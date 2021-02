Αυτή είναι η μπάλα του τελικού του Champions League (pic & vid)

Mία μπάλα που θα χρησιμοποιηθεί και για τους υπόλοιπους αγώνες τoυ Champions League αυτήν τη σεζόν, ξεκινώντας από την φάση των «16».

Σχεδιασμένη για πρόσφυση και διάρκεια, αυτή η ειδική επετειακή έκδοση ξεχωρίζει με τα εμβληματικά αστέρια που έγραψαν ιστορία τις δύο τελευταίες δεκαετίες.

Υπενθυμίζεται ότι ο τελικός της διοργάνωσης θα διεξαχθεί στις 28 Μαΐου 2022 στην Αγία Πετρούπολη, στο στάδιο Κρεστόβσκι χωρητικότητας 67,800 θεατών.

The Champions League knockout stage ball is here pic.twitter.com/bYxn6ojU5C

— B/R Football (@brfootball) February 15, 2021