Προστίμα σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και ακόμα τρεις

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της λίγκας επέβαλε πρόστιμα σε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και ακόμη τρεις ομάδες.

Πρόστιμα σε έξι ομάδες επέβαλε το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Stoiximan Superleague για όσα συνέβησαν κατά τη διάρκειας της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Με το βαρύτερο εξ' αυτών τιμωρήθηκε η ΑΕΚ, η οποία θα πρέπει να πληρώσει 10 χιλ. ευρώ. Από κει και πέρα ο Πανσερραϊκός θα πληρώσει 2,5 χιλ., ο Ολυμπιακός 1,5 χιλ. και οι ΠΑΟΚ, ΑΕΛ Novibet και Αστέρας Aktor από 1 χιλ.

Η ανακοίνωση της Stoiximan Superleague

Απόσπασμα

Αρ. Απόφ. 248/11-12-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε

αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ τη χρηματική ποινή των χιλίων

(1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και

4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 7-12-2025 με την ΠΑΕ ΑΡΗΣ)

Απόσπασμα

Αρ. Απόφ. 250/11-12-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε

αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ α) τη χρηματική ποινή

των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 1η πράξη (παράβαση

άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’

του Π.Κ. της ΕΠΟ) και β) τη χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων

(2.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ,

14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 3 περ. Ι α’ του Π.Κ. της

ΕΠΟ).

Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού δύο χιλιάδων

πεντακοσίων (2.500,00) ευρώ.

(αγώνας της 8-12-2025 με την ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ)

Απόσπασμα

Αρ. Απόφ. 245/11-12-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε

αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ α) τη χρηματική ποινή

των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 1η πράξη (παράβαση

άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’

του Π.Κ. της ΕΠΟ) και β) τη χρηματική ποινή των χιλίων

(1.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ,

14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της

ΕΠΟ).

Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού χιλίων

πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ.

Απόσπασμα

Αρ. Απόφ. 249/11-12-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΑΕΚ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε

αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΚ α) τη χρηματική ποινή των οκτώ

χιλιάδων (8.000,00) ευρώ για την 1η πράξη την οποία τέλεσε

καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής

της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε δύο προγενεστέρως

διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής περιόδου,

δυνάμει των υπ’ αριθ. 200/24-10-2025 και 221/12-11-2025

τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος πειθαρχικού οργάνου

(παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15

παρ. 2 περ. α’ ιιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ), β) τη χρηματική ποινή των

χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1,

5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της

ΕΠΟ) και γ) τη χρηματική ποινή των τριών χιλιάδων (3.000,00)

ευρώ για την 3η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1,

2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού δέκα

χιλιάδων (10.000,00) ευρώ.

(αγώνας της 7-12-2025 με την ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ)



Απόσπασμα

Αρ. Απόφ. 247/11-12-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε

αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET τη χρηματική ποινή των

χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1,

2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 7-12-2025 με την ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ)

Απόσπασμα

Αρ. Απόφ. 246/11-12-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ASTERAS AKTOR

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε

αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ASTERAS AKTOR τη χρηματική ποινή

των χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14

παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 7-12-2025 με την ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ)

