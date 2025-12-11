O Γιάννης Σερέτης γράφει για τα μηνύματα του Ράφα Μπενίτεθ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του σημερινού ματς με τη Βικτόρια Πλζεν, ένα αληθινό master class επικοινωνίας για κάθε νέο ή επίδοξο προπονητή.

Λένε πολλοί ότι ο Ράφα Μπενίτεθ μιλά κοινότοπα έως τώρα. Ότι εκφράζεται τετριμμένα, ότι λέει μισές αλήθειες. Ισως, για εκείνους να είναι έτσι… Ο Μπενίτεθ, όμως, δεν είναι «Σαλάχ». Ούτε «Τερίμ». Δεν κοιτάζει την πάρτη του. Σκέφτεται πρώτα το καλό της ομάδας του. Και κρίνει σ’ αυτό το πολύ δύσκολο μεταίχμιο ότι το «μαστίγιο» σε μια ομάδα με έλλειμμα ποιότητας, προσωπικότητας και αυτοπεποίθησης, θα είναι επιζήμιο μέχρι τις 20 Ιανουαρίου, ενόψει του σημερινού κρίσιμου ματς του Παναθηναϊκού με την Βικτόρια Πλζεν, του κυριακάτικου αγώνα με το Βόλο του επόμενου με την Καβάλα και του τελευταίου αυτού του κύκλου, τη μεθεπόμενη Κυριακή, στην Τούμπα.



Θα μπορούσε να τους κόψει το ρεπό της Δευτέρας. Να τους βάλει πρόστιμο. Να τους φωνάξει άγρια, να τους κατσαδιάσει, να τους εξευτελίσει αθλητικά. Να βάλει τις αμοιβές των παικτών της ΑΕΛ δίπλα στις δικές τους, να κάνει μια απλή σύγκριση και να καταλάβουν όλοι. Δεν το έκανε. Δεν τους συμπεριφέρθηκε με «προδέρμ», αλλά δεν έφτασε και στο άλλο άκρο. Προτίμησε τη μέση οδό, με ανθρώπινη προσέγγιση και ποδοσφαιρική ανάλυση. Αν θα δικαιωθεί ή όχι είναι άλλου Παπά Ευαγγέλιο, αλλά για ορισμένους ανθρώπους, ειδικά για προπονητές που δεν είναι «κατσαπλιάδες» ή «νούμερα», ο σκοπός δεν αγιάζει τα Μέσα.

Η μεταδοτικότητα, η επικοινωνία, οι κώδικες που αναπτύσσει ένας προπονητής με τους παίκτες του θεωρείται στην εποχή μας το πιο δύσκολο πεδίο του κόουτς. Πώς θα τους «ανεβάσει» στα στραβά, πώς θα τους «κατεβάσει» στα καλά, πώς θα διαχειριστεί κάθε προσωπικότητα. Το μάνατζμεντ των χαρακτήρων είναι πιο δύσκολο από την επιλογή ενός σούπερ γυμναστή, ενός καταπληκτικού αναλυτή και μιας σωστής αλλαγής κατά τη διάρκεια του αγώνα. Το ξέρουν και οι ποδοσφαιριστές αυτό. Και το ζητούμενο είναι αν θα σεβαστούν, θα αξιολογήσουν και θα «ανταποδώσουν» στον Μπενίτεθ και στον εαυτό τους αυτή τη συμπεριφορά. Διότι αν κοιταχθούν στον καθρέφτη, θα δουν πολύ καλά ότι ουδείς προσέφερε αυτά που μπορούσε στα τρία τελευταία ματς του Τριφυλλιού.

Η χθεσινή συνέντευξη Τύπου του Μπενίτεθ δεν ήταν σαν πολλές άλλες «να’ χαμε να λέγαμε» που διεξάγονται σχεδόν κάθε εβδομάδα σε διάφορες ελληνικές ομάδες. Οι ερωτήσεις ήταν ουσιαστικές και όχι επιφανειακές, ανούσιες ή «γλύφτικες» όπως είθισται σε πολλές άλλες περιπτώσεις της ελληνικής αθλητικής καθημερινότητας. Ισως γι’ αυτό και ο Ράφα έδωσε ένα master class επικοινωνίας. Περνώντας τα μηνύματά του, λέγοντας την αλήθεια, αλλά χωρίς να προσβάλλει κανέναν, χωρίς να υπερτιμά, ούτε όμως και να υποτιμά την ομάδα του.

