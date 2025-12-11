Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την αναμέτρηση της ΑΕΚ στην Τουρκία που βρίσκεται με σούπερ αυτοπεποίθηση και παράλληλα δίχως σημαντικούς ποδοσφαιριστές...

Έπειτα από το ισόπαλο αποτέλεσμα εντός έδρας με την Σάμροκ Ρόβερς, για την ΑΕΚ οι δυο αναμετρήσεις που ακολουθούσαν, απέναντι σε Φιορεντίνα στην Φλωρεντία και Σάμσουνσπορ στην Σαμσούντα, ήταν αν μη τι άλλο ιδιαίτερα κρίσιμες για την υπόθεση πρόκρισης και συνέχειας στο Conference League. Με το σούπερ διπλό στην Ιταλία κατάφερε να εξασφαλίσει τη συνέχεια στη διοργάνωση και να επαναφέρει στην ουσία της κουβέντας την είσοδο στην πρώτη 8αδα και την απ' ευθείας πρόκριση στην 16αδα της διοργάνωσης! Μια ευκαιρία την οποία δεν γίνεται να προσπεράσεις, να μην κάνεις τα πάντα για να τη διεκδικήσεις, αφού θα σου προσφέρει και τη δυνατότητα να είσαι καλύτερα σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό μήνα, όπως είναι ο Ιανουάριος που έρχεται και φέρνει σούπερ απαιτητικά παιχνίδια για την Ένωση στο πρωτάθλημα, κάτι που αποδεικνύεται παρακάτω από το πρόγραμμα της επανέναρξης του πρωταθλήματος μετά τη διακοπή για τις γιορτές Χριστουγέννων και την αλλαγή του χρόνου!

Πιο συγκεκριμένα η ΑΕΚ από τις 11 του Γενάρη του 2026 ξεκινάει τις υποχρεώσεις της με ταξίδι στην Θεσσαλονίκη και αγώνα στο "Βικελίδης" απέναντι στον Άρη. Ακολουθεί το ντέρμπι στην Νέα Φιλαδέλφεια με τον Παναθηναϊκό και στα καπάκια αναμέτρηση στην Τρίπολη, μέσα στον χειμώνα, με τον Αστέρα... Έπειτα καλωσορίζει τον Φεβρουάριο υποδεχόμενη τον Ολυμπιακό στης Φιλαδέλφειας τα μέρη και μετά ταξιδεύει για τις Σέρρες προτού παίξει ντέρμπι ξανά, στην Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά, απέναντι στον ΠΑΟΚ. Οι απόλυτα απαιτητικές υποχρεώσεις της Ένωσης συνεχίζονται αφού υποδέχεται τον σούπερ φέτος Λεβαδειακό, ενώ στο μεταξύ, αν και εφόσον δεν έχει μπει 8αδα η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, στις 19 με 26 Φεβρουαρίου (κοινώς μετά το ματς στην Τούμπα για το πρωτάθλημα) θα υπάρχουν δυο ματς του ενδιάμεσου γύρου του Conference League (εφόσον ΔΕΝ είναι στην πρώτη 8αδα ο Δικέφαλος).

Θαρρώ είναι αρκετά τα παραπάνω για να γίνει εύκολα αντιληπτό στον κάθε έναν από εμάς και ειδικότερα σε όλους τους ποδοσφαιρόφιλους (και τους αντίπαλους οπαδούς μιας και υπάρχει ο ανταγωνισμός και η διεκδίκηση των τίτλων) πόσο σημαντικό θα είναι να καταφέρει η ΑΕΚ να μπει στην πρώτη 8αδα της League phase του Conference League! Από την άλλη μόνο εύκολο δεν είναι να της συμβεί αυτό και αναδεικνύει γιατί μίλησε ο Νίκολιτς για ετοιμότητα της Ένωσης για μάχη και στην υπερβολή του για να... χύσουν το αίμα τους οι ποδοσφαιριστές του... Με τον τρόπο αυτό γνωστοποιεί και περνάει το μήνυμα σε όλη την ομάδα για τη σημασία της αποψινής αναμέτρησης στην Τουρκία και με αντίπαλο την Σάμσουνσπορ. Είναι κάτι που σύμφωνα με όσους βρίσκονται με την αποστολή των κιτρινόμαυρων έχουν εμπεδώσει ότι έχει καταφέρει να το περάσει στην ομάδα σε όλα τα πρόσωπα.

Ωστόσο πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να αναδείξουμε και να αναγνωρίσουμε ότι οι απουσίες της ΑΕΚ έρχονται να απογειώσουν τον ήδη υψηλό βαθμό δυσκολίας στον αγώνα στην Τουρκία με την πρωτοπόρο της βαθμολογίας της διοργάνωσης και η όποια πάει πολύ καλά στην πατρίδα της. Ο βαθμός δυσκολίας ήταν ήδη μεγάλος για την Ένωση και παράλληλα το γεγονός ότι δεν θα έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί στο 100% παίκτες όπως οι Ζίνι, Ελίασον, Κουτέσα και Γκατσίνοβιτς, είναι πρόβλημα μεγάλο, απέναντι σε ομάδα με σούπερ τρεξίματα, που βγάζει ένταση και στοιχεία τέτοια που έχει παρουσιάσει δυσκολία ανταπόκρισης ο Δικέφαλος στο προηγούμενο, στο κακό της βέβαια, διάστημα. Πρόσφατα και μετά το ματς με την Γαλατασαράι αναδείκνυαν στη γειτονική χώρα ότι η Σάμσουνσπορ έβγαλε περισσότερο ένταση και ταχύτητα από την πρωταθλήτρια με το πανάκριβο ρόστερ που αδίκως την κέρδισε στα χασομέρια!

Το καλό μαντάτο φυσικά είναι πως η ΑΕΚ βρίσκεται σε μια σούπερ κατάσταση σε επίπεδο αυτοπεποίθησης: 6 σερί νικηφόρα αποτελέσματα, 9 ματς αήττητη στα οποία υπάρχει μια μόλις ισοπαλία και 8 νίκες, άρα σούπερ ψυχολογία τη στιγμή που ψάχνει έστω τον βαθμό στην έδρα της Σάμσουνσπορ προκειμένου να διατηρήσει ολοζώντανες τις ελπίδες διεκδίκησης εισόδου στην 8άδα μιας και θα θέλει έπειτα νίκη εντός με την Κραιόβα (δεν θα είναι εύκολο ματς προφανώς αλλά σίγουρα πιο εύκολη η αποστολή από ότι το ματς στην Τουρκία απόψε). Παράλληλα ο Δικέφαλος μέσα από το παιχνίδι αυτό δουλεύει και εκείνο που έρχεται, στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό, όπου τοποθέτησε ο Λανουά τους Παπαπέτρου και Ευαγγέλου (στο VAR). Αναφέρω τους ορισμούς γιατί πρόκειται για τον Γάλλο αρχιδιαιτητή που δείχνει ότι δεν συμπαθεί (sic) ιδιαίτερα την ΑΕΚ (το αναγνωρίζουν πλέον και οι ανταγωνιστές, όλοι τους)!