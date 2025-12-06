Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου αποβλήθηκε μετά το ημίχρονο της αναμέτρησης του Περιστερίου με το Μαρούσι.

Το Περιστέρι υποδέχτηκε το Μαρούσι στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL στο Κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Μετά τον τραυματισμό του Βλάντο Γιάνκοβιτς λίγο πριν το ημίχρονο που υπέστη εξάρθρωση στο μικρό δάχτυλο του δεξιού χεριού, ακολούθησε άλλη μία έντονη στιγμή στην αναμέτρηση.

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου δέχθηκε τεχνική ποινή στο 1’43” μετά το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους στο ματς, αφού είχαν προηγηθεί ήδη δύο τεχνικές ποινές στον πάγκο της ομάδας του, με αποτέλεσμα την ανάληψη της καθοδήγησης από τον έμπειρο συνεργάτη του, Δημήτρη Μενουδάκο.