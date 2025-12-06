Προμηθέας - Μύκονος 103-83: Πέντε λεπτά ήταν αρκετά για τους Πατρινούς

Αχιλλέας Μαυροδόντης

Ο Προμηθέας πάτησε γκάζι από την αρχή απέναντι στη Μύκονο και έκανε εύκολο το έργο της, παίρνοντας τη νίκη με 103-83 κόντρα στους νησιώτες.

Ο Προμηθέας έκανε εύκολη τη ζωή του απέναντι στην Μύκονο.

Η ομάδα της Πάτρας, στο ντεμπούτο του Κούρο Σεγκούρα στον πάγκο της, πάτησε γκάζι και έφτασε γρήγορα στο +20 (23-3), με την συνέχεια να μετατρέπεται σε τυπική διαδικασία.

Με αυτό το αποτέλεσμα ο Προμηθέας ανεβαίνει στο 4-5, ενώ η Μύκονος υποχωρεί στο 3-5.

Προμηθέας - Μύκονος: Το ματς

Ο Προμηθέας μπήκε με σπασμένα φρένα στην αναμέτρηση και με όπλο την άμυνά του και το γρήγορο παιχνίδι στο τρανζίσιον έκανε το σκορ 23-3 στο 5'. Η Μύκονος αντέδρασε κκαι μείωσε, όμως δεν μπόρεσε να απειλήσει.

 

Το σκορ στο 10' ήταν 29-14, με την συνέχεια να μοιάζει με τυπική διαδικασία, καθώς ο Προμηθέας είχε πάντα απάντηση στις προσπάθειες της Μυκόνου. Στο ημίχρονο το σκορ ήταν 51-36, ενώ στο τέλος της τρίτης περιόδου ο Προμηθέας προηγείτο με +17 (81-64).

Πλέον τα πάντα είχαν κριθεί, με την Μύκονο να είναι επιπλέον άτυχη, καθώς ο Μουρ τραυματίστηκε στο 35' και αποχώρησε. Τελικό σκορ 103-83 και νίκη για τον Προμηθέα.

Ο MVP: Ο Χάμοντς ήταν ασταμάτητος για τον Προμηθέα, έχοντας 22 πόντους. «Διπλός» ο Καραγιαννίδης με 16 πόντους και 12 ριμπάουντ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μουρ, πριν τραυματιστεί, πρόλαβε να σκοράρει 17 πόντους. .
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Ο Προμηθέας είχε 26 ασίστ για μόλις 12 λάθη.

Τα δεκάλεπτα: 29-14, 51-36, 81-64, 103-83

Promitheas PatrasMINPTSFG%2PT FG%3PT FG%FT%OREBDREBREBASTTOSTLBLKPF+/-Index
#Players
2L. Hammonds *23:24228-1361%2-366%6-1060%0-00%022200011721
5N. Plotas *19:56113-650%2-2100%1-425%4-4100%02221003311
10K. McCullum *18:0252-2100%1-1100%1-1100%0-00%033742021813
29A. Karagiannidis *23:45167-1070%6-966%1-1100%1-333%7512012242526
32R. Gray *27:04104-666%2-366%2-366%0-00%011411022013
0C. Harris16:59113-837%0-10%3-742%2-2100%044112002012
7T. Bazinas (C)22:0642-728%2-450%0-30%0-00%1127200156
8E. Kapetakis2:0300-00%0-00%0-00%0-00%00000000-50
17G. Prekas2:0300-10%0-00%0-10%0-00%00000000-3-1
44P. Paulicap16:07134-666%4-666%0-00%5-862%32501104-813
55J. Macura13:5831-520%0-00%1-520%0-00%0002100312
77S. Stavrakopoulos14:3383-560%1-1100%2-450%0-00%0001000267
Team / Coaches22400
TOTAL20010337-6953%20-3066%17-3943%12-1770%13223526128221125

Mykonos Betsson BCFG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: V. ZiagkosMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTTOSTLBLKBLKRPF+/-EFF
#Players
1T. Appleby *29:3671/616%0/00%1/616%4/4100%134452003-257
2K. Moore *25:31176/966%5/771%1/250%4/666%415312012-821
4K. Ray *28:3894/1040%3/742%1/333%0/00%033601015-1913
8P. Geromichalos *7:2452/2100%1/1100%1/1100%0/00%202200000-59
30D. Cannady *16:3942/825%2/633%0/20%0/00%123210001-112
6V. Kavadas9:2172/540%2/540%0/00%3/650%31400000105
9D. Ermidis11:3021/1100%1/1100%0/00%0/00%213100002-16
10D. Skoulidas18:4093/475%0/00%3/475%0/00%134101002-1114
14G. Sidiroilias5:3520/10%0/00%0/10%2/450%000000002-12
17V. Mantzaris (C)15:0462/2100%0/00%2/2100%0/00%022321000410
22M. Hesson25:06135/1145%4/757%1/425%2/2100%022342103-1711
44K. Gamble Jr.6:5621/425%1/333%0/10%0/00%011020004-9-2
Team/Coaches12300
TOTAL2008329/6346%19/3751%10/2638%15/2268%15213625159122298

     

