Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ ταξιδεύουν στο Ράζγκραντ της Βουλγαρίας για τον αγώνα απέναντι στη Λουντογκόρετς. Δείτε τι μπορείτε να κάνετε αν βρεθείτε εκεί.

Μια μικρή πόλη της Βουλγαρίας με σημαντική ιστορία, το Ράζγκραντ βρίσκεται στα βορειοανατολικά της χώρας στην κοιλάδα του ποταμού Μπέλι Λομ, στην καρδιά των Βαλκανίων. Η πόλη είναι χτισμένη σε μια περιοχή με επιρροές από τη Θράκη και τον ρωμαϊκό πολιτισμό και έχει ιστορία αιώνων.

Διαβάστε τη συνέχεια στο travelgo.gr