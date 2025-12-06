Ξανθόπουλος: «Τα παιδιά δεν ήταν ευχαριστημένα από την απόδοσή μας»

Οι δηλώσεις του Βασίλη Ξανθόπουλου μετά τη νίκη του Περιστερίου κόντρα στο Μαρούσι.

Βελτίωσε την απόδοση του στο δεύτερο ημίχρονο. το έκανε θρίλερ στο τέλος, αλλά κατάφερε να πάρει άλλο ένα ροζ φύλλο αγώνα το Περιστέρι. Η ομάδα του Ξανθόπουλου επικράτησε με 80-78 του Αμαρουσίου και έτσι ανέβηκε στο 5-3 στη βαθμολογία της Stoiximan GBL. Από την άλλη οι φιλοξενούμενοι έπεσαν στο 2-6.

Ο προπονητής των Περιστεριωτών μίλησε για τον τρόπο που επήλθε η νίκη και για τη «γεύση» που του άφησε το θετικό αποτέλεσμα.

Αναλυτικά

«Συγχαρητήρια σε όλους για την νίκη. Η νίκη είναι νίκη, η πέμπτη μας νίκη στη Stoiximan GBL, απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, με πολύ ταλέντο και γεμάτο ρόστερ. Παρ' όλα αυτά, είπα και στα παιδιά μέσα στα αποδυτήρια, μπράβο για την νίκη, αλλά και τα παιδιά δεν ήταν ευχαριστημένοι, γιατί τους ρώτησα ξεχωριστά έναν-έναν από την απόδοσή μας. Δεν ήμασταν καλοί σήμερα. Σε μεγάλο χρονικό διάστημα στο παιχνίδι. Είχαμε κάποια διαστήματα καλά που παίξαμε με τον τρόπο που θέλουμε. Δηλαδή να παίξουμε την άμυνά μας και να τρέξουμε το γήπεδο.

Γιατί αυτή είναι η ταυτότητά μας. Δυστυχώς, δεν το κάναμε για πολλά λεπτά. Όποτε το κάναμε, ξεφεύγαμε στο σκορ. Θα έλεγε κανείς ότι μπορεί να ελέχαμε το παιχνίδι μετά από κάποιο σημείο. Παρ' όλα αυτά, είδατε ότι στο τέλος η ομάδα του Αμαρουσίου το γύρισε και πήγε στους 2 πόντους. Ξανά μπράβο στα παιδιά. Συγχαρητήρια και στο Μαρούσι για την εμφάνιση, ήταν πάρα πολύ καλοί. Και συνεχίζουμε. Η συνέχεια είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχουμε ένα ταξίδι δύσκολο στη Σαραγόσα, απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και για να έχουμε ελπίδες να κερδίσουμε πρέπει να δείξουμε άλλο πρόσωπο. Να είμαστε καλύτεροι, γιατί αν παίξουμε έτσι δεν θα έχουμε καμία πιθανότητα να κερδίσουμε».

