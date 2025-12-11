Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για την πιο σημαντική συνέντευξη Τύπου του Ισπανού προπονητή και τον αποψινό τελικό κόντρα στην Βικτόρια Πλζεν.

Η συνέντευξη Τύπου του Ράφα Μπενίτεθ ενόψει της αποψινής αναμέτρησης με την Βικτόρια Πλζεν θα πρέπει να διδάσκεται σε σεμινάρια προπονητικής για το πως ένας τεχνικός υψώνει ασπίδα στο σύνολό του, επιχειρεί να κρατήσει ενωμένα τα αποδυτήριά του και παράλληλα μιλά με την γλώσσα της αλήθειας του αθλήματος. Οι οπαδοί, ο Τύπος, το κλαμπ, μπορούν ακόμη και δικαίως να ζητούν μία πιο agressive διαχείριση των πραγμάτων από τον Ισπανό κόουτς που είναι το απόλυτο αφεντικό στο ποδοσφαιρικό τμήμα.

Οι φίλοι του συλλόγου και τα media μπορούν να ασκούν κριτική έντονη στον δημόσιό τους λόγο για τον Μλαντένοβιτς και τα παιδικά του λάθη στην Λάρισα, για τον Τετέ που δεν έσπασε την μπάλα στον Ντέσερς για το τρίτο γκολ, ωστόσο, η δουλειά του προπονητή δεν είναι αυτή. Δεν είναι τούτος ο ρόλος του. Η δουλειά του είναι να αντλήσει ό,τι μπορεί από το ρόστερ που έχει τώρα στα χέρια του, ώστε ο σύλλογος να έχει τις περισσότερες δυνατές πιθανότητες για να πάρει τα ματς που απομένουν μέχρι την δύση του έτους.

Παράλληλα, όμως, υπενθύμισε σε όλους την φύση του αθλήματος. Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές, δεν υπάρχουν φανταστικά κουμπιά που τα πατάς και από ομάδα των 6 προπονητών σε 2 χρόνια, γίνεσαι ένα καλό σύνολο σε περίοδο που δεν υπάρχει προετοιμασία, άρα ποιοτικός χρόνος προπονήσεων, παρά μόνο κρίσιμα παιχνίδια Κυριακή και Πέμπτη και ξανά Κυριακή. Ζήτησε χρόνο και εμπιστοσύνη. Ενοχλεί η εικόνα της ομάδας; Προφανώς. Είναι υποφερτό το -15 πριν καλά καλά έρθουν τα Χριστούγεννα; Άπειρα. Σαν μαχαιριά στην ποδοσφαιρική καρδιά. Υπάρχει άλλος δρόμος πέρα από την υπομονή, την ενίσχυση, τον χρόνο στον προπονητή να δείξει αν μπορεί να φτιάξει μία καλή ομάδα; Όχι. Δεν υπάρχει.

Δυστυχώς αυτό ήταν, είναι και θα είναι το ποδόσφαιρο, χωρίς την φύση της διαδικασίας, να αποτελεί δικαιολογία σε περίπτωση που η βελτίωση δεν εμφανιστεί στον ορίζοντα των επόμενων μηνών, κυρίως μέσα από την δημιουργία μίας συγκεκριμένης αγωνιστικής ταυτότητας, ενός ποδοσφαιρικού dna που θα το βλέπεις στο χορτάρι και θα λες, είτε σου αρέσει είτε όχι, πως ''αυτός είναι ο Παναθηναϊκός του Ράφα''.

Ο πολυνίκης τεχνικός, πάντως, δεν είχε μόνο... καρότο στα λεγόμενά του. Έβγαλε και για πρώτη φορά με τον δικό του, ποδοσφαιρικό, ευγενικό τρόπο το ''μαστίγιο''. Το μήνυμα ξεκάθαρο. Αν κάποιοι δεν μπορούν να κάνουν αυτά που πρέπει, έρχονται αποφάσεις. Όπου αποφάσεις η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου. Εκεί που όπως έχουμε πει στην εκπομπή των Galacticos αναμένεται μια μικρή... κοσμογονία με τουλάχιστον έξι ένα πρόσωπα που εκτός από ποιότητα και λύσεις θα βάλουν και έναν νέο αέρα, θα φέρουν έξτρα κίνητρο και δίψα για διακρίσεις στα αποδυτήρια του συλλόγου.

Μετά από δύο παιχνίδια που οι ποδοσφαιριστές του τον ''κρέμασαν'' με τα ατομικά τους λάθη, ο προπονητής όπως προαναφέραμε σήκωσε κατά κύριο λόγο, ένα τεράστιο τείχος προστασίας για εκείνους. Στα δικά μας τα μάτια, η μίνιμουμ υποχρέωση των παικτών είναι απόψε, στον τελικό με την Βικτόρια Πλζεν, να βγάλουν αντίδραση, να σοβαρευθούν και να οδηγήσουν τον Παναθηναϊκό στη νίκη και για τον προπονητή τους. Οι σχέσεις εμπιστοσύνης και στήριξης δεν μπορούν να λειτουργούν μονόπλευρα σε καμία κατάσταση της ζωής.

Σε μία πέρα για πέρα αποτυχημένη σεζόν(έτσι είναι όταν μένεις εκτός τίτλου από τον Δεκέμβριο), μία καλή πορεία στην Ευρώπη και η κατάκτηση του Κυπέλλου, μπορούν να αποτελέσουν... αποκούμπι και ένα πεδίο όπου θα υπάρχουν στόχοι αντάξιοι του συλλόγου και του μεγέθους του.

Τα υπόλοιπα μετά το ματς...