Τρομερή ασίστ του Παπανικολάου για το κάρφωμα του Χολ

Η συνεργασία των Κώστα Παπανικολάου-Ντόντα Χολ έβγαλε ένα εντυπωσιακό highlight στο ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στο ΣΕΦ για την 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL, σε ένα παιχνίδι όπου δεν αγωνίζεται ο Εβάν Φουρνιέ, τον οποίο ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός εξάδας ξένων.

Οι Πειραιώτες συνεχίζουν αήττητοι στο πρωτάθλημα, μετρώντας οκτώ νίκες σε ισάριθμους αγώνες, και θέλουν να διευρύνουν το σερί τους απέναντι στην «Ένωση», η οποία παρατάχθηκε με τέσσερις απουσίες στο Φάληρο.

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, με την ΑΕΚ να προηγείται 28-20, ο Παπανικολάου βρήκε τον Ντόντα Χολ, ο οποίος τελείωσε τη φάση με κάρφωμα, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό highlight στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.