Ελλάδα - Πολωνία: Για τις θέσεις 5-8 στο EuroBasket U16 η Εθνική Παίδων
Η Εθνική Παίδων συνεχίζει την πορεία της στο EuroBasket U16 και αντιμετωπίζει την Πολωνία την Πέμπτη (14/8, 13:00), με φόντο τις θέσεις 5-8 της διοργάνωσης.
Η ελληνική ομάδα δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Λετονίας στα προημιτελικά, γνωρίζοντας την ήττα με 92-80. Από την πλευρά της, η Πολωνία έμεινε εκτός τετράδας μετά την ήττα της από την Ισπανία με 86-74. Στο άλλο ζευγάρι των αγώνων κατάταξης για τις θέσεις 5-8, η Ρουμανία θα αναμετρηθεί με τη Γερμανία. Οι δύο ομάδες είχαν αποκλειστεί στα προημιτελικά από τη Γαλλία και τη Λιθουανία αντίστοιχα.
Η αναμέτρηση της Ελλάδας με την Πολωνία θα μεταδοθεί διαδικτυακά σε ζωντανή μετάδοση από το επίσημο κανάλι της FIBA στο YouTube.
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