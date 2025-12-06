Ο Προμηθέας έκανε εύκολη τη ζωή του απέναντι στην Μύκονο.
Η ομάδα της Πάτρας, στο ντεμπούτο του Κούρο Σεγκούρα στον πάγκο της, πάτησε γκάζι και έφτασε γρήγορα στο +20 (23-3), με την συνέχεια να μετατρέπεται σε τυπική διαδικασία.
Με αυτό το αποτέλεσμα ο Προμηθέας ανεβαίνει στο 4-5, ενώ η Μύκονος υποχωρεί στο 3-5.
Προμηθέας - Μύκονος: Το ματς
Ο Προμηθέας μπήκε με σπασμένα φρένα στην αναμέτρηση και με όπλο την άμυνά του και το γρήγορο παιχνίδι στο τρανζίσιον έκανε το σκορ 23-3 στο 5'. Η Μύκονος αντέδρασε κκαι μείωσε, όμως δεν μπόρεσε να απειλήσει.
Το σκορ στο 10' ήταν 29-14, με την συνέχεια να μοιάζει με τυπική διαδικασία, καθώς ο Προμηθέας είχε πάντα απάντηση στις προσπάθειες της Μυκόνου. Στο ημίχρονο το σκορ ήταν 51-36, ενώ στο τέλος της τρίτης περιόδου ο Προμηθέας προηγείτο με +17 (81-64).
Πλέον τα πάντα είχαν κριθεί, με την Μύκονο να είναι επιπλέον άτυχη, καθώς ο Μουρ τραυματίστηκε στο 35' και αποχώρησε. Τελικό σκορ 103-83 και νίκη για τον Προμηθέα.
Ο MVP: Ο Χάμοντς ήταν ασταμάτητος για τον Προμηθέα, έχοντας 22 πόντους. «Διπλός» ο Καραγιαννίδης με 16 πόντους και 12 ριμπάουντ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μουρ, πριν τραυματιστεί, πρόλαβε να σκοράρει 17 πόντους. .
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Ο Προμηθέας είχε 26 ασίστ για μόλις 12 λάθη.
Τα δεκάλεπτα: 29-14, 51-36, 81-64, 103-83
|Promitheas Patras
|MIN
|PTS
|FG
|%
|2PT FG
|%
|3PT FG
|%
|FT
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|PF
|+/-
|Index
|#
|Players
|2
|L. Hammonds *
|23:24
|22
|8-13
|61%
|2-3
|66%
|6-10
|60%
|0-0
|0%
|0
|2
|2
|2
|0
|0
|0
|1
|17
|21
|5
|N. Plotas *
|19:56
|11
|3-6
|50%
|2-2
|100%
|1-4
|25%
|4-4
|100%
|0
|2
|2
|2
|1
|0
|0
|3
|3
|11
|10
|K. McCullum *
|18:02
|5
|2-2
|100%
|1-1
|100%
|1-1
|100%
|0-0
|0%
|0
|3
|3
|7
|4
|2
|0
|2
|18
|13
|29
|A. Karagiannidis *
|23:45
|16
|7-10
|70%
|6-9
|66%
|1-1
|100%
|1-3
|33%
|7
|5
|12
|0
|1
|2
|2
|4
|25
|26
|32
|R. Gray *
|27:04
|10
|4-6
|66%
|2-3
|66%
|2-3
|66%
|0-0
|0%
|0
|1
|1
|4
|1
|1
|0
|2
|20
|13
|0
|C. Harris
|16:59
|11
|3-8
|37%
|0-1
|0%
|3-7
|42%
|2-2
|100%
|0
|4
|4
|1
|1
|2
|0
|0
|20
|12
|7
|T. Bazinas (C)
|22:06
|4
|2-7
|28%
|2-4
|50%
|0-3
|0%
|0-0
|0%
|1
|1
|2
|7
|2
|0
|0
|1
|5
|6
|8
|E. Kapetakis
|2:03
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-5
|0
|17
|G. Prekas
|2:03
|0
|0-1
|0%
|0-0
|0%
|0-1
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-3
|-1
|44
|P. Paulicap
|16:07
|13
|4-6
|66%
|4-6
|66%
|0-0
|0%
|5-8
|62%
|3
|2
|5
|0
|1
|1
|0
|4
|-8
|13
|55
|J. Macura
|13:58
|3
|1-5
|20%
|0-0
|0%
|1-5
|20%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|2
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|77
|S. Stavrakopoulos
|14:33
|8
|3-5
|60%
|1-1
|100%
|2-4
|50%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|6
|7
|Team / Coaches
|2
|2
|4
|0
|0
|TOTAL
|200
|103
|37-69
|53%
|20-30
|66%
|17-39
|43%
|12-17
|70%
|13
|22
|35
|26
|12
|8
|2
|21
|125
|Mykonos Betsson BC
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Coach: V. Ziagkos
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|BLKR
|PF
|+/-
|EFF
|#
|Players
|1
|T. Appleby *
|29:36
|7
|1/6
|16%
|0/0
|0%
|1/6
|16%
|4/4
|100%
|1
|3
|4
|4
|5
|2
|0
|0
|3
|-25
|7
|2
|K. Moore *
|25:31
|17
|6/9
|66%
|5/7
|71%
|1/2
|50%
|4/6
|66%
|4
|1
|5
|3
|1
|2
|0
|1
|2
|-8
|21
|4
|K. Ray *
|28:38
|9
|4/10
|40%
|3/7
|42%
|1/3
|33%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|6
|0
|1
|0
|1
|5
|-19
|13
|8
|P. Geromichalos *
|7:24
|5
|2/2
|100%
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|2
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|-5
|9
|30
|D. Cannady *
|16:39
|4
|2/8
|25%
|2/6
|33%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|2
|1
|0
|0
|0
|1
|-11
|2
|6
|V. Kavadas
|9:21
|7
|2/5
|40%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|3/6
|50%
|3
|1
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|5
|9
|D. Ermidis
|11:30
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|-1
|6
|10
|D. Skoulidas
|18:40
|9
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|-11
|14
|14
|G. Sidiroilias
|5:35
|2
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|2/4
|50%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|-1
|2
|17
|V. Mantzaris (C)
|15:04
|6
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|3
|2
|1
|0
|0
|0
|4
|10
|22
|M. Hesson
|25:06
|13
|5/11
|45%
|4/7
|57%
|1/4
|25%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|3
|4
|2
|1
|0
|3
|-17
|11
|44
|K. Gamble Jr.
|6:56
|2
|1/4
|25%
|1/3
|33%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|2
|0
|0
|0
|4
|-9
|-2
|Team/Coaches
|1
|2
|3
|0
|0
|TOTAL
|200
|83
|29/63
|46%
|19/37
|51%
|10/26
|38%
|15/22
|68%
|15
|21
|36
|25
|15
|9
|1
|2
|22
|98