Ιδού εν συντομία έξι σαφή μηνύματα

«Αν ο γιος σας κάνει κάποιες εξισώσεις λάθος, το να πας από πάνω του και να του φωνάξεις δεν θα τον βελτιώσει. Είναι άλλη η μέθοδος. Πρέπει να πάρουμε το μάξιμουμ από όλους και μετά θα πάρουμε αποφάσεις».

«Οι παίκτες δείχνουν ότι θέλουν να βελτιωθούν. Δεν αγοράζεται η αυτοπεποίθηση».

«Εμείς πρέπει να βελτιώσουμε όσο περισσότερο μπορούμε τους παίκτες και τον Ιανουάριο να δούμε το επίπεδο του καθενός και να πάρουμε κάποιες αποφάσεις».

«Πρέπει να με εμπιστευτείτε, εμένα, τον σύλλογο. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Ο πρόεδρος αλλάζει πράγματα γιατί ξέρει ότι πρέπει να τα βελτιώσουμε».

«Εμείς προσπαθούμε να βελτιώσουμε τους παίκτες, αλλά αν δεν μπορούν πρέπει να βρούμε άλλη λύση».



Το πιάσατε το νόημα; Το πιάσατε. Εν ολίγοις: «Ξέρουμε τι συμβαίνει, αλλά τώρα δεν μπορούμε να αλλάξουμε πολλά, πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε με τους διαθέσιμους παίκτες και από τον Ιανουάριο θα προσπαθήσουμε να αναμορφώσουμε την κατάσταση΄, Μην «χτυπάμε’ τους παίκτες, δεν θα βγάλουμε κάτι τώρα, είναι δύσκολη η κατάσταση, πιστέψτε μας και θα δείτε».

Ο Μπενίτεθ μίλησε σαν να είναι μέλος του κλαμπ όχι για δύο μήνες, αλλά για δύο χρόνια. Μίλησε βάζοντας το κλαμπ πάνω από τον εαυτό του, το καταλαβαίνει και ο πλέον βλαξ. Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο για εκείνον – επειδή είναι αυτός που είναι - να κάνει το ακριβώς αντίθετο, αλλά διάλεξε το δύσκολο και σωστό δρόμο. Κι επειδή έχει τη σημασία της κάθε λέξη του, διαβάστε εδώ αναλυτικά όλη τη συνέντευξή του...

Υ.Γ. 1: Προσέξτε πόσο… καθηγητής Πανεπιστημίου είναι ο Μπενίτεθ στο λόγο του. Διαβάστε με πόσο λεπτό, ευγενικό και επαγγελματικό λόγο αναφέρθηκε σε έναν αθλητή, τον οποίο προφανώς δεν θεωρεί ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ομάδας του: «Πρέπει να δω τον Ντέσερς και τον Ταμπόρδα στις προπονήσεις, να δω τις προοπτικές τους και να αποφασίσω. Ο Ντέσερς δεν είναι ακόμα στο επίπεδο που θα μπορούσε. Αυτή τη στιγμή είναι λίγο πιο πίσω στην φυσική κατάσταση. Είναι στο 100%, αλλά χρειάζεται λίγο χρόνο, είναι νωρίς για να ξαναμπεί στην λίστα. Για τον Ταμπόρδα... όλοι περίμεναν πολλά για αυτόν. Τον βλέπουμε στις προπονήσεις, αναλύουμε το παιχνίδι του. Του δώσαμε την ευκαιρία στο κύπελλο, σκεφτόμασταν κι άλλα ματς. Στην θέση του όμως παίζουν άλλοι παίκτες που μας δίνουν σημαντικά πράγματα. Ίσως παίξει σε άλλα παιχνίδια, αλλά ανταγωνίζεται σημαντικούς παίκτες. Είναι πολύ καλός παίκτης, προπονείται καλά, θέλει να πάρει την ευκαιρία, αλλά δεν εξαρτάται μόνο από αυτόν αλλά και από τις συνθήκες του εκάστοτε αγώνα». Δωρεάν μαθήματα επικοινωνίας προς νέους και επίδοξους προπονητές…

Υ.Γ. 2: Ο Γιάννης Αλαφούζος πήγε ξημερώματα Δευτέρας στο Κορωπί. Για κατσάδα. Συγκρατήθηκε. Μίλησε μόνο με τον προπονητή. Ολο «αυτό» το λες καλό. Για πολλούς λόγους. Θα φανούν εν καιρώ.