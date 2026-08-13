Η Εθνική Παίδων αντιμετωπίζει την Πολωνία (14/8, 13:00) στο πλαίσιο των αγώνων κατάταξης του EuroBasket U16, μετά τον αποκλεισμό της από τη Λετονία στα προημιτελικά. Δείτε πού θα μεταδοθεί η αναμέτρηση.

Η Εθνική Παίδων συνεχίζει την πορεία της στο EuroBasket U16 και αντιμετωπίζει την Πολωνία την Πέμπτη (14/8, 13:00), με φόντο τις θέσεις 5-8 της διοργάνωσης.

Η ελληνική ομάδα δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Λετονίας στα προημιτελικά, γνωρίζοντας την ήττα με 92-80. Από την πλευρά της, η Πολωνία έμεινε εκτός τετράδας μετά την ήττα της από την Ισπανία με 86-74. Στο άλλο ζευγάρι των αγώνων κατάταξης για τις θέσεις 5-8, η Ρουμανία θα αναμετρηθεί με τη Γερμανία. Οι δύο ομάδες είχαν αποκλειστεί στα προημιτελικά από τη Γαλλία και τη Λιθουανία αντίστοιχα.

Η αναμέτρηση της Ελλάδας με την Πολωνία θα μεταδοθεί διαδικτυακά σε ζωντανή μετάδοση από το επίσημο κανάλι της FIBA στο YouTube.