Η Χάνα Μπλάντελ επέστρεψε στη δράση με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά όχι μόνη της...

Η Αγγλίδα αμυντικός εμφανίστηκε στο γήπεδο για την αναμέτρηση με τη Λυών μαζί με την κόρη της, Ρόρι, την οποία έφερε στη ζωή μόλις λίγους μήνες πριν!

Η εικόνα της να φτάνει στο ματς του Champions League με τη νεογέννητη κόρη της στο καρότσι έκανε τον γύρο του διαδικτύου και φυσικά απέσπασε τα καλύτερα σχόλια. Η ίδια μαλιστα αγωνίστηκε στο παιχνίδι ως βασική για πρώτη φορά μετά από 533 ημέρες. Δεν ήταν ωστόσο η πρώτη φορά που θα έπαιζε, καθώς είχε περάσει ως αλλαγή στο ματς με την Μπράιτον για τη WSL έχοντας μόλις γυρίσει από την πολύμηνη απουσία της λόγω εγκυμοσύνης.

Έγινε, μάλιστα, η πρώτη επαγγελματίας παίκτρια της Γιουνάιτεντ που επιστρέφει στη δράση μετά από γέννα, κάτι που από μόνο του δίνει θάρρος σε δεκάδες αθλήτριες και το παράδειγμα ότι δεν είναι απαραίτητο μία γυναίκα να πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στον αθλητισμό και τη μητρότητα.