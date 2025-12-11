Αϊβαζίδης: «Ο Καρυπίδης δεν έχει κανέναν ενδοιασμό για να αποχωρήσει»

Κατά την επίσημη παρουσίαση του νέου διοικητικού συμβουλίου του ΑΣ Άρης, ο πρόεδρος Σίμος Αϊβαζίδης αναφέρθηκε στο επίμαχο ζήτημα της ΠΑΕ.

Αναμφίβολα πρόκειται για το ζήτημα που μονοπωλεί το ενδιαφέρον των φίλων του Άρη εδώ και τουλάχιστον ενός μήνα. Ως εκ τούτου, στη σημερινή (11/12) εκδήλωση παράδοσης παραλαβής της διοίκησης του ΑΣ, ο νέος πρόεδρος, Σίμος Αϊβαζίδης, ο οποίος μάλιστα προ ημερών συναντήθηκε με τον Θόδωρο Καρυπίδη, αναφέρθηκε στο ζήτημα της ΠΑΕ επιβεβαιώνοντας ότι γίνονται επαφές προς την κατεύθυνση ιδιοκτησιακής αλλαγής. Σημείωσε όμως ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ. Δεν μπορούμε να τον ακυρώσουμε. Σέβομαι αυτό που κάνει δέκα χρόνια. Έβγαλε την ομάδα σταθερά στην πεντάδα και δύο χρόνια στην τριάδα. Έβαλε χρήματα, έκανε λάθη, σωστές κινήσεις… Ο καθένας από εμάς έχει δικαίωμα να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Με αυτή τη λογική, η αναζήτηση για το καλύτερο είναι διαρκής… Σε αυτή την αναζήτηση του καλύτερου, του μεγαλοεπενδυτή, όλοι μπορούμε να τον βρούμε και να τον προωθήσουμε. Εγώ θέλω να τονίσω δύο σημαντικά πράγματα. Μία παράκληση όμως… Ό,τι γίνεται, πρέπει να γίνεται αθόρυβα. Έχουμε ένα πετυχημένο μοντέλο της πώλησης των μετοχών της ΚΑΕ. Πού στηρίχτηκε; Έγινε με μεθοδολογία από ανθρώπους που πήραν τον χρόνο τους και έγινε αθόρυβα. Ποιό είναι το πρόβλημα του θορύβου; Κάνει τις καταστάσεις να αποτύχουν. Όταν προωθείται ότι ένας είναι στην τελευταία φάση των συζητήσεων για την αλλαγή σκυτάλης, μπορεί άλλοι υποψήφιοι σαφώς ανώτεροι του προτεινόμενου να το δουν αποθαρρυντικά», είπε αρχικά και συμπλήρωσε.

«Υπάρχουν δύο τρόποι προσέγγισης στους επενδυτές. Ο Άρης δεν είχε κανένα… κρούσμα. Όλοι μας, προκειμένου να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό, ψαχνόμαστε διαρκώς για κάτι καλύτερο και υγιέστατο. Όταν προβάλλεται έντονα κάτι, αυτό λειτουργεί αποθαρρυντικά που πάνε να δελεάσουν κάποιους άλλους για να κάνουν το επόμενο βήμα. Αυτή τη στιγμή, είναι υγιές από όλο τον Άρη να ψάχνει μεγαλοεπενδυτή. Εγώ μπορώ να εγγυηθώ ως νέος πρόεδρος, με τη σύμφωνη γνώμη του Θεόδωρου Καρυπίδη, ότι όποιος έχει βρει έναν μεγαλοεπενδυτή, θα τον φέρει πρώτα σε μένα. Όχι στην ΠΑΕ. Θα τον αξιολογήσω προκειμένου να μην υπάρχει αμφισβήτηση ότι τους… κόβει ο Καρυπίδης. Υπόσχομαι σοβαρές προτάσεις που δεν θα αδικούν το μέγεθος και τη συνεισφορά του Καρυπίδη, με τη σύμφωνη δική του γνώμη θα τους πηγαίνω για να κάνουν το deal. Όποιος φέρει, θα πρέπει να το ξέρει μόνο αυτός και εγώ. Δεν πρέπει να το κάνουμε… σημαία πριν γίνει. Αυτό κάνει μόνο κακό. Άρα θέτω τον εαυτό μου θεματοφύλακα της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθηθεί. Έχω λαμπρό παράδειγμα την ΚΑΕ. Επιτυχημένο case study. Ο Καρυπίδης δεν έχει κανέναν ενδοιασμό για να αποχωρήσει με μία σοβαρή πρόταση. Μέχρι, όμως, να γίνει αυτό, θα απαιτήσω μία σιωπηλή διαδικασία ενεργειών».

Κατά τη διαδικασία παράδοσης παραλαβής ο απερχόμενος πρόεδρος, Λευτέρης Αρβανίτης, έκανε έναν απολογισμό της θητείας του λέγοντας μεταξύ άλλων ότι… «όταν αναλάβαμε ο ΑΣ είχε χρέη 45 εκατ. ευρώ και η μείωση αυτών ήταν ο βασικός στόχος για να φτάσουμε τελικώς στην είσοδό μας στον εξωδικαστικό συμβιβασμό, ήδη μάλιστα δόθηκε η πρώτη δόση. Το χρέος μειώθηκε (περίπου) στα τρία εκατομμύρια ευρώ και είναι διαχειρίσιμο για τα επόμενα είκοσι χρόνια δίνοντας τη δυνατότητα στον ΑΣ να δει διαφορετικά το μέλλον του συλλόγου. Όταν αναλάβαμε, ο Κώστας Χαριτωνίδης μου είχε πει ότι ο Άρης ήταν σχεδόν νεκρός. Τώρα είναι έτοιμος να τρέξει… Φεύγω με μεγάλη χαρά, νιώθοντας τιμή και γεμάτος από σεβασμό».

Ο νέος πρόεδρος της ΠΑΕ Άρης αναφέρθηκε και στον Λευτέρη Αρβανίτη λέγοντας ότι… «δεν αγκιστρώθηκε στην καρέκλα και από την αρχή δήλωσε ότι έχει κλείσει ο κύκλος του», και συμπλήρωσε μεταξύ άλλων ως προς τον γενικό στόχο του. «Ο δρόμος δεν είναι εύκολος. Στον Άρη όμως ποτέ δεν χαρίστηκε κάτι. Όλα τα κατακτήσαμε με πάθος, δουλειά, πίστη και ενότητα. Όραμά μου είναι ένας σύγχρονος ΑΣ, υγιής και ισχυρός. Θα στηρίξει τα τμήματά του, θα καλλιεργεί πρωταθλητές και χαρακτήρες. Θα τιμά την ιστορία του αλλά θα κοιτάζει μπροστά με τόλμη. Δεσμεύομαι για πλήρη διαφάνεια, ανάπτυξη των τμημάτων, ενδυνάμωση σχέσεων με τον κόσμο όπως επίσης με την ΠΑΕ και την ΚΑΕ. Ο Άρης δεν ανήκει σε πρόσωπα ή διοικήσεις. Ανήκει στην ιστορία του και στον λαό του. Καλώ άπαντες να ενώσουμε δυνάμεις, να κάνουμε τον σύλλογο τόσο δυνατό όσο του αξίζει. Ο Άρης είναι ιδέα, πάθος και τρόπος ζωής. Με πιστή, δουλειά και ενότητα θα φέρουμε τον Άρη ψηλότερα».