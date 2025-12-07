Ολυμπιακός-ΑΕΚ: Τρομερή ασίστ του Παπανικολάου για το κάρφωμα του Χολ
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στο ΣΕΦ για την 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL, σε ένα παιχνίδι όπου δεν αγωνίζεται ο Εβάν Φουρνιέ, τον οποίο ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός εξάδας ξένων.
Οι Πειραιώτες συνεχίζουν αήττητοι στο πρωτάθλημα, μετρώντας οκτώ νίκες σε ισάριθμους αγώνες, και θέλουν να διευρύνουν το σερί τους απέναντι στην «Ένωση», η οποία παρατάχθηκε με τέσσερις απουσίες στο Φάληρο.
Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, με την ΑΕΚ να προηγείται 28-20, ο Παπανικολάου βρήκε τον Ντόντα Χολ, ο οποίος τελείωσε τη φάση με κάρφωμα, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό highlight στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.