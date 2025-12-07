Μπαρτζώκας: «Ε, μπείτε μέσα και παίξτε μόνοι σας!»
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, κάνοντας επιμέρους σκορ 33-12 στο δεύτερο δεκάλεπτο και διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα από εκείνο το σημείο του αγώνα.
Σε κάθε περίπτωση, η ΑΕΚ κατάφερε να μειώσει τη διαφορά, κάνοντας επιμέρους 13-4 στο τέταρτο δεκάλεπτο και μειώνοντας σε 88-76 στα 3:50 για το τέλος.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κάλεσε τάιμ-άουτ και, όπως μετέφερε ο ρεπόρτερ της ΕΡΤ, έβαλε τις φωνές στους παίκτες του, αφήνοντας τον άμεσο συνεργάτη του, Χρήστο Παππά, να δώσει οδηγίες, ενώ ο ίδιος πήγε στην άλλη πλευρά του πάγκου.
Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ της ΕΡΤ, ο Μπαρτζώκας είπε στους παίκτες του: «Αρχίσατε πάλι να περπατάτε, κάθε φορά το ίδιο. Πρέπει να λέω τα ίδια πράγματα. Ε, μπείτε μέσα και παίξτε μόνοι σας!»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.