Σε κάθε περίπτωση, η ΑΕΚ κατάφερε να μειώσει τη διαφορά, κάνοντας επιμέρους 13-4 στο τέταρτο δεκάλεπτο και μειώνοντας σε 88-76 στα 3:50 για το τέλος.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κάλεσε τάιμ-άουτ και, όπως μετέφερε ο ρεπόρτερ της ΕΡΤ, έβαλε τις φωνές στους παίκτες του, αφήνοντας τον άμεσο συνεργάτη του, Χρήστο Παππά, να δώσει οδηγίες, ενώ ο ίδιος πήγε στην άλλη πλευρά του πάγκου.

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ της ΕΡΤ, ο Μπαρτζώκας είπε στους παίκτες του: «Αρχίσατε πάλι να περπατάτε, κάθε φορά το ίδιο. Πρέπει να λέω τα ίδια πράγματα. Ε, μπείτε μέσα και παίξτε μόνοι σας!»