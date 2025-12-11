Ο κόσμος της ΑΕΚ ταξίδεψε με τρία λεωφορεία προς την Τουρκία για το παιχνίδι με τη Σαμσουνσπόρ, περνώντας από αυστηρούς ελέγχους στα σύνορα.

Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ ταξίδεψαν με προορισμό την Τουρκία για την αναμέτρηση με τη Σαμσουνσπόρ (19:45), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του UEFA Conference League. Περισσότεροι απο 1.000 φίλοι της θα ταξιδέψουν στη γειτονική χώρα για να στηρίξουν τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες του. Οι περισσότεροι έφτασαν με τσάρτερ, ωστόσο σήμερα το πρωί πέρασαν τα σύνορα τρία ακόμα λεωφορεία υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Οι φίλαθλοι που ταξίδεψαν εισήλθαν στη χώρα μέσω του τελωνείου της Ύψαλα, με την αστυνομία και τη χωροφυλακή να επιβλέπουν τη διαδικασία των ελέγχων των διαβατηρίων.

Μόλις ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες αυτές διαδικασίες, η αποστολή των Ενωσιτών συνέχισε τη διαδρομή της προς τη Σαμψούντα, υπό τη συνοδεία των τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας. Οι οπαδοί της ΑΕΚ αναμένεται να φτάσουν στον προορισμό τους γύρω στο μεσημέρι.