Ο Προμηθέας πάτησε γκάζι από την αρχή απέναντι στη Μύκονο και έκανε εύκολο το έργο της, παίρνοντας τη νίκη με 103-83 κόντρα στους νησιώτες.

Ο Προμηθέας έκανε εύκολη τη ζωή του απέναντι στην Μύκονο.

Η ομάδα της Πάτρας, στο ντεμπούτο του Κούρο Σεγκούρα στον πάγκο της, πάτησε γκάζι και έφτασε γρήγορα στο +20 (23-3), με την συνέχεια να μετατρέπεται σε τυπική διαδικασία.

Με αυτό το αποτέλεσμα ο Προμηθέας ανεβαίνει στο 4-5, ενώ η Μύκονος υποχωρεί στο 3-5.

Προμηθέας - Μύκονος: Το ματς

Ο Προμηθέας μπήκε με σπασμένα φρένα στην αναμέτρηση και με όπλο την άμυνά του και το γρήγορο παιχνίδι στο τρανζίσιον έκανε το σκορ 23-3 στο 5'. Η Μύκονος αντέδρασε κκαι μείωσε, όμως δεν μπόρεσε να απειλήσει.

Το σκορ στο 10' ήταν 29-14, με την συνέχεια να μοιάζει με τυπική διαδικασία, καθώς ο Προμηθέας είχε πάντα απάντηση στις προσπάθειες της Μυκόνου. Στο ημίχρονο το σκορ ήταν 51-36, ενώ στο τέλος της τρίτης περιόδου ο Προμηθέας προηγείτο με +17 (81-64).

Πλέον τα πάντα είχαν κριθεί, με την Μύκονο να είναι επιπλέον άτυχη, καθώς ο Μουρ τραυματίστηκε στο 35' και αποχώρησε. Τελικό σκορ 103-83 και νίκη για τον Προμηθέα.

Ο MVP: Ο Χάμοντς ήταν ασταμάτητος για τον Προμηθέα, έχοντας 22 πόντους. «Διπλός» ο Καραγιαννίδης με 16 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μουρ, πριν τραυματιστεί, πρόλαβε να σκοράρει 17 πόντους. .

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Ο Προμηθέας είχε 26 ασίστ για μόλις 12 λάθη.

Τα δεκάλεπτα: 29-14, 51-36, 81-64, 103-83

Promitheas Patras MIN PTS FG % 2PT FG % 3PT FG % FT % OREB DREB REB AST TO STL BLK PF +/- Index # Players 2 L. Hammonds * 23:24 22 8-13 61% 2-3 66% 6-10 60% 0-0 0% 0 2 2 2 0 0 0 1 17 21 5 N. Plotas * 19:56 11 3-6 50% 2-2 100% 1-4 25% 4-4 100% 0 2 2 2 1 0 0 3 3 11 10 K. McCullum * 18:02 5 2-2 100% 1-1 100% 1-1 100% 0-0 0% 0 3 3 7 4 2 0 2 18 13 29 A. Karagiannidis * 23:45 16 7-10 70% 6-9 66% 1-1 100% 1-3 33% 7 5 12 0 1 2 2 4 25 26 32 R. Gray * 27:04 10 4-6 66% 2-3 66% 2-3 66% 0-0 0% 0 1 1 4 1 1 0 2 20 13 0 C. Harris 16:59 11 3-8 37% 0-1 0% 3-7 42% 2-2 100% 0 4 4 1 1 2 0 0 20 12 7 T. Bazinas (C) 22:06 4 2-7 28% 2-4 50% 0-3 0% 0-0 0% 1 1 2 7 2 0 0 1 5 6 8 E. Kapetakis 2:03 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 17 G. Prekas 2:03 0 0-1 0% 0-0 0% 0-1 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -1 44 P. Paulicap 16:07 13 4-6 66% 4-6 66% 0-0 0% 5-8 62% 3 2 5 0 1 1 0 4 -8 13 55 J. Macura 13:58 3 1-5 20% 0-0 0% 1-5 20% 0-0 0% 0 0 0 2 1 0 0 3 1 2 77 S. Stavrakopoulos 14:33 8 3-5 60% 1-1 100% 2-4 50% 0-0 0% 0 0 0 1 0 0 0 2 6 7 Team / Coaches 2 2 4 0 0 TOTAL 200 103 37-69 53% 20-30 66% 17-39 43% 12-17 70% 13 22 35 26 12 8 2 21 125