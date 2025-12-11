Η Εθνική Νεανίδων κληρώθηκε με Πολωνία, του Βέλγιο και Ρουμανία για τη Β΄προκριματική φάση του EURO.

Η Εθνική Νεανίδων κληρώθηκε στον 2ο όμιλο της League A για τη Β΄ προκριματική φάση του EURO της κατηγορίας και θα αντιμετωπίσει τις ομάδες της Πολωνίας, του Βελγίου και της Ρουμανίας, όπως πρόεκυψε στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στην Ελβετία.

Οι αγώνες του ομίλου θα είναι μονοί και θα διεξαχθούν στις 12, 15 και 18 Απριλίου 2026 στην Πολωνία. Η ομάδα που θα καταλάβει την 1η θέση στους 7 ομίλους της League A θα προκριθεί στην τελική φάση, μαζί με τη διοργανώτρια Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Η τελική φάση θα πραγματοποιηθεί στη βαλκανική χώρα από τις 27 Ιουνίου έως τις 10 Ιουλίου.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν 2ες και 3ες στους ομίλους της League A θα παραμείνουν στην κατηγορία, ενώ οι ομάδες που θα καταλάβουν την 4η θέση θα υποβιβαστούν στη League B. Από τη League B, θα προβιβαστούν οι 6 πρώτες ομάδες κάθε ομίλου και η καλύτερη δεύτερη, με τα παραπάνω να ισχύουν για το επόμενο