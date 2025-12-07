Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε για την ΑΕΚ και την ήττα από τον Ολυμπιακό, αλλά και για το μέλλον του Κρις Σίλβα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα:

«Είχε μεγάλη σημασία για μας να ξαναμπούμε σε ρυθμό αγώνων, γιατί η συνέχεια είναι δύσκολη. Μας έλειπαν παίκτες για να κρατήσουμε την ένταση σε κομμάτια που έβγαιναν παίκτες είτε λόγω φάουλ, είτε λόγω κούρασης. Στο τέλος μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι από την προσπάθεια, ο αντίπαλος παίζει άλλο μπάσκετ, με περισσότερες επαφές. Είναι πάντα δύσκολο να αντιμετωπίζεις έναν τέτοιο αντίπαλο. Θα κρατήσουμε κάποια καλά σημεία. Ο Ολυμπιακός σούταρε πάρα πολύ καλά.

Όταν κάναμε συμβόλαιο με τον Σίλβα το ξέραμε. Ο παίκτης όταν έχει ενδιαφέρον, πρέπει να κρίνει αν θα είναι αλλαγή ή πρωταγωνιστής. Αυτή είναι η κατάσταση. Δίνουμε ευκαιρία σε κάποιους καλούς παίκτες να είναι πρωταγωνιστές.

Πιστεύω πως μπορούμε να παλέψουμε για μια ακόμη νίκη για να πάρουμε την πρώτη θέση. Ο Κλαβέλ θα προσπαθήσει να είναι έτοιμος, ο Κουζμίνσκας τραυματίστηκε στο ίδιο σημείο. Να δούμε ποιοι είμαστε».