Ρογκαβόπουλος: Το 12ο τρίποντο και η αντίδραση στον πάγκο του Παναθηναϊκού
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έστησε το δικό του πάρτι έξω από τα 6.75μ., σε μία βραδιά που θα θυμάται για καιρό. Ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε τον Πανιώνιο στη Stoiximan GBL και ο διεθνής φόργουορντ σκόραρε 12 τρίποντα!
Ο Ρογκαβόπουλος μέτρησε 12/19 και έφτασε έτσι τους 40 πόντους, για να γίνει ο παίκτης με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα σε έναν αγώνα της Stoiximan GBL.
Μάλιστα, μόλις πέτυχε και το 12ο τρίποντό του, στον πάγκο του Παναθηναϊκού υπήρξαν έξαλλοι πανηγυρισμοί. Με τους συμπαίκτες του να σηκώνονται από τις θέσεις τους ώστε να τον αποθεώσουν.
Το 12ο τρίποντο του Ρογκαβόπουλου
